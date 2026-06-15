La ciudad-refugio de María del Monte (64 años) es la misma que la vio nacer y a la que ha dedicado 20 discos de platino: "Me hace mejor persona cada día"

María del Monte Tejado Algaba, más conocida como María del Monte, es una cantante española famosa de sevillanas, así como presentadora de radio y televisión. Nació en Cazalla de la Sierra en Sevilla, Andalucía. “Yo nací en Sevilla capital, pero me llamaron María del Monte porque mi madre nació en un pueblo, que se llama Cazalla de la Sierra, y la patrona de ese pueblo es Nuestra Señora del Monte”.

Setas de Sevilla, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad (España) / Istock / Orietta Gaspari

Lleva más de 25 años viviendo en la localidad de Gines, un municipio que se encuentra a las afueras de Sevilla, considerado una de las mejores zonas residenciales de la capital andaluza.

Plaza de arquitectura de España en Sevilla, España / Istock / Elena Zolotova

Su conexión con Sevilla siempre ha sido muy especial, utilizándola de inspiración para sus canciones y álbumes como "Cántame sevillanas", lanzado en 1988, siendo un antes y un después en la divulgación de este género y uno de los más escuchados. Temas como "Cántame" son himnos de las ferias, romerías y celebraciones de toda la provincia.

¿Dónde vive María del Monte?

Tanto María como Inmaculada, su esposa, viven en un chalé sobre una parcela de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, por lo que la pareja tiene bastante privacidad y calma. Su casa cuenta con más de 550 metros cuadrados de superficie y tiene más de seis habitaciones, jardín y piscina.

Aquí la cantante encuentra la tranquilidad que necesita para huir del foco mediático. Es su destino perfecto para desconectar del bullicio urbano. Uno de sus lugares favoritos de la zona son las Cascadas del Huéznar. Estas cascadas forman un monumento natural en una pequeña zona del río Rivera del Huéznar, en el municipio español de San Nicolás del Puerto, dentro del parque natural Sierra Norte de Sevilla.

Hace unos días, la artista compartía en sus redes sociales un mensaje donde contaba lo importante que era para ella las escapadas a su pueblo serrano: "Me lo he pasado como cuando era pequeña. Elegí este lugar para desconectar unos días, ¡y ha sido pura naturaleza! Agua, piedras, árboles y la compañía de buenos amigos que siempre están pendientes de mí. Pedir más sería injusto".

Gente paseando, bailando y bebiendo en las casetas de la Feria de Abril de Sevilla / Istock / Carlos Koblischek

¡Qué no pueder perderte si vas a Sevilla!

Sevilla es historia y cultura, pero también modernidad y vanguardismo. En sus calles encontrarás grandes tesoros de la arquitectura, barrios típicos de casitas blancas, tablaos flamencos en el centro de la ciudad y, sobre todo, un ambiente muy especial que hará que no te quieras volver.

Torre campanario de la catedral de la Giralda de Sevilla en Andalucía, España / Istock / MEDITERRANEAN

La Catedral de Sevilla es uno de los templos góticos más grandes del mundo y se encuentra en pleno corazón de la ciudad. Se construyó en 1401 sobre una antigua mezquita almohade, aunque las obras duraron más de cien años.

Archivo General de Indias (Archivo General de Indias), ubicado en el intercambio de antiguos comerciantes de Sevilla, España / Istock / EDUSH VITALY

Justo al lado está la Giralda, un campanario de 104 metros de altura que protege la ciudad desde lo alto. Esta torre ha cambiado mucho a lo largo de la historia, sobre todo cuando la ciudad pasó de ser árabe a cristiana. Se añadieron 24 campanas, siendo una de las torres con más campanas de España.

Vista del Real Alcázar, la Plaza del Triunfo y el casco antiguo del Barrio Santa Cruz desde la Torre de la Giralda de la Catedral de Sevilla en Sevilla, España / Istock / Kirk Fisher

La Plaza de España en Sevilla, fue construida en 1928 con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 para conmemorar el Descubrimiento de América. Tiene forma circular y varios canales por los que se puede navegar en pequeños barcos. Hay cuatro puentes que simbolizan los antiguos reinos de España, arcadas, fuentes y sus famosos 48 bancos que representan las provincias españolas.

Plaza de España de Sevilla, la plaza más escenográfica de la ciudad (España) / Istock / Orietta Gaspari

El Real Alcázar de Sevilla, se encuentra justo al lado de la Catedral y fue declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Aquí se aloja la familia real cuando va de visita oficial a Sevilla. Es un antiguo palacio árabe decorado con gran lujo y majestuosidad.

Cuenta con enormes jardines decorados por fuentes con una gran influencia de elementos del arte mudéjar, gótico, renacentista y barroco. Es una visita obligada en una escapada turística a Sevilla, es toda una explosión de arte y cultura.