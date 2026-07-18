El refugio de Marta Sánchez está en un pueblo de las Rías Baixas donde pasó todos los veranos de su infancia: "Aquí se despertaron mis ambiciones"

Mucho antes de llenar escenarios y convertirse en una de las voces más conocidas del pop español, Marta Sánchez esperaba cada año la llegada de las vacaciones para viajar hasta el mismo destino de la costa gallega. Allí pasó todos los veranos de su infancia y adolescencia, un tiempo que sigue ocupando un lugar muy especial en su memoria.

Playa en Sanxenxo, Galicia, España / Istock / Manel Vinuesa

Ese lugar es Sanxenxo, uno de los destinos más conocidos de las Rías Baixas. Aunque la cantante ha vivido en distintas ciudades a lo largo de su carrera, siempre ha reconocido la importancia que tuvieron aquellos veranos junto al Atlántico. Por eso, cuando tuvo la oportunidad de mirar atrás ante las cámaras de televisión, eligió este municipio pontevedrés para reencontrarse con el apartamento familiar, las playas donde jugaba de niña y las personas con las que compartió aquellos veranos que marcaron una etapa fundamental de su vida.

Sara Fernández García

El pueblo de sus veranos de la infancia

La cantante pasó allí los veranos desde los tres hasta los 18 años, una etapa que recuerda como uno de los periodos más felices de su infancia. El municipio no era un simple destino de vacaciones. Allí vivían sus abuelos y allí se reunía cada verano con familiares y amigos, creando un vínculo que nunca desapareció pese al éxito que llegaría años después.

Ese lazo quedó reflejado en el programa Volver con.. de RTVE, donde la artista regresó a Sanxenxo para recorrer algunos de los escenarios que habían formado parte de su niñez. Uno de los momentos más personales fue la vuelta al apartamento de sus abuelos, donde la familia pasaba todos los veranos. Desde allí bajaba cada día a la playa de Silgar, un paisaje que terminó convirtiéndose en el telón de fondo de buena parte de sus recuerdos de infancia.

Barcos amarrados en el Club Náutico Sanxenxo / Istock / AndresGarciaM

Aquella visita permitió descubrir una faceta menos conocida de la cantante que aparecía emocionada al recordar las tardes de playa, los paseos por el puerto y la libertad con la que vivía los veranos en la costa gallega.

Mucho más que un destino de verano

Sanxenxo es uno de los municipios turísticos más conocidos de Galicia por sus largas playas urbanas con pequeñas calas, su animado puerto deportivo y un entorno natural que explica buena parte de su éxito.

Es posible que la playa de Silgar sea su imagen más reconocible por su amplio paseo marítimo lleno de hoteles, cafeterías y restaurantes frente a la bahía. Muy cerca hay otras playas como Baltar, Caneliñas, Canelas o Montalvo, cada una de un estilo diferente, pero todas de gran calidad (es por algo que Sanxenxo bate todos los récords en verano por ser el municipio español que reúne más Banderas Azules de todo el país).

El paisaje de Sanxenxo a pie de playa / Istock / arousa

Muy cerca también se encuentra A Lanzada, uno de los arenales más extensos y emblemáticos de Galicia, conocido tanto por sus condiciones para practicar surf como por la pequeña ermita situada frente al océano.

Aunque las playas son el gran reclamo, en Sanxenxo se puede disfrutar de mucho más que de largas jornadas de baño. Por el paseo marítimo de Sanxenxo, las rutas costeras y los numerosos miradores puedes recorrer buena parte del municipio caminando mientras contemplas las vistas sobre la ría de Pontevedra.

Como el municipio se encuentra en pleno corazón de las Rías Baixas, es un excelente punto de partida para descubrir otros enclaves de la costa pontevedresa, como O Grove o Combarro. Otro de los lugares más visitados es Portonovo, antiguo pueblo marinero que todavía conserva parte de su carácter tradicional y donde abundan las tabernas especializadas en marisco y pescado fresco.