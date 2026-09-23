El refugio más personal de Lolita Flores (68 años) es un pequeño pueblo marinero de la costa de Almería en un Parque Natural: “Soy muy feliz”
Cádiz es una provincia muy vinculada a la familia Flores, pero Lolita tiene su propio lugar en el mundo, y está en Almería.
Si hay una ciudad que está estrechamente vinculada a la familia Flores es, sin duda, Jerez de la Frontera. Y es que la localidad andaluza es la cuna y el lugar de nacimiento de la matriarca de la saga, la gran Lola Flores. ‘La Faraona’, apodo con el que siempre se recordará a esta legendaria cantante, bailaora y actriz, nació en el emblemático barrio de San Miguel, aunque es verdad que Madrid fue la ciudad donde desarrolló su vida y su carrera profesional, y la ciudad donde nacieron sus tres hijos: Antonio, Rosario y Lolita.
Teniendo en cuenta sus orígenes, lo lógico sería pensar que el refugio más personal de la familia siguiera en Cádiz. Y, en parte, no se equivocan quienes piensan así porque, además de Jerez, hay otro lugar en la provincia muy vinculado a la familia y que desde hace años se ha convertido en lugar de encuentro y reunión de las hermanas Flores: Zahora.
Este pequeño asentamiento costero, situado en el término municipal de Barbate, es lugar habitual de vacaciones de las Flores; de hecho, se han dejado ver por sus calles y sus playas en el verano de 2026. Sin embargo, la mayor de las Flores tiene un lugar más personal todavía, un refugio propio al que vuelve siempre que puede, y está en la vecina provincia de Almería.
El refugio de Lolita en Almería
Dentro de ese paraíso costero que es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, se encuentra la población de Agua Amarga, el lugar al que la artista regresa cada año, tal y como recogen diferentes medios especializados en prensa del corazón. Sus casas de cal blanca, sus playas de arena fina y sus pequeñas calas escondidas (y muchas veces inaccesibles por vía terrestre) hacen de este lugar un auténtico paraíso.
La propia Lolita ha identificado este sitio como uno de sus destinos vacacionales más personales. “Mis vacaciones, Agua Amarga, Santander y Cádiz”, escribió en una publicación en sus redes sociales, añadiendo una referencia muy bonita a la familia que ha construido su hija junto a su marido: “Soy muy feliz de compartir la familia, la tuya con la mía, y la mía con la tuya. Te quiero”.
Un pueblo marinero lleno de encanto
Agua Amarga es un pueblo marinero lleno de encanto y puede presumir sin sonrojarse de ser uno de los pueblos más bonitos de todo el Cabo de Gata. Un núcleo en el que apenas viven unas 400 personas (en verano la población se triplica, como sucede con la mayoría de pueblitos costeros del sur de España), situado entre las colinas que salpican el Parque Natural y a orillas del Mediterráneo.
La imagen que dibuja la silueta del pueblo es de postal. Pero su entramado de calles no es para menos. Callejuelas estrechas que van a parar a pequeñas plazuelas, salpicadas de árboles frutales y flores de vivos colores que llaman la atención en la inmensidad del desierto almeriense.
Los alrededores del pueblo son igualmente interesantes. Muy cerca de Agua Amarga se encuentra Mesa Roldán, un antiguo domo volcánico coronado por una torre de vigilancia y un faro desde el que se tienen las mejores vistas del pueblo y de sus playas. Una de las más impresionantes es la playa de los Muertos, y no solo por el nombre.
Se trata de una magnífica playa a la que se accede por un camino de tierra, pero merece la pena: un arenal de unos 660 metros de largo, de arena fina y dorada, y rodeada del paisaje desértico (y montañoso) del Cabo de Gata. Al ser una playa ‘urbana’, por ser la más próxima al núcleo de población, en verano suele masificarse; cuando eso sucede, merece la pena dar una caminata y llegar hasta la Cala de Enmedio, una impresionante cala virgen de arena fina y formaciones rocosas únicas a la que se puede llegar andando desde el pueblo.
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