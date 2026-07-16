El refugio de Pedro Acosta (22 años) es un pueblo pesquero murciano con 35 km de costa, pasado fenicio y romano, y un Monumento Natural: "Estoy a gusto aquí, y pagaría por estar aquí"

El 24 de junio de 2026 se confirmó lo que medio paddock llevaba meses esperando: Pedro Acosta correrá con Ducati en las temporadas 2027 y 2028, un movimiento que ha reordenado el tablero de fichajes de MotoGP para los próximos años. A sus 22 años, el murciano suma dos títulos mundiales en Moto3, 2021; y Moto2 en 2023.

Adriana Fernández

Pero mientras el paddock discute contratos y estrategias, el piloto sigue volviendo, cada vez que puede, al mismo lugar de siempre: Puerto de Mazarrón, el pueblo pesquero de la Región de Murcia donde nació y donde continúa viviendo con sus padres. Él mismo lo resumió sin rodeos en una entrevista para el documental de DAZN sobre su carrera: "Estoy a gusto aquí, y pagaría por estar aquí".

Vista aérea de la playa de Percheles en Mazarrón, Región de Murcia / Istock

El padre pescador que le puso el tiburón en el casco

Antes de ser el piloto al que ahora corteja Ducati, Pedro Acosta era el hijo de un pescador. Su padre, también llamado Pedro, compaginaba las faenas en el mar con su afición a las motos, y fue él quien introdujo a su hijo en ese mundo desde niño, además de diseñar el logo del tiburón que hoy identifica al piloto en cada carrera. De aquellas jornadas en la lonja y en el barco viene, según cuentan quienes le conocen, esa manera suya de estar en el asfalto sin perder la calma, como si cada carrera fuera una faena más.

Escaleras a la playa. Parque Nacional, Mazarrón. Murcia. / Istock

La familia sigue siendo el ancla que explica por qué Mazarrón nunca deja de tirar de él. Cuando probó a instalarse en Andorra por motivos deportivos, aguantó apenas un par de días antes de hacer las maletas de vuelta: echaba de menos el mar, la playa, el ritmo de su pueblo.

Escaleras a la playa. Parque Nacional, Mazarrón. Murcia / Istock

Un pueblo con memoria fenicia y minera

Mazarrón es un municipio con 35 kilómetros de costa que esconde una de las historias más antiguas del Mediterráneo español: en su bahía se descubrió en 1998 el "Mazarrón II", uno de los barcos fenicios mejor conservados de todo el Mediterráneo, un hallazgo que sitúa a este tramo de costa murciana en el mapa de la arqueología naval más relevante de Europa. A esa huella fenicia se suma la de los romanos, que dejaron en la zona restos de una factoría de salazones dedicada a producir garum, la salsa de pescado fermentado que era un lujo en la antigüedad.

Mazarrón Puerto, provincia de Murcia. / Istock

Tierra adentro, el paisaje guarda otra sorpresa: las Erosiones de Bolnuevo, unas formaciones de arenisca esculpidas durante siglos por el viento y el agua, declaradas Monumento Natural en 2019 por su valor geológico único. El municipio fue también, durante generaciones, un enclave minero de plata, plomo y zinc que se remonta a época fenicia y que se mantuvo activo hasta comienzos del siglo XX, antes de que la economía local virara hacia la agricultura del tomate, la pesca y el turismo que hoy sostienen buena parte de Mazarrón. De ese pasado más reciente quedan también el Castillo de los Vélez, una fortaleza del siglo XV hoy en ruinas pero con un notable valor histórico, y la Iglesia de San Andrés, del siglo XVI, que conserva un artesonado mudéjar poco habitual en la región.

Erosiones de Bolnuevo / Istock / Cristian Baitg Schreiweis

Cómo llegar y dónde comer en el pueblo del Tiburón

Puerto de Mazarrón se encuentra a unos 45 kilómetros de Murcia capital y a 28 kilómetros de Cartagena, lo que lo convierte en una escapada sencilla desde cualquiera de las dos ciudades. Una visita mínima debería incluir el paseo por el propio , la excursión a las Erosiones de Bolnuevo y una parada en el Castillo de los Vélez para entender la escala de la historia que ha pasado por este tramo de costa.

En la mesa, el caldero murciano —un guiso de pescado y arroz con una base de pimientos y ñoras que da nombre al plato— sigue siendo la referencia obligada de la zona, junto con el pescado fresco de lonja que llega cada día al puerto. Para probarlo, el restaurante La Barraca mantiene su actividad con buena valoración por sus arroces y mariscos frescos. También el restaurante Amapola, cercano a lo más parecido a una alta cocina que ofrece la localidad, sigue recibiendo reseñas recientes entre los visitantes de la zona.