El refugio de Marcos Llorente (31 años) es una zona turística en la costa suroeste de Mallorca: arquitectura de estilo ibicenco, calas naturales de aguas color turquesa y un entorno de pinares frondosos
Este rincón de Mallorca es el favorito del futbolista para alejarse del foco mediático y disfrutar de las mejores playas con su familia y amigos.
Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, es conocido tanto por su gran rendimiento deportivo como por sus estrictos hábitos de salud. Para el centrocampista, un buen descanso del cuerpo y de la mente es fundamental, y qué mejor lugar que Mallorca para desconectar y absorber la vitamina D que el cuerpo necesita, tal como él mismo ha dicho en varias entrevistas.
Su refugio ideal es Cala d'Or, un rincón mágico que reúne lo que el jugador y su mujer, la influencer Paddy Noarbe, buscan cuando su agenda se lo permite: privacidad, naturaleza y mucha paz. Aunque no se confirma como destino exclusivo anual, el jugador del Atlético de Madrid, ha pasado bastantes temporadas en Mallorca, navegando y relajándose en playas idílicas.
Que no puedes perderte de este refugio de ensueño
Cala d'Or, es una urbanización turística fundada por el empresario ibicenco José Costa Ferrer, se diseñó como colonia de artistas con casa blancas, muros de piedra y jardines, muy similar al estilo ibicenco. Hoy en día, tiene alrededor de 4.152 habitantes.
El propio ayuntamiento de esta zona tiene leyes y normas para mantener el lugar. Su principal objetivo es proteger el estilo y la belleza del paisaje con calas como Cala Gran, Cala Petita, Cala Esmeralda y Cala Egos.
Cerca de este pueblo encontrarás el Parque Natural de Mondragó donde podrás recorrer algunos de los senderos y observar la diversidad de sus aves. También, cerca encuentras el pueblo de Santanyí, en donde todos los miércoles y sábados por la mañana se celebra un mercadillo con puestos de ropa, artesanía y fruta. Además, en la propia Cala d'Or los domingos de verano también hay un mercadillo nocturno.
Buceo con bombona, esnórquel, surf o paddle surf son algunas de las actividades acuáticas que vas a poder practicar. De hecho, Cala d’Or cuenta con el puerto natural de Cala Llonga, uno de los puertos deportivos más importantes de la isla.
Aquí, podrás pasear y disfrutar de bares, restaurantes y tiendas de moda. También podrás hacer una excursión en barco o incluso alquilar un yate que incluya una romántica cena mediterránea.
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