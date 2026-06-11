El refugio de Maribel Verdú (56 años) es una aldea cántabra de solo 150 habitantes: de pasado marinero, está en una reserva ecológica reconocida por Europa y tiene una de las playas más bonitas de España

La prestigiosa y reconocidísima actriz española Maribel Verdú (56 años), madrileña de nacimiento, vive en una fabulosa casa de dos plantas en el centro de Madrid. Sin embargo, cuando quiere desconectar y alejarse de los focos (nunca mejor dicho, teniendo en cuenta su profesión), tiene otro refugio: un pequeño y remoto lugar del norte de España.

El paisaje que dibuja la costa de Oyambre es sencillamente espectacular / Istock

Está en Cantabria, y dicen que lo conoció gracias a la amistad que le une a Antonio Resines, propietario de una vivienda en este mismo lugar. Se trata de Trasvía, una aldea minúscula y extremadamente tranquila del municipio de Comillas al que cualquiera nos iríamos ahora mismo de escapada. Sin duda.

Adriana Fernández

Qué tiene esta aldea para ser la favorita de Maribel Verdú

Apenas tiene 150 habitantes, pero la aldea de Trasvía reúne todo lo que cualquier persona amante de la tranquilidad, la naturaleza y la desconexión buscan cuando hacen una escapada: playas tranquilas, un paisaje rodeado de colinas verdes y una oferta gastronómica única.

Levantado a solo 60 metros sobre el nivel del mar, Trasvía es un lugar conocido sobre todo por el entorno, con impresionantes miradores. De hecho, el mirador de Trasvía es famoso por ser la mejor atalaya de la región, con vistas panorámicas espectaculares sobre la ría y el arenal de las dunas del Parque Natural de Oyambre, donde se encuentra inmerso.

Un paraíso natural. / Istock

Un espacio natural declarado Reserva Ecológica de Europa por su biodiversidad y por ser paso obligado de las aves migratorias; por si faltaran ingredientes,los Picos de Europa son su envidiable telón de fondo.

Y, cómo no, es un excelente punto de partida para realizar paseos y rutas de senderismo. Una de las más bonitas es la que lleva hasta la playa de Oyambre, una de las más bonitas de España, y a la vecina localidad de San Vicente de la Barquera, bordeando el litoral.

Está muy cerca de San Vicente de la Barquera. / Istock / AGA GLOWALA

Muy cerca de Comillas y con pasado ballenero

El origen del pueblo hay que situarlo en torno al siglo XIV, justo en ese momento en el que los marineros de Comillas y San Vicente de la Barquera se dedicaban a la pesca de la ballena en estas aguas. Para ellos, el puerto natural de la bahía de la playa de Oyambre era perfecto para desarrollar sus actividades y dicen que ese fue el inicio del asentamiento en Trasvía justo en el lugar donde reposaban a la espera de avistamientos de cetáceos.

Y Comillas está a solo dos kilómetros.: visita obligada. / Istock

De aquel asentamiento provisional, en el que apenas había cabañas, lo convirtieron en residencia habitual, donde los marineros acabaron por formar un núcleo urbano. Pequeño, pero capaz de haber resistido el paso de los años.

Hoy, Trasvía es una aldea muy cercana a Comillas. En apenas dos kilómetros, puedes estar visitando dos de los edificios modernistas más espectaculares de España, entre ellos, el edificio más bonito de Gaudí fuera de su Barcelona natal: El Capricho. Además del Palacio de Sobrellano o la Universidad Pontificia.