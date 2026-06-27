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El refugio de Rafa Nadal (40 años) es una ciudad de Mallorca famosa por sus cuevas y sus perlas: "Siempre he vuelto a casa y allí he sido simplemente un hijo, un hermano, un marido"

El campeón mallorquín nunca ha roto su relación con la ciudad donde nació, un destino que esconde algunos de los paisajes y monumentos más conocidos de la isla.

La ciudad mallorquina a la que Rafa Nadal siempre vuelve

La ciudad mallorquina a la que Rafa Nadal siempre vuelve / iStock / GTres

Andrea Gómez Bobillo

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Por mucho que haya recorrido el mundo durante más de dos décadas de competición, Rafa Nadal siempre ha tenido claro cuál era su lugar. Manacor sigue siendo el lugar al que siempre regresa y donde, como él mismo explicó en una entrevista concedida a Hola, recupera la normalidad: "Siempre he vuelto a casa y allí he sido simplemente un hijo, un hermano, un marido". Esa ciudad del este de Mallorca, conocida por sus cuevas y su tradición artesana, continúa siendo el refugio del campeón.

Manacor, Mallorca

Manacor, Mallorca / Istock / BW PHOTOGRAPHY

Mientras otros deportistas fijaban su residencia en grandes capitales o destinos fiscales, él decidió mantener su vida en Manacor, la ciudad donde nació y donde continúa desarrollando buena parte de su actividad personal y profesional. Precisamente en Manacor se encuentra la Rafa Nadal Academy, inaugurada en 2016 y convertida en uno de los centros de formación de tenis más prestigiosos del mundo. El complejo ha reforzado todavía más el vínculo entre el deportista y su ciudad natal.

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Adriana Fernández

Mucho más que la ciudad donde nació Nadal

Manacor es la segunda ciudad más poblada de la isla y uno de los principales centros económicos del interior mallorquín. Su nombre suele asociarse inevitablemente al campeón de tenis, pero el municipio lleva décadas siendo también uno de los más interesantes para descubrir otra cara de Mallorca

Cala Varques, Manacor

Cala Varques, Manacor / Istock

Aquí conviven un animado centro histórico, una importante tradición artesanal y un entorno natural que permite acceder en pocos minutos tanto a la costa como al interior de la isla.

Manacor ha construido buena parte de su prestigio gracias a la fabricación de perlas artificiales, una actividad que comenzó a finales del siglo XIX y que todavía hoy forma parte de la identidad económica del municipio.

Manacor ha construido buena parte de su prestigio gracias a la fabricación de perlas artificiales

Manacor ha construido buena parte de su prestigio gracias a la fabricación de perlas artificiales / Istock

Al pasear por su centro histórico descubrirás plazas, iglesias y comercios tradicionales con un ritmo muy distinto al de los grandes núcleos turísticos de Mallorca. 

Además, el municipio sirve como punto de partida para conocer algunas de las calas más espectaculares del litoral mallorquín. Muy cerca aparecen rincones como Cala Varques, una playa prácticamente virgen rodeada de pinares y acantilados, o Cala Magraner, especialmente conocida entre escaladores y amantes de la naturaleza.

Las Cuevas del Drach son uno de los grandes tesoros de Mallorca

El interior de las cuevas del Drach

El interior de las cuevas del Drach / Istock / trabantos

Si te alojas por esta zona, las Cuevas del Drach son el lugar imprescindible que visitar en tu viaje a la gran isla balear. Estas cavidades naturales, formadas durante millones de años, albergan uno de los lagos subterráneos más grandes de Europa, el Lago Martel. En el recorrido irás atravesando salas repletas de estalactitas y estalagmitas antes de asistir a uno de sus momentos más conocidos: un pequeño concierto de música clásica interpretado desde embarcaciones que navegan por el lago.

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A pocos kilómetros también se encuentran las Cuevas dels Hams, otra de las grandes atracciones naturales del municipio, conocidas por las curiosas formaciones rocosas que recuerdan a anzuelos y que les dieron su nombre.

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La ciudad mallorquina a la que Rafa Nadal siempre vuelve

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