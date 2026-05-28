El refugio de Sergio Ramos es un desconocido pueblo de Sevilla con un yacimiento declarado Bien de Interés Cultural: "Nunca olvido de dónde vengo porque así siempre sabré dónde ir"

El nombre de Sergio Ramos llevaba meses apareciendo en titulares en relación a un acuerdo de exclusividad para negociar la compra del Sevilla FC que, sin embargo, apunta según las noticias más recientes a un importante frenazo. El equipo no va a ser propiedad del futbolista, y las conversaciones por la parte vendedora parecen haberse enfriado, un jarro de agua fría sobre lo que parecía una historia de reencuentro inevitable.

Redacción Viajar

Así, con las puertas del Sánchez-Pizjuán cerradas, al menos por ahora desde el despacho de dirección, quizás sea el momento de que Ramos vuelva a buscar lo que siempre ha encontrado en su pueblo natal, Camas: su esencia.

Detalles en las calles de Camas / Wikicommons/Zarateman, CC0, via Wikimedia Commons

Camas, la plazoleta donde empezó todo

El que fue capitan de la Selección Española de fútbol, se definía a sí mismo como "un niño de barrio que se ha criado en una plazoleta de Camas", en una canción de us puño y letra en que añadía: "Nunca olvido de dónde vengo porque así siempre sabré dónde ir", no en retórica vacía, sino mostrando la coordenada que lo orienta, un pequeño pueblo de Sevilla donde rápidamente llamó la atención de los ojeadores del Sevilla Fútbol Club, que lo ficharon con tan solo siete años.

Pero este pequeño pueblo no es solo el telón de fondo de una historia de fútbol. Es un municipio con una situación privilegiada dentro del área metropolitana de la provincia andaluza y, desde antaño, cruce de caminos entre los viajeros de la Ruta de la Plata, cuna de toreros y lugar de descubrimiento de tesoros históricos, un sitio idóneo para descubrir la historia de la civilización más antigua de España.

Detalle de las calles de Camas / Wikicommons/Zarateman, CC0, via Wikimedia Commons

Un pueblo con Tartessos bajo los pies

Su gran secreto responde al nombre del Cerro del Carambolo, un conjunto atribuido a la tradición tartésica, compuesto por varias piezas de oro y cerámica encontradas en 1958 en el cerro homónimo, a tan solo tres kilómetros de Sevilla. Los arqueólogos creen que fue enterrado deliberadamente en el siglo VI a. C., y su descubrimiento supuso un punto de inflexión en el estudio de la cultura tartésica, que hasta ese momento carecía de evidencias materiales claras.

Museo Arqueológico de El Carambolo / Wikicommons/By © José Luiz Bernardes Ribeiro, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25367613

A día de hoy este yacimiento está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con la tipología de Zona Arqueológica, convirtiéndolo en Bien de Interés Cultural, con una zona protegida que comprende la totalidad de su espacio y vestigios de las cinco fases de ocupación, correspondientes a los periodos Calcolítico (2500-1700 a.C.) y del Bronce Final, hasta la Protohistoria tartésica y fenicia. En este contexto, Camas inauguró su nuevo Centro de Interpretación de la Cultura Tartéssica, con un museo que te sumerge en la época civilizatoria. Una visita imprescindible.

Casa Consistorial de Camas / Wikicommons/By Zarateman - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121481978

Más allá del yacimiento, el municipio invita a un paseo con ritmo propio por la Plaza de la Constitución, con la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia y la imagen de Santa Brígida, traída de la ermita del mismo nombre tras ser destruida por las tropas francesas; el Museo al aire libre de la barriada del Carambolo, con reproducciones en bronce artístico de las 21 piezas del tesoro y la estatuilla de Astarté; o la propia tradición taurina que enmarca esta localidad, cuna de reconocidas figuras del toreo como Paco Camino o Curro Romero, que dieron sus primeros pasos en la Plaza de la Pañoleta.

Iglesia de Santa María de Gracia, Camas / Wikicommons/Zarateman, CC0, via Wikimedia Commons

Y después del paseo, la recompensa está clara: la zona de La Pañoleta es el corazón gastronómico del pueblo, con bodegas, punto de encuentro de vecinos, viajeros y artistas, y la gastronomía del Aljarafe, con platos como lengua de toro estofada, la especialidad culinaria de Camas, o el sopeao, una variante del gazpacho con personalidad propia.

Los alrededores que no puedes perderte

Quien llegue a Camas tiene a su alcance un arco de visitas que completaría cualquier escapada de fin de semana. La joya de la corona está a solo un paso: Itálica, la ciudad romana que el emperador Trajano convirtió en referencia del Imperio. La Vía Verde de Itálica conecta las ruinas con el Puente de la Señorita sobre el Guadalquivir, pasando por Santiponce y Camas, en una ruta peatonal y ciclista que permite acceder también a la Isla de la Cartuja y la Torre Sevilla. Es una de esas rutas en las que la historia y el paisaje se funden sin aviso.

Italica, Sevilla / Wikicommons/Roberto Chamoso G - Own work, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21346367

Subiendo la carretera hacia Castilleja de la Cuesta se accede al Jardín Botánico Arboretum Carambolo, con especies mediterráneas, tropicales y exóticas de todo el mundo, un lago con dos puentes, papiros y nenúfares, y una terraza mirador —el Balcón de Sevilla— con vistas panorámicas de excepción. En su interior también puede encontrarse una fuente en cristal de Murano, recuerdo de la Exposición Universal de 1992.

Jardín Botánico El Arboreto / Istock / Wikicommons/Krzysztof Ziarnek, Kenraiz - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=156481074

A las afueras de Camas, en dirección a Castilleja de la Cuesta, se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de Guía, un lugar que cada mes de mayo se convierte en parada emotiva de las hermandades rocieras de Sevilla en su camino hacia el Rocío. Un momento que, para quien lo presencia, es una de esas experiencias que solo dan los pueblos con alma.

Quizás Sergio Ramos no haya podido comprar el Sevilla FC. Pero Camas ya le pertenece de otra manera, la que no se compra ni se vende: la que se lleva en la piel desde el primer día.