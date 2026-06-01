El refugio de Niña Pastori (48 años) es la ciudad de Camarón, el flamenco y la constitución, que la hizo artista: "Soy una privilegiada por pertenecer a esta tierra"

El 19 de marzo, Día de la Provincia de Cádiz, la cantante gaditana María Rosa García García, conocida artísticamente como Niña Pastori, fue nombrada oficialmente Hija Predilecta de la Provincia de Cádiz, en un acto celebrado en el mismo lugar que promulgó La Pepa, 213 años más tarde.

Adriana Fernández

"Siempre he sentido desde niña que era una privilegiada por nacer y criarme en La Isla", admitía en su discurso Pastori, recordando "la luz tan bonita que entraba por el balcón de su casa familiar" agradecida por recibir sus orígenes del pueblo de San Fernando, también llamado la Isla de León, en la Bahía de Cádiz.

San fernando, Cádiz / Turismo Andalucía

San Fernando, tierra de artistas y patrimonio

“Nacer en una tierra donde están los mejores es un privilegio y creo que escucharlos me ha llevado a estar donde estoy hoy”, explicaba la isleña recordando a importantes figuras de la música como Lola Flores, Paco de Lucía, Rocío Jurado o el genio que la descubrió con solo doce años, Camarón de la Isla.

El pueblo de la cantante se ubica entre marismas, salinas y memoria constitucional, un territorio distintivo en cultura y habitantes, sus ‘cañaíllas’, así llamados por unos pequeños moluscos que proliferan en estos alrededores.

Rincón Camarón de la Isla, San Fernando / Turismo Andalucía

Llamado originalmente Villa de la Real Isla de León, San Fernando recibía en el siglo XIX el título de ciudad, otorgado por el monarca Fernando VII que, a su vez, daba nombre al pueblo. Cuna de la constitución, fue además el marco de creación del primer submarino torpedero del mundo, inventado por Isaac Peral.

San Fernando, Cadiz / Istock

Pero la magia única de este entorno no pasa desapercibida, y la propia Junta de Andalucía nombró Bien de Interés Cultural el Conjunto Histórico de la ciudad gaditana en 2012, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con la tipología de Sitio Histórico bajo la denominación del Legado Patrimonial de los Lugares de las Cortes y la Constitución de 1812 en San Fernando, Cádiz y la Bahía.

Asimismo, sus alrededores del Parque Natural Bahía de Cádiz cuentan con diferentes distinciones debido a que han ido ampliando la lista de reconocimientos hasta sumar un total de cuatro figuras de protección:

Parque Natural de la Bahía de Cádiz / Istock / Nando Lardi

El Parque Natural Bahía de Cádiz, del que San Fernando forma parte central, acumula los siguientes reconocimientos: la inclusión en la Lista de Humedales de Importancia Internacional Ramsar, por ser uno de los grandes humedales costeros del sur de Europa; la declaración de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA); el Monumento Natural Punta del Boquerón, en el propio término de San Fernando; y la pertenencia a la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), dentro de la Red Natura 2000.

Las citas imperdibles de esta región

Pero dentro de este pequeño pueblo, el patrimonio monumental de San Fernando es tan denso como su historia. El Castillo de San Romualdo, fortaleza medieval que preside el casco urbano, convive con la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo, donde en 1810 juraron los diputados de las primeras Cortes Constituyentes de España. El Panteón de Marinos Ilustres, el Museo Naval y las Casas Consistoriales completan un recorrido que habla, en piedra, de una ciudad que siempre estuvo en el centro de los grandes momentos de la historia española. Y luego está el Arsenal de la Carraca, el primer establecimiento militar de su género en España, un taller de barcos que partían rumbo a las colonias de las Américas y que aún hoy conserva intacto ese aroma a misiones lejanas.

San Fernando, Cadiz / Istock

A ese legado militar y civil se suma uno científico de primer orden: el Real Instituto y Observatorio de la Armada, el más antiguo de España y uno de los centros científicos de referencia mundial, desde donde se marca, literalmente, la hora oficial de todo el país. Y si vienes en Semana Santa recuerda, la de San Fernando tiene la distinción de Interés Turístico Nacional.

Flamencos sobre la Bahía de Cádiz / Istock / Nando Lardi

Niña Pastori, la más reciente embajadora de esta tierra, lo resumió en su discurso al afirmar: "El amor por la tierra se tiene y me nace, cuantos más años pasan, más se valora lo que tenemos aquí.", acompañado de un "¡Viva Cai!" que llenó el Oratorio de San Felipe Neri.