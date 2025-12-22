Los regalos de Navidad que no podrás subir este año al avión: la normativa vigente no te dejará llevar drones, herramientas ni el regalo favorito de los expatriados
Ya es bastante difícil elegir un regalo de Navidad perfecto para nuestros seres queridos, pero también tenemos que preocuparnos de que sean capaces de transportarlos de vuelta a casa.
Elegir un regalo perfecto, especialmente para esa persona de tu familia (todos la tenemos) que tiene absolutamente de todo no es tarea fácil. Pero más desesperante todavía es descubrir a posteriori que no puede volar con su receptor de vuelta a casa.
Una larga colección de normas de seguridad, políticas de aerolíneas y límites de equipaje –que, además, no siempre conocemos– nos tiene preparada una de las sorpesas menos alegres que se repiten cada Navidad.
Hemos recopilado una lista de los objetos aparentemente inofensivos que se quedan irremediablemente en tierra y pueden hacernos esta faena. Antes de envolver, revisa con esta lista qué está permitido y qué no. Porque no todo cabe en la cabina, no todo se puede facturar y, en algunos casos, ni siquiera depende del aeropuerto, sino de la compañía aérea. Estos son algunos de los regalos que este año podrían no pasar el control de seguridad.
Baterías externas y cargadores portátiles
Desde este año, los cargadores portátiles (power banks) están estrictamente regulados. Solo pueden viajar en el equipaje de mano y nunca en la maleta facturada, independientemente de su tamaño o potencia. Si los introduces en la bodega, lo más probable es que los retiren durante el control (y podrías enfrentarte a una hermosa multa).
Perfumes y colonias
Uno de los regalos estrella durante las Navidades son los perfumes. Lo tenemos tan normalizado que a veces se nos olvida que los líquidos de más de 100 ml no pueden llevarse en cabina. Aunque estén sin abrir y sean un regalo, deberán ir facturados o serán confiscados en el control.
Cigarrillos electrónicos y vapeadores
Los cigarrillos electrónicos deben viajar apagados y, en la mayoría de los casos, en equipaje de mano. No pueden utilizarse a bordo y algunas aerolíneas imponen restricciones adicionales sobre baterías y líquidos asociados al dispositivo. Pero, ojo: lleva suficiente batería para encenderlo si te lo solicitan en el control, ya que en ocasiones el equipo de seguridad quiere comprobar que funciona correctamente.
Jamón y productos cárnicos
Lo sabemos: vives fuera de España y lo único que le preocupa a tu madre es que puedas comer jamón unos meses al año. No obstante, el jamón y otros productos de carne cruda tienen restricciones, especialmente en vuelos internacionales, por motivos sanitarios.
Navajas, cuchillas y objetos punzantes
Algunos de los regalos para los más clásicos pueden incluir una navaja suiza o una elegante navaja de afeitar. Pues debes saber que, incluso si está embalado, si la cuchilla tiene más de 6 centímetros está totalmente prohibida en cabina. Estos objetos solo pueden viajar facturados, y en algunos casos pueden ser rechazados incluso en bodega si se consideran peligrosos.
Drones
Debido a que son un producto relativamente nuevo, los drones no tienen una normativa única. Algunas aerolíneas prohíben su transporte en cabina, como es el caso de Fly Emirates. Otras, como Qatar Airways, solo permiten llevarlos en equipaje de mano, nunca facturados. Asegúrate de comprobar con la línea con la que vuelas cuáles son sus requisitos.
Equipamiento deportivo
Sí, unos esquís son un regalazo. pero cualquier material deportivo de gran tamaño debe ir facturado: crampones, remos, equipo de submarinismo, cañas de pescar o incluso patines sobre hielo serán echados para atrás en el control del equipaje de mano. En cabina no están permitidos, y en algunos casos requieren un tratamiento especial o suplemento.
Herramientas (todas)
Aquí no se tiene en cuenta ni el peso ni la capacidad punzante: ni siquiera las herramientas más básicas pasan el control. Destornilladores, martillos, llaves inglesas y objetos similares están prohibidos en cabina.
Lo sabemos, te estamos añadiendo una dificultad más a la hora de hacer el equipaje. Pero, si estás pensando en pedir a los Reyes un regalo con batería, filo, líquido, tamaño considerable o uso técnico, revisa atentamente la normativa antes de ir al aeropuerto. Porque nada arruina más el espíritu navideño que despedirse de un objeto sin estrenar en la bandeja del control de seguridad.
Síguele la pista
Lo último