El refugio de Marcus Rashford en Gavà: un lujoso apartamento de 4.500 euros por metro cuadrado con piscina infinita y un jardín de diseño mediterráneo
El extremo inglés descansa en una de las zonas lujosas donde acostumbran a residir los jugadores del Barça.
Xavi Espinosa
Marcus Rashford vivió su primera rúa con el Barça con sentimientos encontrados. El extremo azulgrana, propiedad del Manchester United, está a punto de terminar su cesión con el conjunto inglés y disfrutó de la celebración del título liguero junto a sus compañeros. Rashford estuvo apoyado en la barandilla, sonriente, tranquilo y mirando a los niños y niñas que coreaban su nombre "'¡Marcus!".
El futbolista del FC Barcelona llegó el verano pasado con el objetivo de reforzar la banda izquierda. No fue tarea fácil, ya que tuvo que esperar en Marbella a que el club le llamase. Tras Luis Díaz y Nico Williams, la tercera opción era Rashford y el inglés aterrizó, por primera vez, al fútbol español para demostrar que la llama de su talento todavía no se había apagado. 9 meses después, ha registrado 47 partidos, 2.439 minutos, 14 goles y 12 asistencias. Nada mal para ser el primer año de adaptación.
No obstante, el Barça, de la mano del United, tendrán que decidir si Rashford continúa o no en el equipo. El club inglés pide que el Barça pague la totalidad del traspaso y el club azulgrana estudia esperar a final de mercado para ejercer otra cesión. Por parte de Rashford, si fuera su decisión, continuaría en el equipo. No tiene ninguna duda, aunque le cueste vivir fuera de su hábitat natural, Manchester, donde tiene a su familia y amigos
Su segunda residencia en la montaña de Gavá
El extremo está en plena construcción de una casa "de ensueño", según la prensa británica. Compró la propiedad en 2020 por 2,25 millones de libras y está situada en un club de golf. El terreno cuenta con una superficie de más de 200 metros cuadrados que ahora han quedado repletas de vegetación al parar las obras por una disputa por el costo de las obras, una derrama que Rashford ya ha pedido que se analice tanto en cuanto al motivo, como a cuándo podría solucionarse. Aun así, Rashford alquiló una casa muy bien decorada en las afueras de Barcelona, en Gavá. Su casa es amplia, luminosa y con una sala de líneas rectas y minimalistas, que acompaña de butacas modernas tapizadas de piel en tonos cálidos.
Una cosa lujosa
El precio de las casas de la zona superan los 4.500 euros por m2. La de Rashford supera los 700 metros cuadrados, con piscina infinita, jardín de diseño mediterráneo, terraza, gimnasio, spa privado y garaje con capacidad para varios vehículos.
Según informa Cosas de Casa, "esta zona de la casa se encuentra situada al lado de las escaleras que llevan al piso inferior y a la zona de dormitorios. Accediendo a estos espacios a través de unas escaleras blancas, la barandilla de cristal ofrece orden visual y permite que la luz cree un efecto de amplitud total", cuentan.
"El salón de la casa se encuentra en la habitación contigua del comedor, ofreciendo calidez. Vistiendo este lugar con un gran televisor encastrado que ofrece orden visual, una chimenea de líneas rectas y modernas rompe con la monotonía. Sin embargo, es la estantería hecha a medida y de obra la que enamora por completo", detalla la revista sobre la casa del inglés.
Fuente: Sport
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