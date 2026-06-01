El refugio privado de Mónica Naranjo (52 años) en un desconocido pueblo de Barcelona: tiene una iglesia gótica del siglo XVI, fincas modernistas y dos joyas gastronómicas de renombre

Entre el mar y la montaña, esta villa del Maresme, situada al norte de Barcelona, entre la costa mediterránea y la Serralada Litoral, es uno de los rincones favoritos de la cantante Mónica Naranjo para desconectar. Ofrece un gran contraste entre modernas instalaciones deportivas y su patrimonio arquitectónico y gastronómico. Conocida por la coca de Llavaneres y los guisantes, presenta edificios modernistas y miradores como la colina de Can Cassany, con vistas espectaculares, ideal para combinar cultura y belleza natural. Actualmente tiene 11.933 habitantes en total.

Paisaje de la ciudad con vistas a la iglesia y a la fuente / Istock / kornyeyeva

Al otro lado de la villa está el Port Balís, junto a las tres playas más importantes y destacadas de este municipio como playa de les Barques, playa de la estación y la playa del Balís. Son perfectas para disfrutar de su ocio y de una magnífica restauración. Cuentan con muchísimas actividades náuticas, la villa contiene rutas para realizar senderismo o itinerarios en bicicleta por montaña o carretera, y algunos espacios dedicados al golf como el Club de Golf de Llavaneres y el Pitch and Putt de Tenis Mora.

Su casco antiguo conserva la esencia de una villa pesquera y agrícola con callejuelas estrechas y plazas tranquilas, aunque el desarrollo urbano ha transformado una parte del territorio, especialmente en la zona costera.

Adriana Fernández

Sant Andreu de Llavaneres: un paseo por los puntos más emblemáticos del pueblo del Maresme

Puerto deportivo de Llavaneres

Uno de los motores principales para la economía de la villa. Ofrece una gran cantidad de servicios náuticos, como amarres, clubes de vela y actividades acuáticas. Las instalaciones modernas y la belleza del paisaje costero hacen de este lugar un destino ideal para todos los amantes del mar.

Puerto de Barcelona / Istock / danilovi

Ca l'Alfaro

Fue una casa de verano que construyó Nicolás Alfaro en 1886, de estilo modernista. Está rodeada de un gran parque donde se celebran muchos de los actos festivos del pueblo. Hoy en día, forma parte del ayuntamiento y, en la planta baja, acoge varias exposiciones a lo largo del año.

Playa Platja de les Barques en Sant Pol, España / Istock / nito100

Detrás de la casa sale una ruta que sube hasta el monte Cassany. En lo más alto del monte hay una glorieta construida por el conde de Caralt a principios del siglo XX. Más tarde, se ha convertido en uno de los miradores más conocidos del pueblo.

Iglesia de Sant Andreu

Es el centro religioso del municipio y uno de los edificios históricos más importantes. De carácter neoclásico, con una estructura elegante y un campanario alto que sobresale entre los edificios del núcleo antiguo. El interior conserva una imagen de Sant Andreu y otros elementos artísticos que hacen de este lugar un espacio de devoción y tranquilidad. Está incluida en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña y figura como Bien Cultural de Interés Local desde el 20 de septiembre de 2012.

La iglesia de Sant Andreu del Castell de Tona, en la comarca catalana de Osona / Istock / Manuel Milan

Plaza de la Vila

Sin duda, es el corazón social de Sant Andreu de Llavaneres. La plaza está rodeada de casas tradicionales, donde, a lo largo de todo el año, se celebran actos culturales y festivos. Sus magníficas vistas, con el mar de fondo, la convierten en un lugar ideal para pasear o disfrutar de una tarde tranquila en compañía de los tuyos.

Plaza de la Vila, en el barrio de Gracia, Barcelona / Istock / Stephen R. Womack

Lo más rico y destacado de la gastronomía de Sant Andreu de Llavaneres

Destaca por el uso de productos autóctonos como los guisantes garrofals y la famosa coca de Llavaneres, una dulzura tradicional que forma parte de la historia de la villa. Además, el municipio ofrece una gran variedad de restaurantes y establecimientos gastronómicos que aprovechan los productos locales y la proximidad al mar para ofrecer una cocina deliciosa y fresca.

Guisantes garrofals

Es una joya hortícola de la comarca catalana del Maresme, situada entre el Mediterráneo y la cordillera litoral. Se trata de un guisante con una piel extremadamente fina, una textura mantecosa y un sabor dulce e intenso. Su producción es limitada y estacional, lo convierte en un producto muy valorado y exclusivo. La recolección suele realizarse entre marzo y abril.

Primer plano en una pila de guisantes verdes orgánicos en sus vainas en un puesto de mercado / Istock / Fanliso

Coca de Llavaneres

Uno de los postres más emblemáticos del Maresme es una pieza rectangular de hojaldre, rellena de crema con mazapán, piñones y azúcar por encima. Es típica de Sant Andreu de Llavaneres, en la costa de Barcelona, y suele asociarse especialmente a celebraciones como la verbena de Sant Joan.

Una de las curiosidades más interesantes de este postre es que nació por un encargo para una boda de una familia acomodada de Barcelona, y fue creado por el pastelero Gaspar Sala Ros.