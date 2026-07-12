El refugio de Vanesa Martín (45 años) tiene un diseño pensado para no olvidar nunca de dónde viene: "Mi refugio tiene algo que me encanta: un diseño personal, guiños a mi Málaga querida"

Tras muchos años recorriendo escenarios de toda España y del resto del mundo, Vanesa Martín decidió que su hogar debía parecerse a aquello que más echaba de menos cuando estaba lejos. La artista no buscaba únicamente una casa luminosa o un espacio cómodo donde descansar entre gira y gira. Quería que cada estancia le recordara de dónde venía.

Málaga / Istock / Salvador-Aznar

Después de una larga reforma, transformó su vivienda de Madrid en un espacio donde la luz, la madera, la piedra y numerosos guiños a Málaga construyen un ambiente que habla tanto de su presente como de su historia. Cuando mostró por primera vez el resultado de la reforma en sus redes sociales, explicó que había querido crear un refugio muy personal, lleno de materiales naturales y pequeños detalles capaces de mantener siempre presente su vínculo con Málaga.

Sara Fernández García

"Mi refugio tiene algo que me encanta: un diseño personal, guiños a mi Málaga querida y rincones tan maravillosos como una cocina diseñada para convertirse en el alma de mi nuevo hogar", escribió al compartir el proyecto.

Una casa donde las raíces también forman parte del diseño

La cantante llevaba tiempo imaginando cómo sería el lugar donde establecerse con cierta estabilidad después de años de viajes constantes. La reforma de su vivienda se prolongó durante meses y seguía una idea muy concreta: crear un hogar que pudiera adaptarse tanto a los momentos de descanso como al proceso creativo que acompaña cada nuevo disco.

La estancia que mejor resume esa filosofía es la cocina. Diseñada junto al Grupo Cosentino, es el centro de la vivienda gracias a una gran isla, amplios ventanales abiertos al jardín y una combinación de piedra, madera y tonos cálidos que aportan una sensación de calma. La propia artista explicó que quería que ese espacio fuese el auténtico corazón de la casa, un lugar pensado para compartir tiempo con familiares y amigos, pero también para disfrutar de la tranquilidad cuando las giras le dan un respiro.

Pero si hay algo que diferencia este refugio de otras casas que siguen los estilos que están más a la moda son los pequeños detalles que recuerdan continuamente a Málaga. La cantante explicó que deseaba mantener presentes sus orígenes mediante elementos decorativos, materiales y una atmósfera inspirada en la luz del sur. No te imagines una casa tradicional andaluza. Lo que ha hecho la malagueña con este proyecto es trasladar a Madrid parte de las sensaciones que siempre ha asociado a su ciudad natal.

No es de extrañar que la cantante quisiese plasmar con orgullo en su casa esos destalles que le recuerdan a su ciudad, ya que ese vínculo con sus raíces también aparece en su forma de entender la música. En muchas entrevistas ha explicado que Málaga sigue siendo una referencia constante en su vida, incluso cuando pasa largos periodos lejos de ella.

Málaga, una ciudad que sigue marcando su forma de mirar el mundo

La artista nació en Málaga y a los 15 años comenzó a actuar en numerosos locales de la ciudad, además de aparecer en televisiones y programas de radio locales, por lo qe buena parte de su identidad está ligada a una ciudad que durante las últimas décadas ha experimentado una profunda transformación sin perder algunos de los rasgos que mejor la definen. Su centro histórico conserva monumentos como la catedral, la Alcazaba o el Teatro Romano.

La Catedral de Málaga / Istock / jan van der Wolf

Pero quizá lo que mejor explica el vínculo de la compositora con Málaga sea la manera en que conviven tradición y modernidad. A pocos minutos de los grandes museos y de las calles más animadas aparecen barrios donde el ritmo cotidiano sigue marcado por los comercios de siempre, los mercados y una gastronomía en la que los grandes protagonistas son el pescado, los espetos y los productos del Mediterráneo.