El refugio manchego de Ana Milán (52 años) en el que vivió "hasta los 8 años en la soledad más absoluta": tiene un imponente castillo medieval, una joya de estilo barroco y una gastronomía vinculada a la tradición rural

Aunque nació en Alicante, la actriz española Ana Milán pasó gran parte de su infancia en Almansa, una localidad de la provincia de Albacete situada en Castilla La Mancha. Su paso por este municipio estuvo marcado por una profunda soledad, sobre todo cuando se separó de su querida amiga Rosana. “Yo viví hasta los ocho años en Almansa, y ahí tenía a mi amiga Rosana. Pero de ahí pasé a la soledad más absoluta. Éramos Pin y Pon, lo hacíamos todo juntas”.

A día de hoy, Almansa sigue siendo un refugio clave para la presentadora, un lugar donde puede seguir disfrutando de su gente y de los gazpachos manchegos, uno de los platos más característicos de esta localidad manchega.

Ayuntamiento y Castillo de Almansa, España / Istock / S.AZNAR

Es uno de esos pocos lugares que logran tener ese equilibrio entre monumentalidad y cercanía con su castillo sobre el Cerro del Águila. Es una de las localidades con mayor riqueza patrimonial de toda la provincia de Albacete. Con cerca de 25.000 habitantes, la ciudad destaca por su importante legado histórico y por su imponente castillo medieval.

En la parte baja del castillo, se encuentra su casco histórico del que destacan varios monumentos como la Casa Grande, también conocida como Palacio de los Condes de Cirat, actual sede del Ayuntamiento.

Almansa: un patrimonio lleno de historia que deberás de visitar sí o sí

Castillo de Almansa

Se encuentra ubicado sobre el cerro de Águila, su origen se remonta a finales del siglo XI. Combina arquitectura militar islámica y cristiana, fruto de siglos de cambios políticos y conflictos fronterizos. Se consolidó como pieza esencial en la defensa del reino durante la Baja Edad Media. A lo largo de su historia, fue sala de consejos, fortificación estratégica y testigo directo de disputas que marcaron a la península ibérica.

Castillo de Almansa en Albacete de España / Istock / LUNAMARINA

Pantano de Almansa

Es uno de los rincones más representativos de esta localidad albaceteña por su gran riqueza patrimonial y medioambiental. Cuenta con numerosas rutas que te acercan a su fauna y flora más característica del entorno. La propia presa del embalse es uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos de la población, el cerro del pantano.

El pantano de Almansa es una cuenca donde confluyen ramblas, vertientes y cañadas del entorno, junto con el cauce de las aguas de las fuentes de Alpera, con un caudal de 100 litros por segundo. Aunque, también supone un peligro real para la población de Almansa con la crecida de sus aguas debido a sus fuertes lluvias. Para visitar el Pantano de Almansa y todos sus recursos se realiza la llamada Ruta de la Presa

Es una ruta circular que permite conocer todos los rincones de la presa, es una de las más antiguas de Europa que sigue en uso a día de hoy. La senda recorre la parte Este del Panto. El inicio y final de la ruta se realiza desde el parking del museo.

Convento Angustias

El convento de las Angustias se encuentra en una zona muy privilegiada del casco histórico, la plaza San Agustín, conjunto en el que se encuentran las casas solariegas en los Enríquez de Navarra y de los Galiano además de la Casa de Cultura.

Almansa La Asuncion church in Albacete / Istock / TONO BALAGUER

Tiene planta de cruz latina y una sola nave central con capillas laterales entre contrafuertes. En el interior se encuentran dos coros, uno alto situado en los pies y otro en el brazo del crucero que comunica con el convento. En su fachada barroca destaca su portada con dos grandes cuerpos, el primero dos grandes columnas salomónicas apoyadas sobre grandes pedestales y en el segundo aparece representado un tema eucarístico.

Puente Carlos IV

Es uno de los puentes protegidos por el Plan Especial del Conjunto Histórico de Almansa. Está construido en sillería de piedra y ladrillo, y formado por tres ojos de arcos de medio punto.

En el centro del puente hay una placa conmemorativa que menciona a Carlos IV. En 1997 se inició la restauración debido a fallos importantes en su estructura. En marzo de 1999 se inauguró la obra terminada.

Gazpachos manchegos: una receta tradicional manchega muy reclamada en Almansa

Sin duda, la gastronomía de Almansa es una de las más únicas en toda la comunidad de Castilla la Mancha. Con una gran variedad de ingredientes y recetas que te envolverán en cada bocado de tus platos favoritos. Uno de los más típicos para pasar el frío invierno es el relleno manchego para potaje. Son unas albóndigas o croquetas de pan que se añaden al tradicional potaje manchego o de vigilia en los últimos minutos de cocción para que queden tiernos y absorban el caldo del guiso.

Los gazpachos manchegos son un plato tradicional de la Mancha, de origen humilde. Se trata de un guiso caldoso elaborado con torta cenceña desmigada y carne de caza (conejo, liebre o perdiz). En algunos municipios también se añaden setas al plato. Una vez listos los gazpachos se sirven sobre la torta sin trocear a modo de gran fuente central.

La gachamiga es un plato tradicional de la mancha. Consiste en una especie de gacha, elaborada como si fuera una masa. Lo más común es comerla en la misma sartén utilizando como cuchara los trozos del pan. Es el almuerzo típico manchego.

Este delicioso plato está compuesto por una base de harina de almorta, agua, aceite de oliva, ajos y sal. Para enriquecer su sabor y darles contundencia, se acompañan con productos del cerdo como panceta (torreznos) y chorizo.