7 regalos de Navidad perfectos para cuando no sabes que comprar: son ideales para viajeros empedernidos
Unas cuantas ideas de regalo con las que, estamos seguros, no vas a fallar esta Navidad.
¿Qué regalar a alguien que siempre está de viaje? Cuando la maleta nunca se guarda y la próxima escapada ya está en el calendario, acertar con un regalo puede parecer misión imposible. Desde Viajar hemos reunido una selección pensada para esos viajeros empedernidos que valoran tanto la experiencia como los objetos que les acompañan en el camino: regalos útiles, con diseño, y capaces de mejorar cada trayecto, estancia o regreso a casa.
Para los que no viajan sin su libro: Kobo Clara Colour
No sabemos vosotros, pero nosotros no concebimos un viaje sin llevar libros en la maleta. Y desde que nos pasamos al ebook, todavía menos. Nuestros favoritos son los de Kobo: son súper ligeros y van genial para lecturas en las que el color marca la diferencia. Los modelos con pantalla a color son un regalo redondo para quienes no se imaginan viajar sin ese ratito de calma para desconectar y perderse entre páginas.
Si tenemos que quedarnos con uno por comodidad, lo tenemos claro: el Kobo Clara Colour. Y si lo que buscamos es una pantalla más grande para leer con total tranquilidad, entonces el Kobo Libra o el Kobo Elipsa son una apuesta segura.
Además, la marca ha lanzado una novedad que nos ha conquistado por completo, sobre todo pensando en viajeros como nosotros: el Kobo Remote. Un mando a distancia pensado para leer con el máximo confort, sin necesidad de tener el ebook en las manos todo el rato. Es tan sencillo como usar un mando —disponible en blanco y negro— para pasar o retroceder páginas de forma intuitiva. En resumen: una comodidad extra para disfrutar de tus lecturas favoritas sin interrupciones.
Para los que sueñan con una Navidad de película: las decoraciones navideñas de Oh Yeah!
Para esos viajeros que disfrutan tanto descubriendo nuevos destinos como recibiendo en casa, las decoraciones navideñas de Oh Yeah! son un regalo perfecto que transforma cualquier reunión en una experiencia memorable. Con packs pensados para poner la mesa sin complicaciones, la marca propone colecciones como All I Want for Christmas, una declaración de amor a la Navidad en clave viajera: diseños cuidados, rojo vibrante, lazos protagonistas y la icónica frase All I Want for Christmas Is You que evoca ese espíritu universal de compartir momentos, igual que cuando se vuelve a casa tras un gran viaje. Platos, vasos, servilletas y complementos coordinados elevan la puesta en escena y convierten cualquier cena en una postal navideña digna de Instagram, ideal para anfitriones que quieren sorprender sin renunciar al diseño ni a la practicidad .
La experiencia se completa con decoraciones que van más allá de la mesa y llenan la casa de ilusión, como ocurre con Noche de Reyes , una colección pensada para alargar la magia hasta el último gran momento de las fiestas. Globos 3D de los Reyes Magos, elementos decorativos llenos de color y detalles pensados para disfrutar en familia convierten el hogar en un destino en sí mismo, perfecto para quienes aman crear recuerdos antes de la próxima escapada.
Además, todas las colecciones de Oh Yeah! están realizadas con materiales FSC o reutilizables, un valor añadido para viajeros conscientes que buscan regalos con estilo y compromiso. Incluso Nochevieja puede tener banda sonora propia gracias a sus cotillones inspirados en iconos musicales, demostrando que celebrar —como viajar— también es una forma de expresar quiénes somos.
Para los que disfrutan con la artesanía: Pack Bodegas Montecillo y ACTOS
Para los viajeros que disfrutan descubriendo destinos a través de sus sabores, este pack edición limitada de Bodegas Montecillo y ACTOS es un regalo que invita a viajar sin salir de casa. Una propuesta pensada para quienes convierten cada mesa en una experiencia cultural, combinando una botella de Montecillo Edición Limitada 2019 —un vino que recorre la historia de la DOCa Rioja a través de sus variedades más ancestrales, Tempranillo y Graciano— con piezas de cerámica artesanal diseñadas en exclusiva. Un regalo que conecta con ese espíritu viajero que valora la tradición, el tiempo y la autenticidad, igual que cuando se visita una bodega centenaria en plena ruta enológica.
El pack se completa con un posabotellas y cuatro posacopas creados a mano por maestros alfareros de ACTOS, inspirados en los colores y la esencia de Bodegas Montecillo. Cada pieza refleja un proceso pausado y artesanal, el mismo que define tanto la elaboración del vino como la creación de la cerámica, y convierte este conjunto en el centro de todas las conversaciones navideñas. Perfecto para anfitriones con alma viajera y amantes del diseño, es un regalo que eleva la mesa y el paladar, y que demuestra que regalar experiencias —aunque sea desde casa— sigue siendo una de las mejores formas de viajar.
Para los que necesitan volver a casa para hacer un brindis: Pack Monte La Reina y Silbon
Para viajeros que entienden el invierno como una parte más del viaje —paseos por ciudades frías, escapadas rurales o rutas enoturísticas—, ‘El brindis más cálido’ de Monte La Reina y Silbon se presenta como un regalo perfecto que combina estilo, confort y carácter. Este pack de edición limitada une una botella de Monte La Reina Jade 2021 con una bufanda diseñada en exclusiva por Silbon, convirtiendo el ritual de brindar en una experiencia sensorial que conecta moda y vino. Un detalle pensado para quienes disfrutan del trayecto tanto como del destino y saben que el verdadero lujo está en los pequeños placeres bien elegidos.
Presentado en una caja elegante y minimalista, el conjunto refleja una estética contemporánea y viajera: por un lado, un vino criado durante 12 meses en barricas de roble francés con jade volcánico, una técnica poco habitual que aporta mineralidad y frescura, ideal para paladares curiosos y exploradores; por otro, una bufanda de tonos cálidos que acompaña el frío con estilo y funcionalidad. Con la Navidad como telón de fondo, este pack es una invitación a disfrutar del invierno con una mirada actual, perfecta para regalar a quienes buscan experiencias que trascienden el objeto y convierten cada brindis en un recuerdo de viaje.
Para viajeros que buscan comodidad y estilo: Unfeigned
Para viajeros urbanos y nómadas contemporáneos, la ropa también forma parte del viaje, y UNFEIGNED lo demuestra con una propuesta pensada para moverse sin esfuerzo entre ciudades, reuniones y escapadas. Sus diseños, concebidos para una vida dinámica, combinan tejidos técnicos, confort y una elegancia relajada que acompaña cada trayecto, desde el aeropuerto hasta una cena improvisada en destino. Prendas versátiles, funcionales y atemporales que encajan a la perfección en una maleta bien pensada y que convierten el vestuario en un aliado más del viaje, no en una preocupación.
Algunas de nuestras favoritas son el winter Mac, un abrigo técnico y elegante que protege del frío y la lluvia sin perder sofisticación; la puffer jacket, ligera pero cálida, perfecta para escapadas invernales y fácil de llevar en la maleta; los smart pants, cómodos y versátiles, ideales para pasar del avión a una reunión o a un paseo urbano; la technical blazer, que eleva cualquier look de viaje sin sacrificar confort; y las camisetas básicas premium, auténticos comodines que funcionan como base para múltiples conjuntos. Cinco prendas diseñadas para moverse, adaptarse y viajar con la misma naturalidad que quien las lleva
Para los que van con la música a todas partes: AirPods Pro 3 de Apple
Para viajeros exigentes que buscan la mejor experiencia sonora en movimiento, los AirPods Pro 3 se consolidan como uno de los regalos tecnológicos más completos del momento. Su nuevo diseño ergonómico, con almohadillas de espuma en cinco tamaños (incluido XXS) y resistencia IP57, garantiza comodidad y estabilidad tanto en vuelos largos como en trayectos urbanos o entrenos en destino.
La mejor cancelación activa de ruido en unos auriculares in-ear, hasta el doble de eficaz que la generación anterior, permite aislarse del ruido del avión o del transporte público, mientras que el sonido espacial y la ecualización adaptativa ofrecen una calidad de audio envolvente y nítida en música, podcasts o llamadas. Además, su autonomía de hasta ocho horas con cancelación activa, la medición de frecuencia cardiaca y el registro de más de 50 tipos de entreno los convierten en el compañero perfecto para viajeros activos, capaces de pasar del aeropuerto al gimnasio —y de ahí a explorar la ciudad— sin perder ritmo ni conexión.
Para los que necesitan estar siempre conectados: Anker Prime Power Bank
Para viajeros que trabajan, crean o se mueven sin parar, la Anker Prime Power Bank (26K, 300W) es uno de esos regalos imprescindibles que garantizan energía en cualquier lugar del mundo. Con 26.000 mAh de capacidad y una potencia capaz de cargar simultáneamente dos portátiles y un smartphone a máxima velocidad, esta batería externa está pensada para jornadas intensas en aeropuertos, trenes o habitaciones de hotel convertidas en oficina improvisada.
Su salida de hasta 140W para portátiles y la recarga ultrarrápida de hasta 250W permiten recuperar energía en tiempo récord, todo en un formato un 17 % más compacto y un 10 % más ligero que otros modelos de su categoría. Además, su pantalla inteligente y app de control permiten monitorizar y ajustar la carga incluso durante los viajes en avión, convirtiéndola en la aliada perfecta para viajeros tecnológicos que no quieren quedarse sin batería en ningún momento. Os damos nuestra palabra: es la mejor que hemos probado en nuestra vida.
