El refugio de Terelu Campos (60 años) está en Andalucía y la llaman “La Bella”, una vivienda familiar heredada y el sabor de sus icónicos espetos frente al mar : "Volver aquí ha sido difícil, hay muchas cosas de ella. Aún la siento aquí”
Un recorrido por esta ciudad marinera que guarda todos los recuerdos de la presentadora, perfecta para disfrutar del sol andaluz junto a su gastronomía de diez y uno de los mejores patrimonios culturales de su zona.
Málaga no es solo esa ciudad donde disfrutar del sol andaluz, unos espetos recién hechos a orillas del mar o una caipiriña en un resort de lujo. Para personas como la presentadora y colaboradora de televisión Terelu Campos es mucho más que eso, es el lugar donde guarda los mejores recuerdos junto a su madre, la famosa periodista y locutora de radio María Teresa Campos, fallecida en 2023 tras una grave insuficiencia respiratoria.
Ella siempre fue una enamorada de las tierras malagueñas y su casa ubicada en la zona de Pedregalejo era su bien más preciado como comentó su hija Terelu en una entrevista para diversos medios de comunicación. Este es uno de los barrios más cotizados de la ciudad y también uno de los más caros , su valor de vivienda ronda los 900.000 euros. Tras la muerte de la presentadora, sus hijas heredaron esta vivienda familiar: "Volver aquí ha sido difícil, hay muchas cosas de ella. Aún la siento aquí”, confesó la colaboradora de televisión.
Málaga es de esas ciudades que te envuelven y que te enamoran y no te irás sin recorrerla entera. Desde su gastronomía de diez, su arquitectura artística influenciada por el famoso pintor malagueño Picasso hasta su gente más hospitalaria y agradable. Para las Campo volver es reencontrarse con sus raíces y conmemorar la memoria de su madre siempre con respeto y discreción.
“Rompeolas”, el restaurante más importante para la familia Campos
Al lado de la zona donde se ubica la vivienda , están los famosos restaurantes “Rompeolas” y “El Merlo”, restaurantes donde la familia al completo ha disfrutado de sus mejores momentos en su ciudad natal, un sitio muy especial para las colaboradoras y el preferido de María Teresa. Estos restaurantes destacan por su familiaridad con unas vistas increíbles al mar. Sin duda, si decides ir a visitarlo no puedes no probar su pescado, marisco, espetos y platos tradicionales mediterráneos como la fritura malagueña o paellas de arroz negro, la auténtica especialidad de la casa.
Si eres más de tapeo o algo informal te recomendamos “El Merlo”, más económico y con un ambiente mucho más playero, todo un auténtico chiringuito a primera línea de playa. Pero si quieres algo más formal y tranquilo “Rompeolas" es para tí, también muy económico, pero disfrutarás de un ambiente mucho más tranquilo.
Las zonas más turísticas de Málaga
Una de las vías más elegantes y caras de toda España está en Málaga, una de las calles más famosas de la ciudad. Esta calle tiene mucha historia detrás y es que se fundó en el año 1891 y financiada por la famosa familia malagueña Larios, si eres un amante de las compras y de los restaurantes más lujosos desde viajar te la recomendamos 100%.
Junto a esta calle, se encuentra la Plaza de la Constitución , una de las más emblemáticas de la ciudad. Aquí encontrarás edificios históricos como La Escuela de San Telmo y la Casa del Consulado. En el centro de la plaza no podrás perder de vista la Fuente Génova, construida en mármol en el siglo XVI.
Y para terminar, pero no menos importante la famosa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación, una de las maravillas arquitectónicas renacentistas de Andalucía más importantes de Málaga. Su impresionante fachada barroca te dejará con ganas de más y en su interior, el Altar Mayor y la Sillería del Coro de Pedro de Mena hará que quieras volver y observar esta maravilla por segunda vez.
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