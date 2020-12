Los regalos más locos para celebrar el Día de los Inocentes

El 28 de diciembre de cada año se celebra el Día de los Inocentes, y aunque el 2020 haya sido atípico hay quien seguro ya está preparando alguna broma para sus familiares o amigos. Si eres de esos que ama las inocentadas, tanto caer en ellas como hacerlas, hoy traemos un listado bastante inesperado, con regalos muy originales. ¿Con qué te quedas?

¿Conoces a algún fanático del sushi? Es tu oportunidad para hacerle un buen regalo, porque esta cajita parece a simple vista un menú completo de esta comida deliciosa, pero cuando lo muerdes te das cuenta de que ¡son calcetines! Una idea perfecta para gritarle "inocente" a alguien.

Una paleta de jamón es un regalazo navideño que seguramente pocos se esperen. Y ver la desilusión en la cara de alguien cuando se da cuenta de que no se lo puede comer, no tiene precio el Día de los Inocentes. Que lo mire por el lado bueno, no tendrá jamón, pero sí tendrá una buena almohada para sentarse en el sofá.

¿Eres de los que regala cosas que a simple vista es imposible saber lo que son? Pues esto sin duda es para ti. Quién diría que esta señora con cara de enfadada y los brazos cruzados te va a dejar el microondas como nuevo. Pues así es. Un regalo inesperado pero sobre todo útil.

Dime, ¿quién no ha soñado alguna vez con ser el señor que da el tiempo en la tele y conocer exactamente cómo hace en la calle antes de salir de la cama? Pues tus sueños se han hecho realidad, porque existe un recipiente de cristal, en el que el agua es capaz de cambiar de estado según la temperatura exterior. Y no solo eso, sino que además es un bonito adorno.

Parece imposible pero no lo es. Se trata del árbol mágico Sakura, que es capaz de florecer en unas 24 horas. ¿No te lo crees? Quizá sea una inocentada pero quizá no... ¡Deberías averiguarlo!