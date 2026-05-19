El refugio de Vinicius en un pueblo pesquero: un lugar discreto, de pocos habitantes y con restaurantes de lujo
El extremo brasileño aprovecha sus días de descanso para desconectar junto a su pareja.
Xavi Espinosa
El brasileño se encuentra a solo año y medio de que termine su contrato con el Real Madrid. A partir de enero de 2027, en apenas 12 meses, el extremo podrá negociar con cualquier club un nuevo acuerdo para salir libre en junio de ese mismo año. Cuando finaliza la temporada, Vinicius se enfrenta a un calendario exigente que apenas le deja margen para el descanso. Con la llegada del Mundial, sus días de desconexión serán limitados, por lo que elegir bien el destino para recargar energías se vuelve fundamental.
El brasileño acostumbra a desconectar en 'Es Pujols', una discreta localidad situada en Formentera que, pese a su reducido tamaño, se ha convertido en un refugio ideal para quienes buscan privacidad sin renunciar al encanto costero. Con menos de mil habitantes, este enclave ofrece una experiencia alejada del turismo masivo que caracteriza a otros destinos más populares.
Playas cristalinas y un entorno tranquilo
Una de las cosas más atractivas del pueblo son sus playas de arena blanca y las aguas cristalinas, en un ambiente relajado. El entorno natural invita a desconectar del ritmo frenético del día a día, algo especialmente valioso para figuras públicas que viven bajo constante atención mediática.
No sería extraño que Vinicius regrese próximamente a este destino para prepararse antes del Mundial. La cita internacional, que se celebrará entre junio y julio en México, Canadá y Estados Unidos, exige una preparación física y mental óptima. En este sentido, un entorno como 'Los Pujols' ofrece el escenario ideal para recuperar fuerzas.
A diferencia de otros puntos del Mediterráneo, la oferta turística de esta localidad se mantiene contenida. Hay hoteles, campings y opciones de ocio, pero sin llegar a la saturación. Este equilibrio permite conservar la identidad del lugar incluso en temporada alta, algo muy valorado tanto por visitantes como por residentes.
Una zona pesquera con terrazas
El paseo marítimo concentra gran parte de la actividad diaria, especialmente al caer la tarde. Es entonces cuando el ambiente cobra vida con una mezcla de tranquilidad y animación moderada. Pasear, disfrutar de una terraza o simplemente contemplar el mar forman parte de la rutina en este enclave.
Históricamente, 'Es Pujols' estuvo ligado a la pesca artesanal, una actividad que marcó su desarrollo durante décadas. Aún hoy se pueden ver vestigios de ese pasado en las tradicionales casetas de madera que salpican la costa, recordando el origen humilde y auténtico del lugar.
- Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como 'la catedral del ibérico': tiene un castillo medieval y una sierra de cuento llena de dehesas
- El destino favorito de las mujeres mayores de 60 años para hacer un viaje: 'Sus pueblos encantadores y castillos de cuento te harán retroceder en el tiempo
- 10 pueblos preciosos que debes visitar después de los 65 años: son cómodos de recorrer, tienen mucho patrimonio y restaurantes donde se come espectacular
- El pueblo donde mejor se come de España es también el mejor para ver el eclipse solar: es famoso por sus torreznos y conserva un castillo medieval entre sabinas centenarias
- La ciudad más bonita de España es la que Unamuno llamó “un diamante de piedra dorada por soles de siglos y siglos de soles”: declarada Patrimonio de la Humanidad y Conjunto Histórico-Artístico
- La estación de tren más futurista de Europa es obra de un arquitecto español: una catedral de cristal y acero de 200 metros de largo que une dos barrios que llevaban 100 años separados por vías de tren
- El paseo marítimo más espectacular del mundo está considerado 'una obra maestra del modernismo': está en España y frente al Mediterráneo
- La carretera transfronteriza de 100 kilómetros que une España y Portugal sobre un mar de agua dulce: desde el Parque Natural con más lobos de Europa a preciosos pueblos de piedra y encanto medieval