El refugio de Santiago Segura (60 años) está en una villa medieval de Segovia: un castillo del siglo XIII, murallas históricas y el proyecto cultural que quiere inspirarse en Edimburgo

A Pedraza no le faltan motivos para atraer a muchos viajeros que llegan a este rincón para ver sus murallas, su plaza Mayor o disfrutar de la famosa Noche de las Velas. Sin embargo, en los últimos años hay otro motivo que ha vuelto a situar a esta villa segoviana en el foco mediático: la compra de su histórico castillo por parte de tres personalidades.

Pedraza tiene unas preciosas calles medievales. / Istock / Jose Miguel Sanchez

La operación abrió hace un par de años una nueva etapa para una de las localidades medievales mejor conservadas de España (y que siempre aparece en las listas de los pueblos más bonitos de nuestro pais).

Adriana Fernández

La relación de Santiago Segura con Pedraza gira en torno a su castillo, una fortaleza medieval que corona la localidad desde una posición privilegiada sobre la campiña segoviana. En julio de 2024, el actor y director compró junto al cómico José Mota y el productor Luis Álvarez el edificio a los descendientes del pintor Ignacio Zuloaga, propietario del castillo desde 1925.

Según explicó entonces Álvarez a El País, la intención era transformar la fortaleza en un foco cultural capaz de acoger conciertos, espectáculos, eventos y actividades artísticas inspiradas, salvando las distancias, en el modelo del famoso festival de Edimburgo. El proyecto pretende además abrir al público espacios que hasta ahora no podían visitarse y reforzar el papel del castillo como uno de los grandes atractivos patrimoniales de la provincia.

Una fortaleza con siglos de historia

El Castillo de Pedraza / Istock / pedrosala

El castillo actual fue construido en el siglo XIII y forma parte del conjunto histórico protegido de Pedraza. A lo largo de los siglos, fue ampliado y reformado por distintas familias nobiliarias, como los Herrera y los Fernández de Velasco. En el siglo XX, pasó a manos de Ignacio Zuloaga, uno de los grandes pintores españoles de la época, que instaló allí su taller y convirtió el castillo en una referencia cultural de la localidad.

Como curiosidad, la fortaleza también ha sido el escenario de algunos episodios históricos como el cautiverio de los hijos del rey Francisco I de Francia tras la batalla de Pavía.

Pedraza, una de las villas medievales mejor conservadas de España

La Plaza Mayor de Pedraza (Segovia) / Istock / Jose Miguel Sanchez

Una vez visitado el castillo, no puedes irte de Pedraza sin pasarte por la villa, que mantiene una imagen muy similar a la que pudo tener siglos atrás. Es como teletransportarse al pasado, especialmente si te encuentras por la zona de la famosa plaza Mayor, que está rodeada de casonas históricas y soportales tradicionales. Si te suena, es porque seguro que la has visto antes: es uno de los espacios más fotografiados de Segovia y recuerda la prosperidad que alcanzó la localidad gracias al comercio de la lana entre los siglos XVI y XVII.

Además de este punto, el reso de la localidad sigue ese mismo estilo medieval. Al cruzar el acceso principal, que sigue realizándose a través de la monumental Puerta de la Villa, te encontrarás con un entramado de calles empedradas y edificios de piedra prácticamente intactos.