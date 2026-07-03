El refugio de Sandra Barneda (50 años) es el pueblo de su padre, escondido en el Empordà: "He pasado muchos veranos de mi vida aquí; le tengo un gran cariño"

Hay pueblos que se cuelan en la memoria de una familia mucho antes de que nadie los ponga en un mapa. Este, en concreto, tardó cuarenta años en aparecer en uno: el de Apple TV+, cuando una serie protagonizada por Eva Longoria convirtió sus calles de piedra en escenario internacional. Pero para Sandra Barneda no hizo falta ninguna producción para saber que ahí, entre las viñas del Alt Empordà, estaba una parte de quién es.

Adriana Fernández

La presentadora catalana vive estos meses uno de los momentos de mayor exposición de su carrera. La décima edición de La isla de las tentaciones se estrenó el pasado 20 de abril en Telecinco con una mecánica renovada —la llamada Audiencia de las Sombras— y Barneda vuelve a estar, semana tras semana, al frente de una de las hogueras más comentadas de la televisión española. Pero mientras el foco mediático se centra en villas, tentadores y ceremonias de collares, hay un rincón de Girona donde la periodista desconecta de todo eso sin necesidad de anunciarlo: el pueblo donde nació su padre.

Vista de Empordà / Istock / INIGO ARZA

Vilanova de la Muga, el pueblo del padre de Sandra

No hace falta llegar muy lejos desde Figueres para entender por qué este lugar ha resistido el paso del tiempo casi intacto. Vilanova de la Muga apenas roza los 250 habitantes, y esa escala —humana, silenciosa, sin prisa— es precisamente lo que lo distingue de cualquier otro destino del Empordà. Las casas de piedra se agrupan alrededor de la iglesia, las calles apenas tienen tráfico y el ritmo del día lo marca más el trabajo en las viñas que ninguna otra cosa.

Peralada Mas de les Torres / Wikicommons / Albert Sarola Juanola - Own work, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16563138

Aquí nació y sigue viviendo Marc Barneda, el padre de Sandra, conocido en el pueblo por el taller de arteterapia que regenta desde hace años. Es una figura querida en la comunidad, y es también el hilo invisible que conecta a la presentadora con este territorio desde niña. Ella misma lo explicó, cuando presentó su novela La tierra de las mujeres en 2014, en una entrevista para YourWay Magazine: quería hacer un guiño a sus orígenes al elegir el nombre del pueblo ficticio de la novela, porque, dijo, "es el pueblo donde nació mi padre y donde he pasado muchos veranos de mi vida; le tengo un gran cariño".

Detalle de la PLaza Mayor de Vilanova de la Muga / Wikicommons / Pere López Brosa - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=189001726

Esa novela, publicada en 2014 y con más de 200.000 ejemplares vendidos, sirvió después de base para Land of Women, la serie de Apple TV+ protagonizada por Eva Longoria y Carmen Maura que se estrenó en junio de 2024. Bambú Producciones eligió precisamente Vilanova de la Muga —junto con GarriguellaBesalú— para rodar buena parte de sus exteriores. La iglesia, la plaza y las calles del pueblo se convirtieron, durante semanas, en el pueblo de ficción de La Muga. Para los vecinos, ver equipos de rodaje internacional instalados en un lugar de 250 habitantes fue una anécdota que todavía se cuenta. Para Sandra Barneda, fue ver su propia infancia convertida, sin quererlo del todo, en escenario de una producción vista en medio mundo.

El Empordà que hay más allá de cualquier serie

Reducir este territorio a una localización de rodaje sería, sin embargo, quedarse muy corto. El Alt Empordà tiene identidad propia desde mucho antes de que ninguna cámara llegara hasta aquí, y basta alejarse unos kilómetros de Vilanova de la Muga para comprobarlo.

Paisaje al atardecer con viñas antes de la vendimia en el Alt Empordà, Girona / Istock / 5

A menos de diez kilómetros está Peralada, con su castillo medieval reconvertido hoy en hotel de lujo y su casino histórico. Cada julio y agosto, el recinto del castillo acoge el Festival Peralada, cita ineludible de la música y la ópera en Cataluña, que reúne a nombres internacionales en un marco que combina arquitectura centenaria y programación de primer nivel. Alrededor, las viñas de la DO Empordà —Empordàlia, Mas Estela y otras bodegas del territorio— producen vinos frescos, de carácter mediterráneo, marcados por la garnacha y la cariñena que aquí encuentran un terreno propio.

Escenas de Cadaqués / Istock

Hacia el este, a poco más de media hora, el paisaje cambia por completo. Cadaqués sigue siendo uno de los destinos más reconocibles de toda la Costa Brava: casas encaladas, un puerto pequeño y el recuerdo constante de Salvador Dalí, que eligió este lugar como residencia. Justo al lado, el Parque Natural del Cap de Creus ofrece la costa más salvaje de la comarca, con acantilados de basalto y calas que solo se alcanzan a pie. Y en dirección contraria, a poco más de media hora también, Figueres guarda el Teatro-Museo Dalí, el museo más visitado de la provincia construido por el propio artista sobre las ruinas del antiguo teatro municipal.

Escenas de Besalu / Istock / Xavier Arnau

Un poco más allá, ya en la vecina Garrotxa, Besalú añade su propio hito: un puente románico del siglo XII sobre el río Fluvià que atraviesa una de las villas medievales mejor conservadas del país, y que también sirvió de localización para Land of Women. Entre unos pueblos y otros, el hilo conductor sigue siendo el mismo: la tramuntana, el viento que ha esculpido el paisaje, el carácter y hasta la manera de construir de todo el Alt Empordà.

Cómo llegar, qué comer y cuándo ir

Llegar hasta aquí desde Barcelona lleva algo menos de dos horas en coche por la AP-7. Desde Girona, apenas 45 minutos. Quien prefiera el tren puede llegar hasta Figueres y completar el trayecto final en coche, ya que el pueblo no cuenta con conexión ferroviaria directa.

Paisaje de la Costa Brava / Istock

La mesa del Empordà tiene nombre propio y no admite atajos. Las anxoves de l'Escala, las anchoas en salazón de este municipio costero, cuentan con su propia tradición de calidad y están consideradas entre las mejores de toda Cataluña. El suquet de peix, guiso de pescado y patata típico de toda la Costa Brava, es otra parada obligada, igual que el aceite de la DOP Oli de l'Empordà. Todo ello, regado con los vinos frescos de la DO Empordà que crecen literalmente a las puertas de Vilanova de la Muga.

Paisaje de sueños de Costa Brava, costas soleadas de Girona durante le verano / Istock

La mejor época para visitar el territorio abarca de la primavera al verano, cuando las viñas están en su momento y el paisaje del Alt Empordà se despliega en toda su amplitud. Julio, además, añade un aliciente extra con la celebración del Festival Peralada.