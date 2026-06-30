El refugio de Marc Márquez (33 años) es una villa amurallada del interior de Lleida a la que vuelve entre carreras: "Estar en casa siempre es una sensación agradable"
Mantiene un casco histórico medieval donde se encuentra la que llegó a ser la primera y más importante Universidad de Cataluña.
Hay dos lugares que son clave en la vida de Marc Márquez, el piloto de motociclismo que ha ganado nueve veces el campeonato del mundo. Y los dos están en Lleida, la provincia donde nació. Dos refugios muy vinculados a su familia y su carrera profesional y de los que presume siempre que puede.
Uno tiene que ver con el Circuit de Motocròs de Rufea, a pocos minutos de Lleida, el lugar donde sigue entrenando con motos de motocross, disciplina que considera “fundamental para mantener el instinto y las sensaciones sobre la moto”, y el otro, posiblemente el más importante, con su casa natal en Cervera.
Su lugar favorito en el mundo
Los seguidores del piloto seguro que están al tanto de que a lo largo de su carrera profesional (debutó en 2008 en la categoría de 125cc.), Márquez ha vivido en diferentes lugares, pero siempre ha mantenido un fuerte vínculo con Cervera, el pueblo al que suele volver cuando el calendario de competición se lo permite.
Tal y como señaló en una entrevista a La Vanguardia, el piloto asegura que allí puede llevar una vida mucho más normal; en su pueblo lo tratan simplemente como Marc, y no como el campeón de MotoGP que es. Es precisamente esa sensación de normalidad la que le ayuda a desconectar de la presión del campeonato.
Y es que “estar en casa siempre es una sensación agradable. Aunque estamos acostumbrados a viajar mucho y tener nuestro pequeño motorhome dentro del paddock, casa sólo hay una, y en mi caso ésta es Cervera", dijo en una entrevista concedida a Box Repsol.
Centro histórico medieval
Cervera tiene alrededor de 10.000 habitantes y lo sorprendente es que conserva un casco histórico medieval de lo más sorprendente. La ciudad está construida sobre una colina, con calles estrechas, cuestas, pasadizos y restos de las antiguas murallas que le daban un carácter defensivo.
Y esconde una gran sorpresa: el edificio más emblemático es la Universidad de Cervera, una impresionante construcción barroca del siglo XVIII. Tiene una historia muy singular: tras la Guerra de Sucesión Española, el rey Felipe V decidió concentrar en Cervera la enseñanza universitaria de Cataluña, cerrando las demás universidades del Principado. Durante más de un siglo, Cervera fue el principal centro universitario catalán hasta que la universidad se trasladó a Barcelona en 1842.
Qué tiene Cervera para ser tan especial
En el caso de Márquez, la riqueza patrimonial de Cervera pasa a un segundo plano. El hecho de ser su pueblo de toda la vida, y de estar rodeado de su familia, sus padres y su hermano Álex Márquez parece, sin duda, el gran atractivo que tiene el pueblo para que Márquez quiera volver una y otra vez siempre que puede. Es por eso que tiene fijada allí su residencia.
Una vivienda de estilo contemporáneo que ha ido reformando y acondicionando durante los últimos años hasta convertirla en la casa amplia de estilo contemporáneo integrada en un entorno rural, tal y como señaló en la publicación ¡Hola! USA. Y eso sí que es un lujo.
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