El refugio de Toñi Moreno (53 años) está junto a Doñana: una ciudad marinera con castillo medieval, manzanilla centenaria y el punto de partida de la primera vuelta al mundo
La presentadora mantiene una estrecha vinculación con esta localidad gaditana donde creció y comenzó su trayectoria en los medios de comunicación.
Toñi Moreno ha desarrollado gran parte de su carrera frente a las cámaras, pero hay una ciudad que sigue ocupando un lugar especial en su vida. La presentadora nunca ha ocultado la relación que mantiene con una ciudad gaditana en la que creció y dio sus primeros pasos ante un micrófono: Sanlúcar de Barrameda.
Aunque nació en Barcelona en 1973, Moreno se trasladó de niña a Sanlúcar de Barrameda. Sus primeros pasos en los medios llegaron en Radio Sanlúcar cuando apenas tenía 12 años y, poco después, empezó a colaborar en Telesanlúcar, la televisión local de la ciudad, iniciando una carrera que con el tiempo la llevaría a convertirse en una de las presentadoras más conocidas de la televisión española.
A lo largo de los años, Moreno ha recordado en numerosas entrevistas sus raíces sanluqueñas y la importancia que ha tenido en su vida personal y profesional esta ciudad situada en la desembocadura del río Guadalquivir, frente al Parque Nacional de Doñana. Además, Sanlúcar está ligada a algunos de los episodios más importantes de la historia marítima española y conserva un patrimonio que va mucho más allá de sus conocidas playas y bodegas.
Una ciudad ligada a la primera vuelta al mundo
Fue desde su puerto desde donde partió en septiembre del año 1519 la expedición de Fernando de Magallanes que acabaría protagonizando la primera circunnavegación del planeta. Tres años después, en 1522, la nao Victoria regresó precisamente a Sanlúcar bajo el mando de Juan Sebastián Elcano tras completar la primera vuelta al mundo. Gracias a este episodio, la localidad se convirtió en uno de los escenarios más importantes de la historia de la navegación y en la ciudad hay diferentes monumentos y espacios que recuerdan aquella expedición que cambió para siempre el conocimiento geográfico del planeta.
El castillo que vigila la desembocadura del Guadalquivir
Uno de los monumentos más emblemáticos de Sanlúcar es el castillo de Santiago, una fortaleza construida a finales del siglo XV por la Casa de Medina Sidonia. El castillo está situado en la parte alta de la ciudad, así que desde allí tienes algunas de las mejores vistas sobre el casco urbano, la desembocadura del Guadalquivir y el entorno de Doñana. ¡Qué postal!
Si estás por ahí, muy cerca encontrarás también el histórico Barrio Alto, una de las zonas con más personalidad de la ciudad y donde todavía se conservan edificios vinculados a la nobleza y al pasado señorial de la localidad.
Hay infinidad de elementos que hacen destacar a la localidad, pero hay uno del que puede presumir con orgullo y es su relación con un espacio natural tan importante como el Parque Nacional de Doñana. Desde Sanlúcar parten numerosas visitas y excursiones que permiten conocer uno de los ecosistemas más valiosos de Europa. La ciudad está separada del parque únicamente por el cauce del Guadalquivir, por lo que desde algunzas zonas (incluso estando tranquilamente cenando unos langostinos en la terraza de algunos restaurantes) tienes unas vistas privilegiadas sobre este entorno protegido. Eso sí que es un lujo.
La tierra de la manzanilla y las carreras de caballos
Si hay dos elementos inseparables de la identidad sanluqueña son la manzanilla y las carreras de caballos.
La manzanilla, vino protegido por su propia denominación de origen dentro del Marco de Jerez, se produce exclusivamente en Sanlúcar gracias a unas condiciones climáticas muy particulares. Por eso, las bodegas forman parte de la imagen más reconocible de la ciudad y son una de las visitas que más podemos recomendarte.
A ello se suman las famosas Carreras de Caballos de Sanlúcar, declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional, que se celebradan sobre la arena de la playa desde el siglo XIX. Se ven en un abrir y cerrar de ojos, pero son un espectáculo como ninguno que hayas tenido la suerte de asistir. El momento en el que pasan por encima de los charcos de agua y al atardecer se refleja la imagen de los caballos es indescriptible.
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