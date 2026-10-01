El refugio personal de Mercedes Milá (75 años) está en una isla Patrimonio Mundial de la Humanidad: “Conozco bastante mundo y no hay nada más bonito”

Mercedes Milá es una de las periodistas y presentadoras más reconocidas de la televisión española. Icono televisivo de los años 80, fue una de las primeras en hacer algo que todos hacen hoy: entrevistas en directo a personajes relevantes de la actualidad, ya fueran políticos, actores o cantantes.

La isla de las calas turquesa / Istock

De aquello ya han pasado casi cinco décadas, pero nadie como ella ha sabido reinventarse a lo largo de los años, quizá por eso sigue siendo conocida entre diferentes generaciones: los millenial la recuerdan por ser la presentadora original de la primera edición (y sucesivas) de ‘Gran Hermano’, el formato de entretenimiento que revolucionó el género de la telerrealidad.

Sara Fernández García

La Generación Z la han conocido gracias a ‘No sé de qué me hablas’, el programa que presentó junto a Inés Hernand en La 1 en 2023, un formato donde Mercedes se ponía en contacto con gente joven para explicarles la España del pasado y, al mismo tiempo, entender el presente a través de sus experiencias.

Una isla declarada Reserva de la Biosfera

Y ahora, tras más de cinco décadas de carrera y más de 3000 entrevistas registradas en el archivo de RTVE, en 2026 ha regresado a La 2 con ‘Me meto en un jardín’, de nuevo un formato de entrevistas ligado a la conversación, pero vinculado con los jardines y los espacios naturales.

Conociéndola, tiene todo el sentido del mundo, teniendo en cuenta que es una persona muy vinculada a un lugar que es naturaleza en estado puro, una isla mediterránea declarada Reserva de la Biosfera gracias a la riqueza de sus diferentes hábitats y la biodiversidad de su paisaje natural.

Es Reserva de la Biosfera / Istock

La isla de sus amores, su refugio vital

Cuando solo era una niña, Mercedes Milá, que nació en Esplugas de Llobregat (en la provincia de Barcelona), descubrió la isla de Menorca en un viaje que hizo con uno de sus tíos. Y desde que visitó la isla por primera vez, no ha dejado de volver año tras año. “Voy cada verano o cada vez que tengo vacaciones. Nos encontramos toda la familia y cuanto más voy más tiempo quiero quedarme”, según una entrevista concedida por la periodista.

Eso significa que lleva yendo desde mucho antes de que se pusiera de moda, como ella misma le reveló a Risto Mejide en el programa ‘Chester in love’, allí echó sus raíces. Y es que, para Mercedes, Menorca es un auténtico paraíso terrenal. “Es imbatible, da igual donde vayas, yo conozco bastante mundo y no hay nada más bonito”. Una afirmación con la que estamos absolutamente de acuerdo.

Mercedes llegó mucho antes de que Menorca se pusiera de moda / Istock

La isla Patrimonio de la Humanidad

Hoy Menorca es uno de los grandes destinos turísticos, y aunque en verano cada vez está más masificado, ha sabido conservar casi casi intacto el encanto de siempre, ese que atrajo a Mercedes hace más de 50 años. La isla de las calas turquesas y los pueblos marineros frente al Mediterráneo, puede presumir de títulos como el de estar inscrita en la Lista de Patrimonio de la Humanidad, gracias a una cultura milenaria: Menorca Talayótica, un legado único de valor universal excepcional formado por un conjunto de monumentos prehistóricos repartidos por la isla.