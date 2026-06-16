El refugio de Nacho Cano (63 años) está sobre un acantilado del norte de Ibiza desde hace casi 30 años: "Cuando vine y miré el acantilado me dije: 'Yo quiero morir aquí'"

Ignacio de la Macarena Cano Andrés, más conocido como Nacho Cano, alcanzó la fama mundial como miembro fundador, compositor y teclista de Mecano, uno de los grupos de pop más influyentes de España en los años 80 y 90. El refugio favorito de Nacho Cano para alejarse del foco mediático en Ibiza es "Villatranquila", una lujosa mansión situada en el municipio de Sant Joan de Labritja, al norte de la isla.

Pintoresco pueblo de Sant Joan de Labritja en el norte de la isla de Ibiza. / Istock / Al Gonzalez

El cantante español ha señalado en anteriores entrevistas como aquella primera impresión marcó su destino: “Cuando vine y miré el acantilado me dije: yo quiero morir aquí”. Gracias a esta conexión tan especial, ha desarrollado varios proyectos vinculados a la isla. Entre ellos destaca Ibiza Paradise, un espectáculo musical inmersivo que rinde homenaje a su espíritu libre.

"Villatranquila": la enorme mansión de Nacho Cano en Ibiza

Esta villa tiene más de 2500 metros cuadrados y está formada por una vivienda unifamiliar de cuatro plantas y piscina. Destaca por su arquitectura de estilo mozárabe y sus enormes instalaciones, que incluyen varios dormitorios, salones, baños e incluso un cine privado. La planta baja ocupa unos 200 metros cuadrados y cuenta con una despensa, tres baños, dos dormitorios con terraza y varios porches con acceso directo a la zona de la piscina.

En la primera planta hay otros dos dormitorios. Uno de ellos cuenta con un baño privado, vestidor, terraza y acceso directo a la sala del piano. Además, la villa tiene dos plantas subterráneas. Esta zona cuenta con un distribuidor, dos habitaciones, dos baños, un aseo, el área de lavandería y un gran almacén de 160 metros cuadrados.

¡Qué más te puedes encontrar en Sant Joan de Labritja!

Sant Joan de Labritja es un municipio situado al norte de la isla de Ibiza y uno de los más afortunados porque es uno de los lugares donde se pueden encontrar calas vírgenes, acantilados y playas casi intactas con paisajes agrícolas, esparcidos con algarrobos, almendros y olivos.

Gente en la sesión de batería, un clásico de los domingos en la playa de Benirras en Ibiza en 2024 / Istock / Martin Silva Cosentino

Una de las playas más mágicas donde podrás ver el atardecer es la Playa de Benirrás, rodeada de colinas cubiertas de pinos y con vistas a la formación rocosa conocida como Cap Bernat. Son muchas las personas que se reúnen para ver la puesta de sol, mientras el ritmo hipnótico de los tambores aporta una atmósfera y energía inigualable.

Entrada al mercado Hippy. Isla de Ibiza. España / Istock / amoklv

Su famoso mercado dominical "mercado hippy en Ibiza" es una de las principales razones para visitar este municipio. Cada domingo, la plaza y las calles se llenan de puestos donde destacan productos únicos artesanos, joyerías hechas a mano, ropa de diseño, artículos orgánicos, de cuero y hasta obras de arte.