Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mar Muerto españolRaíces Candela PeñaBocadillo medio metroFernando vecino SoriaPetra españolaEstación tren bonitaPueblo BurgosMario Pérez Cuenca
instagram

El refugio de Maribel Verdú (55 años) donde “desconecta y recarga pilas”: una ciudad mediterránea de playas, casco histórico y restaurantes frente al mar

Una escapada marinera pensada para bajar las revoluciones, saborear la buena mesa y reencontrarte con la calma frente al Mediterráneo.

El refugio de Maribel Verdú (55 años) donde “desconecta y recarga pilas”

El refugio de Maribel Verdú (55 años) donde “desconecta y recarga pilas” / iStock / GTres

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrea Gómez Bobillo

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

“Es mi refugio”, suele confesar Maribel Verdú cuando le preguntan por el oasis que comparte con su pareja, Pedro Larrañaga, en tierras malagueñas. Siempre que los rodajes y las giras teatrales le dan un tregua, la actriz pone rumbo al sur para descansar, dorarse al sol y disfrutar de las olas. Para ella, la luz andaluza tiene un poder casi mágico, por lo que no nos sorprende que en más de una ocasión haya dicho de esta tierra que es el rincón idóneo donde “desconectar, recargar pilas y preparar las películas o las obras de teatro mejor que en ningún otro sitio”.

Vista aérea de Málaga al atardecer

Vista aérea de Málaga al atardecer / Istock / alxpin

Pero su "romance" con el litoral malagueño va mucho más allá de su casa. Marbella se ha convertido en otra parada imprescindible en sus planes de verano y la propia artista ha compartido en más de una ocasión sus placeres sencillos una vez llega allí: dormir sin reloj, pasear sin rumbo, devorar libros y dejarse llevar por los templos gastronómicos de la costa. ¿No es lo que buscamos todos cuando por fin llegan las ansiadas vacaciones?

El refugio de Mercedes Milá es el lugar que más ama del mundo: una isla Reserva de la Biosfera a la que que vuelve desde hace 40 años

El refugio de Mercedes Milá es el lugar que más ama del mundo: una isla Reserva de la Biosfera a la que que vuelve desde hace 40 años

Sara Fernández García

Ella misma explicaba en una entrevista cómo es su ritual de reconexión: por las tardes le gusta poner buena música, tumbarse plácidamente en el sofá con una novela entre las manos y dejar que el tiempo corra hasta volver a sentirse “al 100%”. Buena parte de ese milagro ocurre entre las cuatro paredes de su casa malagueña, a la que se escapa en cuanto encuentra en el calendario un par de días libres.

Pues hagamos lo mismo es una escapada por Málaga. Un buen punto de partida es su casco histórico, que concentra joyas de la talla de la Alcazaba palaciega del siglo XI, el Teatro Romano o las románticas callejuelas de la antigua judería.

Catedral de Málaga, Andalucía

Catedral de Málaga, Andalucía / Istock / Arpad Benedek

Tras empaparte de arte e historia, puedes subir hacia el Castillo de Gibralfaro para contemplar las mejores vistas sobre la bahía y descender luego hacia el centro urbano. La idea es encontrar la misma desconexión de la que habla la actriz, así que pensemos en un plan sin nada de prisas ni agendas apretadas, solo caminar, respirar brisa marina y vivir (por fin) unos día en pausa. El mar lo cura todo, así que no podemos no incluir en este plan el caminar unos minutos hasta plantarte en el paseo marítimo, estirar las piernas frente al agua y alargar la sobremesa en alguna terraza sin mirar la hora.

Marbella: el santuario hedonista

Marbella nos va a acercar al lado más hedonista de sus escapadas. Ya en 2018 la actriz se refería a este rincón como su "refugio del sur", el lugar idóneo para aislarse con un guion entre las manos. Y con el paso de los años, su devoción no ha hecho más que crecer.

Embarcadero en Marbella.

Embarcadero en Marbella. / Istock

En una de sus últimas escapadas, la propia Maribel compartía en su columna en Belleza en Vena los secretos de su estancia en la Milla de Oro: sesiones de mimos y bienestar en un conocido centro de belleza, cenas memorables en Erre & Urrechu, los fogones de Roostiq o la propuesta marinera de Marabierta, en el paseo marítimo de San Pedro de Alcántara.

Tú también puedes crear tu propia versión de esta escapada empezando por el casco antiguo marbellí. Sus calles encaladas y engalanadas con buganvillas esconden vestigios romanos y árabes, la antigua muralla, la bulliciosa Plaza de los Naranjos y la iglesia de la Encarnación.

Un paseo por Marbella

Un paseo por Marbella / Istock / Martin Kusyn

La gracia de Marbella está precisamente en sus contrastes. Tras perderte por el trazado tradicional del centro, solo tienes que bajar hacia la costa para sentir la arena bajo los pies. La localidad presume de más de 27 kilómetros de costa repartidos en una veintena de playas.

Noticias relacionadas y más

Puerto Banús en Marbella

Puerto Banús en Marbella / Istock / TONO BALAGUER

Si te apetece curiosear la faceta más cosmopolita de la localidad, acércate a Puerto Banús. Fue inaugurado en los años 70 y su muelle deportivo es un desfile constante de yates (de esos que te dejan con la boca abierta), boutique de alta costura y terrazas exclusivas con vistas a la marina.

TEMAS

  1. Ángeles García, viajera habitual del Imserso, dicta sentencia sobre los hoteles: ' barato no significa que todo valga
  2. Marta dejó Badalona para regentar un bar en un pueblo de Teruel con solo 12 habitantes: 'Esto era un sueño, llevo aquí 9 años y no me voy
  3. Julio Arias, botánico y alcalde de un pueblo de Guadalajara con 15 vecinos: 'Es el resultado de cómo ha funcionado España. Cuando dejó de ser interesante, lo abandonaron”
  4. El refugio más personal de Lolita Flores (68 años) es un pequeño pueblo marinero de la costa de Almería en un Parque Natural: “Soy muy feliz”
  5. Fernando (39 años), el único habitante de un pueblo del siglo IX en Soria: “Si otros hicieran lo que yo, no existiría la despoblación”
  6. Lo que los pensionistas podrán hacer en sus viajes del Imserso y que durante 40 años estuvo prohibido: un plan para evitar la soledad no deseada
  7. Hace 127 años la 'España negra' vio en esta ciudad de Guadalajara 'un rincón de la Edad Media hecho para un poeta o pintor”: hoy su catedral guarda una de las esculturas funerarias más célebres de España
  8. Rubén Jiménez, el vecino más joven de un pueblo de Soria con 11 habitantes: 'Los niños deberían tener pueblo, es una gran libertad

El refugio de Maribel Verdú (55 años) donde “desconecta y recarga pilas”

El refugio de Maribel Verdú (55 años) donde “desconecta y recarga pilas”

Pepe es picador de cuevas en Granada y se siente libre encerrado bajo tierra

Pepe es picador de cuevas en Granada y se siente libre encerrado bajo tierra

El refugio de Ana Belén es un lugar al que considera su “patria de la infancia”

El refugio de Ana Belén es un lugar al que considera su “patria de la infancia”

La guía definitiva para viajar al Triángulo del Arlanza en Burgos

La guía definitiva para viajar al Triángulo del Arlanza en Burgos

Benamira, el “kilómetro cero de la España vaciada”

Benamira, el “kilómetro cero de la España vaciada”

Loles León sobre el lugar donde están sus raíces: “Siempre he estado muy orgullosa de mis orígenes"

Loles León sobre el lugar donde están sus raíces: “Siempre he estado muy orgullosa de mis orígenes"

El refugio de Máximo Huerta es "el kilómetro cero de la felicidad": un pueblo del interior de Valencia con un castillo árabe

El refugio de Máximo Huerta es "el kilómetro cero de la felicidad": un pueblo del interior de Valencia con un castillo árabe

El egiptólogo que desmiente los grandes mitos en torno a las Pirámides de Egipto: “Construir una catedral gótica era técnicamente más complicado”

El egiptólogo que desmiente los grandes mitos en torno a las Pirámides de Egipto: “Construir una catedral gótica era técnicamente más complicado”