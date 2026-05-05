El refugio de Paula Echevarría en Asturias: un pueblo de 7.000 habitantes con ambiente pesquero y una bonita iglesia del siglo XII

El diccionario de la RAE define la palabra "refugio" como "asilo, acogida, amparo". Es ese lugar en el que te sientes seguro, donde sabes que no te va a pasar nada y donde, de vez en cuando, te gusta pasar las horas muertas. Para las celebrities, ese rincón es imprescindible porque ahí pueden ser ellas mismas sin preocuparse por las cámaras que les persiguen. El de la actriz e influencer Paula Echevarría es el pueblo de Asturias donde nació y se crio.

En su faceta como actriz, es conocida sobre todo por proyectos de televisión como la serie 'Velvet' que protagonizó junto a Miguel Ángel Silvestre, o 'Gran Reserva', un drama familiar que gozó de gran fama en TVE. De un tiempo a esta parte, también se le conoce por su trabajo como creadora de contenido. Pero lo que más disfruta, sin duda, es esos momentos de paz en su tierra, Candás, la parroquia más poblada y capital del concejo de Carreño.

Adriana Fernández

Con una importante tradición pesquera

Esta preciosa villa de algo más de 7.000 habitantes, cuenta con una historia marinera muy importante. Aunque no es tan conocida como Luanco, Cudillero o Castropol, en tiempos pasados gozó de gran relevancia gracias a su puerto, que fue de los más destacados de la industria ballenera del Cantábrico. Tanto es así, que se dice que Carlos V pidió este lugar como dote. De la actividad pesquera derivó la conservera, llegando a albergar hasta 24 fábricas en el territorio.

Barcos en el puerto del pueblo pesquero de Candás / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

De hecho, si vas a visitar Candás, lo más probable es que te lleves una lata de conservas de recuerdo. Pero no todo es prosperidad, pues en el entorno del puerto se encuentra la estatua de La Marinera, que homenajea a todas las mujeres que esperaban a que sus maridos regresaran. Otra leyenda que dice que la imagen del Santísimo Cristo de Candás, que se guarda en la iglesia, la encontró un grupo de pescadores flotando en costas irlandesas en el siglo XVI.

Edificios indianos y lugares espectaculares

Adentrándonos en el casco antiguo nos topamos con edificios indianos, que son aquellos que erigieron asturianos que marcharon a hacer riqueza en Cuba y volvieron a su hogar tiempo después. Algunos de los más destacados son la casona de los Bernardo de Quirós y Rivas o la Casa Genarín, que hoy es el Ayuntamiento. De mucho más atrás en el tiempo es la iglesia de San Félix, un templo neobarroco levantado sobre otro del siglo XII.

El Ayuntamiento de Candás, de estilo indiano / Istock / Eva Jimenez

Merece la pena entrar y vislumbrar el retablo de estilo churrigueresco inspirado en el barroco español. Para contemplar el arte más "reciente", se puede visitar el Teatro Prendes, un edificio modernista con una impresionante fachada cubierta por una cristalera que sigue el patrón de las construcciones de la década de 1950. O el Museo Antón, que alberga la obra escultórica y pictórica del artista local Antonio Rodríguez y se ubica en un caserón del siglo XVIII.

El faro de Candás en el punto más alto de la villa / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

El escritor Leopoldo Alas Clarín quedó prendado de este concejo y lo retrató en varias de sus obras como la 'Clarininana' (que se desarrolla en Candás y Piedeloro), 'Doña Berta', 'Boroña' y 'Viaje redondo'. Uno de los puntos desde donde entender por qué enamora a todo quien pisa este lugar, el punto más elevado del pueblo, donde se encuentra la ermita de San Antonio de Padua y la Punta de San Antonio con el faro de 1917 dominando un poco más arriba.