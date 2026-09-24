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Álvaro Martínez Fernández / Sara Fernández García

El refugio de Máximo Huerta es "el kilómetro cero de la felicidad": un pueblo del interior de Valencia con un castillo árabe

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En 2023, con los años suficientes para saber que Madrid podía esperarle, Máximo Huerta cogió a su madre Clara, a su perra Doña Leo y se instaló en un pueblo del interior de Valencia al que ya conocía de toda la vida.

Un lugar remoto que se explica desde arriba. Desde la roca. El castillo no es un monumento al que se llega: es el punto desde el que el pueblo baja, se despliega, toma forma. Su nombre original en árabe ya indica quién estuvo antes, y el castillo confirma esa herencia: fue levantado como una fortaleza defensiva andalusí, entre los siglos XI y XII, para controlar el paso natural que comunica la llanura valenciana con Castilla. ¿Quieres saber de qué pueblo se trata? Entonces, dale al play.