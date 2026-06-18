El refugio que guarda las raíces de Pedro Porro (26 años) es Ciudad Capital del Regadío de Extremadura: con una ciudad deportiva en su honor y una potente industria agrícola

El futbolista español Pedro Antonio Porro Sauceda, más conocido como Pedro Porro, juega como defensa en el Tottenham Hotspur F. C. de la Premier League. Actualmente, es uno de los futbolistas convocados por el entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, para jugar su primer Mundial, algo que para el extremeño siempre había sido un sueño: "Siempre sueñas con jugar un Mundial". Algo que tiene muy claro el futbolista es de dónde viene y la humildad que lo caracteriza. Hablamos de Don Benito, el pueblo de Badajoz donde creció en compañía de sus abuelos.

Plaza de España, Don Benito / Ayuntamiento de Don Benito

Este pueblo se ubica dentro de la comarca de las Vegas Altas del Guadiana y cuenta con ríos como Ortigas, Guadámez, Búrdalo y el propio Guadiana. Sin duda, allí recopiló toda clase de recuerdos, siendo uno de sus refugios imprescindibles cuando necesita descansar y pasar unos días en familia; sobre todo, en compañía de sus abuelos, quienes pasaron con él gran parte de su infancia debido a la ausencia de sus padres por las largas jornadas laborales: "El mayor orgullo que tengo es cuando mi abuelo me da un abrazo. Él siempre ha sido mi ídolo", confiesa el futbolista en entrevistas anteriores.

Martín Álvarez

Un lugar donde el agua de sus ríos es el verdadero motor

La economía de Don Benito es una de las más dinámicas y diversificadas de Extremadura, destacando sectores como de servicios, agroalimentario y ganadero. Y es que, no es un pueblo cualquiera, cuenta con el título oficial Ciudad Capital del Regadío de Extremadura por su capacidad agronómica.

Su gran paisaje urbano mezcla la arquitectura tradicional de casas blancas y ladrillos con una enorme potencia industrial. Su cercanía con Villanueva de la Serena recibió la prestigiosa Medalla de Extremadura, lo que hizo que cambiará la región para siempre.

Capilla de Guadalupe, Don Benito / Turismo Badajoz

Don Benito: un rico patrimonio histórico

Ha sido escenario de pueblos romanos, visigodos y árabes, los cuales han ido dejando su legado arqueológico. Como es el ejemplo de Villa Romana “La Majona”, donde aún se conservan columnas de mármol, magníficos mosaicos y pinturas murales e incluso algunos bustos.

Villa romana de La Majona / Ayuntamiento de Don Benito

La Casa de Cultura, diseñada por el prestigioso arquitecto Rafael Moneo Vallés, con una arquitectura compacta y densa. En su interior se encuentran salones de actos y de exposiciones, una hemeroteca y la biblioteca pública.

Pero si duda la estrella por excelencia de Don Benito es el 'Partenón' de Don Benito, en el parque de El Palmeral. Una pieza arquitectónica que, lejos de parecerse a una clásica estructura de mármol, utiliza elementos reciclados, como tubos de regadío y adoquines y adoquines como reivindicación artístcia a favor de la reutilización de materiales abandonados.

El partenón de Don Benito / Istock

Otro de los monumentos importantes es el mercado de abastos, ubicado en el solar de la antigua Plaza de Manzanedo, construido por José Texeira González entre 1929-1931 con proyecto del arquitecto Antonio Rubio Marín. De estilo neomudéjar, bastante amplio y luminoso.