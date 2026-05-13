El refugio secreto de Pedro Almodóvar (76 años) está en una isla de España muy alejada de los focos mediáticos: “No es un paisaje, es un estado de ánimo”

Pocas personas populares hay tan reservadas con su vida privada como Pedro Almodóvar (76 años). Y es que, muy poco (o prácticamente nada), se sabe de la vida personal del cineasta español más internacional de todos los tiempos. Quizá por eso es tan fascinante descubrir cuál es su refugio más personal.

Con lo que no se calla es con sus películas. Obras maestras en las que cuenta más de lo que dicen los diálogos de sus personajes. Lo hemos podido comprobar precisamente en su último estreno, ‘Amarga Navidad’ (2026), en el que una casa a las afueras de Madrid se ha convertido en la protagonista absoluta sin tener ni una sola línea de diálogo. Es la magia del cine.

De sobra es conocido por todos el amor que el manchego tiene por Madrid, su ciudad de acogida desde los años de La Movida. Hasta la capital llegó desde su Calzada de Calatrava natal, en un lugar perdido de la provincia de Ciudad Real.

Sin embargo, es otro el destino que ha sido capaz de enamorarle, dentro y fuera de las cámaras. Se trata de una isla paradisíaca, diferente a las demás, que comparte con el director una cualidad: es una isla muy alejada de los focos mediáticos. Quizá por eso ha sido escenario de varios de sus últimos rodajes.

Una isla paradisíaca llena de paisajes que son puro contraste. / Istock

El paraíso isleño que ha enamorado a Almodóvar

Pudimos verla en ‘Los abrazos rotos’ (2009), una isla que para el manchego tiene unos colores “únicos” y “dramáticos”. Y no es otra que la insustituible Lanzarote, una isla que tiene un paisaje casi lunar que hace de ella algo realmente único.

Con más de 30 volcanes, es Reserva de la Biosfera. / Istock / Lukas Bischoff

Está formada por más de 300 volcanes que, en contraste con su vegetación exhuberante y auctóctona, hacen de Lanzarote una isla realmente singular. Además, es Reserva de la Biosfera, combinando platas de arena blanca y negra, con viñedos de ceniza volcánica y un clima de eterna primavera. Lo dicho, un lugar diferente a los demás.

En su último estreno, Lanzarote vuelve a ser importante: es el lugar donde se refugia el personaje interpretado por Bárbara Lennie, una realizadora de publicidad y cineasta de culto marcada por el duelo por la muerte de su madre.

Este es el paisaje que dejó sin palabras a Almodóvar. / Istock / t

Playas, viñedos y carreteras que parecen no tener fin

El paisaje de Lanzarote está marcado por el negro de los volcanes, el verde de la vegetación. Un contraste que, con el blanco de sus fachadas, se vuelve un paisaje casi hipnótico. Y hay un lugar donde los contrastes son todavía más brutales.

Están en la costa oeste, cerca de Yaiza, en la playa del Chiclo o del Golfo. La primera vez que Almodóvar lo vio, no pudo sino quedar fascinado. Fue entonces cuando dijo que no era “un paisaje, sino un estado de ánimo, un personaje”. Eso explica que haya vuelto a este lugar para volver a rodar.

La Geria, un lugar único en el mundo. / Istock / Dr. Juergen Bochynek

Los viñedos de La Geria, el corazón vinícola de Lanzarote, son también escenario de ‘Amarga Navidad’. Ese paisaje negro volcánico en el que los agricultores excavan hoyos en la tierra, en sentido literal, para plantar la vid. Un lugar tan fascinante que difícilmente se puede ver en ningún otro lugar del planeta.

Y, cómo no, las carreteras entre volcanes. Concretamente la LZ-56, que cruza el Parque Natural de los Volcanes conectando con el de Timanfaya. De un trazado sinuoso, solitario y tremendamente cinematográfico que el manchego no podía dejar de capturar con su cámara para este fillme.