El refugio de Miguel Induráin (61 años) es el pueblo donde empezó a pedalear: una histórica ruta jacobea, un puente medieval y naturaleza a las puertas de Pamplona

Antes de conquistar cinco Tours de Francia consecutivos, ganar dos Giros de Italia y un Campeonato del Mundo contrarreloj, Miguel Induráin era un niño que recorría las calles y carreteras de Villava sobre una bicicleta. Este paisaje continúa a día de hoy formando parte de su rutina cuando vuelve a Navarra.

Villava (Atarrabia) / Wikimedia Commons

Han pasado décadas desde entonces, pero el mejor ciclista español de la historia nunca ha roto el vínculo con el pueblo donde creció. De hecho, cuando le preguntan por qué sigue entrenando en Navarra, suele responder con sencillez: "Aquí me conozco todas las carreteras. Me gusta ir por los sitios a los que iba antes", explicaba en una entrevista concedida a Diario de Navarra.

Redacción Viajar

El pueblo donde nació una leyenda del ciclismo

Miguel Induráin nació en Villava (Atarrabia en euskera) el 16 de julio de 1964 y fue allí donde empezó a descubrir el ciclismo antes de iniciar una carrera que cambiaría para siempre la historia de este deporte en España.

Aunque las competiciones y los compromisos profesionales lo llevaron durante años por medio mundo, el navarro nunca ha ocultado su apego a su tierra. En la misma conversación con Diario de Navarra reconocía que continúa disfrutando especialmente de las carreteras que conoce desde joven porque forman parte de su vida cotidiana y de sus recuerdos.

Ese vínculo también puede apreciarse en la propia localidad. Villava recuerda con orgullo a su vecino más ilustre (incluso hay una escultura en la localidad que le rinde homenaje) y muchos visitantes llegan hasta el municipio para conocer el entorno donde comenzó a entrenarse quien acabaría conquistando cinco Tours consecutivos entre 1991 y 1995, un logro que todavía hoy permanece entre los más extraordinarios de la historia del ciclismo.

Una villa histórica junto al río Arga

Situada a apenas cuatro kilómetros del centro de Pamplona, Villava ocupa un lugar estratégico junto al río Arga y cuenta con un interesante patrimonio histórico que suele pasar desapercibido para quienes solo la conocen por el ciclista.

Villava (Atarrabia) / Wikimedia Commons

Uno de sus grandes símbolos es el puente de la Trinidad, de origen medieval, que durante siglos permitió salvar el río Ulzama (afluente del Arga) y facilitó el paso de viajeros y peregrinos. Muy cerca discurre el Camino Baztanés, una de las rutas históricas del Camino de Santiago que desciende desde los Pirineos navarros hasta enlazar con el Camino Francés en Pamplona. Este puente es lo primero que encuentran los peregrinos a su llegada y muy cerca está el albergue.

Además de esta postal que te recibe nada más llegar, otro de los grandes atractivos de la localidad es su relación con la naturaleza. Por eso no es de extrañar que el tantas veces campeón mundial se animase a coger la bici para rercorrerla en su niñez. Los casi 10.000 vecinos (además de los peregrinos y cualquiera que se anime a visitarla) pueden disfruar de los paseos que acompañan al río Arga tanto pie como en bicicleta. Es un entorno muy frecuentado tanto por quienes viven aquí como por quienes buscan una escapada tranquila sin alejarse demasiado de Pamplona, a la que se llega en apenas 10 minutos en coche.

Muy cerca también se encuentra el Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona, una red de itinerarios verdes que conecta varios municipios del área metropolitana siguiendo el curso de los principales ríos navarros.