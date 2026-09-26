El refugio de Maribel Verdú (55 años) donde “desconecta y recarga pilas”: una ciudad mediterránea de playas, casco histórico y restaurantes frente al mar

“Es mi refugio”, suele confesar Maribel Verdú cuando le preguntan por el oasis que comparte con su pareja, Pedro Larrañaga, en tierras malagueñas. Siempre que los rodajes y las giras teatrales le dan un tregua, la actriz pone rumbo al sur para descansar, dorarse al sol y disfrutar de las olas. Para ella, la luz andaluza tiene un poder casi mágico, por lo que no nos sorprende que en más de una ocasión haya dicho de esta tierra que es el rincón idóneo donde “desconectar, recargar pilas y preparar las películas o las obras de teatro mejor que en ningún otro sitio”.

Vista aérea de Málaga al atardecer / Istock / alxpin

Pero su "romance" con el litoral malagueño va mucho más allá de su casa. Marbella se ha convertido en otra parada imprescindible en sus planes de verano y la propia artista ha compartido en más de una ocasión sus placeres sencillos una vez llega allí: dormir sin reloj, pasear sin rumbo, devorar libros y dejarse llevar por los templos gastronómicos de la costa. ¿No es lo que buscamos todos cuando por fin llegan las ansiadas vacaciones?

Sara Fernández García

Ella misma explicaba en una entrevista cómo es su ritual de reconexión: por las tardes le gusta poner buena música, tumbarse plácidamente en el sofá con una novela entre las manos y dejar que el tiempo corra hasta volver a sentirse “al 100%”. Buena parte de ese milagro ocurre entre las cuatro paredes de su casa malagueña, a la que se escapa en cuanto encuentra en el calendario un par de días libres.

Pues hagamos lo mismo es una escapada por Málaga. Un buen punto de partida es su casco histórico, que concentra joyas de la talla de la Alcazaba palaciega del siglo XI, el Teatro Romano o las románticas callejuelas de la antigua judería.

Catedral de Málaga, Andalucía / Istock / Arpad Benedek

Tras empaparte de arte e historia, puedes subir hacia el Castillo de Gibralfaro para contemplar las mejores vistas sobre la bahía y descender luego hacia el centro urbano. La idea es encontrar la misma desconexión de la que habla la actriz, así que pensemos en un plan sin nada de prisas ni agendas apretadas, solo caminar, respirar brisa marina y vivir (por fin) unos día en pausa. El mar lo cura todo, así que no podemos no incluir en este plan el caminar unos minutos hasta plantarte en el paseo marítimo, estirar las piernas frente al agua y alargar la sobremesa en alguna terraza sin mirar la hora.

Marbella: el santuario hedonista

Marbella nos va a acercar al lado más hedonista de sus escapadas. Ya en 2018 la actriz se refería a este rincón como su "refugio del sur", el lugar idóneo para aislarse con un guion entre las manos. Y con el paso de los años, su devoción no ha hecho más que crecer.

Embarcadero en Marbella. / Istock

En una de sus últimas escapadas, la propia Maribel compartía en su columna en Belleza en Vena los secretos de su estancia en la Milla de Oro: sesiones de mimos y bienestar en un conocido centro de belleza, cenas memorables en Erre & Urrechu, los fogones de Roostiq o la propuesta marinera de Marabierta, en el paseo marítimo de San Pedro de Alcántara.

Tú también puedes crear tu propia versión de esta escapada empezando por el casco antiguo marbellí. Sus calles encaladas y engalanadas con buganvillas esconden vestigios romanos y árabes, la antigua muralla, la bulliciosa Plaza de los Naranjos y la iglesia de la Encarnación.

Un paseo por Marbella / Istock / Martin Kusyn

La gracia de Marbella está precisamente en sus contrastes. Tras perderte por el trazado tradicional del centro, solo tienes que bajar hacia la costa para sentir la arena bajo los pies. La localidad presume de más de 27 kilómetros de costa repartidos en una veintena de playas.

Puerto Banús en Marbella / Istock / TONO BALAGUER

Si te apetece curiosear la faceta más cosmopolita de la localidad, acércate a Puerto Banús. Fue inaugurado en los años 70 y su muelle deportivo es un desfile constante de yates (de esos que te dejan con la boca abierta), boutique de alta costura y terrazas exclusivas con vistas a la marina.