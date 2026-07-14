El refugio sentimental de Unai Simón (29 años), portero de la Selección Española: es famoso por sus vinos, tiene 125 habitantes y un puente romano que no pasa desapercibido

Fueron 520 minutos minutos. Ese es el tiempo que Unai Simón pasó sin recoger un balón de su portería en la Copa del Mundo 2026, una racha que el 2 de julio dejó atrás el récord que Walter Zenga mantenía desde Italia 1990 y convirtió al portero del Athletic Club en el guardameta más imbatible de la historia de los Mundiales.

Una de las provincias que más secretos esconde: por su belleza, por sus rincones mágicos y por ser la sede de algunos de los parajes más bellos de España. /

Detrás del jugador marcarán siempre su trayectoria estos minutos, su equipo, los clubes que le han disfrutado, pero hay un lugar que no aparecerá nunca en la ficha del jugador. San Marcial del Vino, pedanía de El Perdigón, en el sur de Zamora: ciento veinticinco habitantes, calles encaladas, viñas pegadas a las casas y un frontón en la plaza donde un niño nacido en Murguía, Álava, pasó sus veranos pateando balones antes de saber que su sitio estaba debajo de los palos.

Paisaje de viñas en Zamora / Istock / JUAN ENRIQUE DEL BARRIO

El pueblo del puente y el vino

San Marcial del Vino explica su nombre antes de que nadie lo haga. La viña llega casi hasta la encalada de las casas, y el apellido no es un adorno turístico sino la memoria de siglos de cultivo en el Valle del Campeán, sometido a un clima continental de inviernos largos y veranos cortos y secos. La pedanía pertenece a El Perdigón, en la comarca de la Tierra del Vino, y cuenta con unos ciento veinticinco habitantes repartidos entre calles de piedra donde, según la hora, se oyen más pájaros que coches.

Iglesia parroquial de la localidad de San Marcial / Wikicommons / Roinpa - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27893863

La pieza más impresionante es el Puente del Andaluz, una construcción de piedra tendida sobre el arroyo cuyos cimientos se remontan a época romana, incluido por la Junta de Castilla y León en el recorrido de la Vía de la Plata.

Por aquí han pasado casi todos. San Marcial es lugar de paso de dos trazados históricos, la Vía Dalmacia y la Cañada Real Vizana, esta última vinculada a la milenaria Vía de la Plata, el camino romano que unía Mérida y Astorga. Durante siglos el pueblo fue parada de arrieros, pastores trashumantes y peregrinos que caminaban hacia Santiago; hoy esos mismos trazados son rutas de senderismo que serpentean entre viñedos.

Antiguas escuelas de San Marcial / Wikicommons / Roinpa - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27899718

De la viña a la catedral

La Denominación de Origen Tierra del Vino de Zamora se reconoció en 2007 y ampara 56 municipios repartidos entre Zamora y Salamanca, aunque la viticultura lleva aquí mucho más tiempo del que llevan los papeles. Entre las variedades principales destaca el tempranillo, la malvasía y la verdejo; y entre las localidades Villanueva de Campeán, Moraleja del Vino, El Cubo de Tierra del Vino.

Puente de piedra sobre el río Duero. Zamora ciudad, Castilla y León / Istock

Trece kilómetros separan San Marcial de Zamora capital, y esos kilómetros son la continuación natural del viaje. Zamora merece un día entero solo por su Catedral, del siglo XII, románica pura, con un cimborrio de inspiración bizantina que no se parece a casi nada de lo que se ve en España. La ciudad presume, con razón, de tener más iglesias románicas por habitante que ninguna otra del país, y su Semana Santa —la Semana de la Pasión, declarada de Interés Turístico Internacional— llena las calles cada primavera de tambores y pasos. Además quien tenga tiempo puede alargar hasta la frontera portuguesa del Duero, los Arribes, para conocer el llamado Oporto zamorano.

Zamora, Castilla y León / Istock

Del pueblo a la mesa

La mesa manda en la Tierra del Vino, y sus denominación de origen son la excusa perfecta para sentarse, y disfrutar de la gastronomía de la comarca que le acompaña: lechazo asado en horno de leña, pichón de Zamora y los arroces que la provincia defiende como propios.

El Perdigón, Zamora / © Copyright 2026 Diputación de Zamora

La mejor época depende de lo que se busque. La vendimia, entre septiembre y octubre, tiñe los campos y llena las bodegas; la primavera estalla en los viñedos en flor; y si el viaje coincide con la Semana Santa, Zamora capital ofrece un espectáculo que no deja indiferente a nadie.

Nadie se va de San Marcial sin pasar por el Bar El Cruce. Lo lleva Javier Martín, y en su pared cuelga, enmarcada, una camiseta del Athletic Club firmada por Unai Simón, algo que el propio portero comentaba hace tiempo a El Correo: «No me dicen que gane ni nada. El mensaje es el que siempre me han transmitido: que me lo pase bien e intente disfrutar.», explicaba, y es que, como en el pueblo, Unai es solo uno más cuando se trata de volver a casa.