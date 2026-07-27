El refugio de Manolo García (70 años) es un pueblo medieval de 600 habitantes donde encontró "la fuente de vida y cultura": en la Sierra del Segura y rodeado de olivares y montañas

Manolo García acaba de vivir uno de los meses más intensos de su carrera. El pasado 9 de julio, él y Quimi Portet cerraron en el Estadio Ciutat de València la gira de regreso de El Último de la Fila, ante 25.000 personas y treinta años después de su última actuación en la ciudad, poniendo así el broche a un reencuentro que ha llenado estadios por toda España. García ha reconocido que estos meses sobre el escenario, junto a Portet, han sido "un regalo de la vida", aunque admite sentimientos encontrados ahora que la gira ha terminado.

Vista del pueblo de Férez. / Wikicommons

Antes de esta vuelta a los grandes escenarios con su antigua banda, el cantante había cerrado ya la gira de teatros con la que presentó "Drapaires poligoneros", su décimo álbum en solitario, publicado el 31 de octubre de 2025. Pero hay un lugar al que Manolo García, que cumple 71 años el 19 de agosto, regresa sin necesidad de gira ni de disco nuevo. Sus padres nacieron en Férez, un pueblo de la Sierra del Segura albaceteña, y él pasó allí buena parte de los veranos de su infancia y juventud, entre huertos y acequias, junto a sus abuelos. Ha llegado a decir que en ese pueblo de apenas 600 habitantes encontró "la fuente de vida y cultura" que lo ha acompañado durante toda su carrera.

Martín Álvarez

El pueblo que eligió la Orden de Santiago

Férez no es un pueblo cualquiera de la sierra. Su historia se remonta a 1241, cuando Fernando III encargó al maestre de la Orden de Santiago que asegurase esta frontera frente al reino de Granada, y un año después, en agosto de 1242, le concedió a la Orden el control de estos territorios. Desde entonces y durante siglos, Férez quedó encuadrado en el señorío santiaguista, una etapa que dejó su huella en la arquitectura tradicional serrana que todavía puede rastrearse en sus calles.

Sierra del Segura. / Istock

El pueblo conserva testimonios de aquel pasado medieval, como la Iglesia de la Purísima Concepción, del siglo XVI, con un órgano histórico del XVIII que sigue sonando y que está considerado una pieza singular de la organería española. A un paso, la Ermita de la Virgen del Rosario reúne todavía la devoción de los fereños. Es un pueblo levantado sobre agua, pese a la aparente sequedad del paisaje: sus fuentes y manantiales alimentaron durante generaciones las huertas en terraza donde Manolo García aprendió, de niño, a regar de noche y descalzo junto a su abuelo, cuando el agua escaseaba y había que administrarla con cuidado.

Férez. / Turismo de Férez.

El vínculo del cantante con el pueblo no se quedó en el recuerdo de infancia. En 2019 recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, distinción que agradeció evocando a sus abuelos y la huella que dejaron en él. Meses después, en agosto de ese mismo año, cedió a Férez el diseño de un mural de 25 metros que la Diputación de Albacete impulsó en la Plaza de El Pilar: toros, pájaros, ojos y bocas, todo el imaginario pictórico que puebla también las portadas de sus discos, pintado en apenas tres días por el colectivo Triple M Artists.

Entre olvidares y calares: cómo llegar, qué ver y dónde comer

Férez se asienta en el extremo sur de la provincia de Albacete, dentro de la comarca de la Sierra del Segura, a poco más de 130 kilómetros de la capital provincial. Rodeado de olivares, huertos y campos de cultivo, el municipio hace frontera natural con uno de los espacios protegidos menos transitados del sureste peninsular: el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, un territorio kárstico de formaciones geológicas singulares, con más de 960 dolinas solo en el macizo del Calar del Mundo y la Cueva de los Chorros, la cavidad más importante del sur peninsular, con más de 50 kilómetros de galerías exploradas.

Quien llegue hasta aquí puede recorrer el casco antiguo de Férez, detenerse frente al mural de Manolo García en la Plaza de El Pilar, visitar la iglesia renacentista con su órgano del XVIII y adentrarse después en las rutas de senderismo que arrancan hacia el parque natural, entre calares, cañones y el nacimiento del río Mundo. A la hora de comer, la propuesta gastronómica de la zona gira en torno a las migas, el gazpacho manchego y el cordero asado. En el propio pueblo, La Bodega sirve tapas y raciones caseras en un ambiente sencillo y muy valorado por los vecinos; a apenas un kilómetro, entre viñas y olivar centenario, el Restaurante La Zorrera combina cocina tradicional con vino propio en un entorno de bodega familiar.

"Es el lugar donde mis ojos aprendieron a distinguir los colores de la tierra, el gris de los olivos y el azul del cielo de la sierra", ha dicho Manolo García sobre Férez. Ahora que ha bajado el telón de una gira que le ha devuelto a los estadios treinta años después, ese pueblo de la Sierra del Segura sigue siendo el rincón al que vuelve cuando quiere reencontrarse con quién es y de dónde viene.