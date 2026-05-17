El refugio de Macarena García y Javier Ambrossi es un bonito pueblo de la ría de Vigo: con una playa de fina arena blanca, los hermanos pasan sus veranos aquí desde la infancia

La costa de Vigo tiene playas mucho más conocidas, pero pocas mantienen una sensación tan residencial y tranquila como la zona de Canido. Aquí no vas a encontrar grandes hoteles frente al mar ni un gran paseo marítimo lleno de terrazas. Lo que verás son casas bajas, vegetación atlántica, pequeñas carreteras junto a la costa y vistas abiertas hacia la ría y las islas Cíes.

Puerto de Canido / Istock / v

Este rincón situado en la parroquia de San Miguel de Oia forma parte desde hace años de la vida familiar de Macarena García y Javier Ambrossi, que han mencionado en numerosas ocasiones su relación con Galicia y con los veranos que han pasado en esta zona de Vigo desde que eran pequeños.

Adriana Fernández

Una de las playas más tranquilas de la costa de Vigo

La playa de Canido (o arenal de O Canto da Area) se encuentra en la parte suroeste del municipio de Vigo, bastante alejada del ambiente mucho más urbano del centro de la ciudad. Tiene arena clara, aguas atlánticas bastante calmadas durante muchos días del verano y un paisaje muy distinto al de otras zonas más construidas de la costa española.

Uno de sus grandes atractivos es que desde distintos puntos de la playa aparecen además vistas bastante abiertas hacia las islas Cíes, uno de los paisajes más reconocibles de las Rías Baixas. Precisamente por estas vistas muchas viviendas de Canido y Oia se han convertido también en algunas de las más cotizadas del área metropolitana de Vigo.

Vista de las Islas Cíes desde la playa de Canido / Istock / v

El tamaño de Canido tampoco es especialmente grande, y eso ayuda a que incluso durante los meses de temporada alta el ambiente sea bastante más tranquilo y local que el de otros populares destinos. Buena parte de la gente que frecuenta esta zona pertenece además a familias de Vigo que llevan décadas veraneando aquí en pequeñas urbanizaciones y casas familiares.

Los veranos familiares de Macarena García y Javier Ambrossi en Galicia

El guionista y director de series (como Paquita Salas o La Mesías) y la actriz (ganadora de un Goya a Mejor Actriz Revelación por Blancanieves en 2013) han hablado en entrevistas y han publicado en sus redes sociales su relación con Galicia y especialmente con los veranos familiares en la costa de Vigo.

Pese a que el lugar haya podido ganar visibilidad, lo cierto es que mantiene prácticamente intacta la misma imagen que lo convirtió hace décadas en uno de los rincones tradicionales de verano para muchas familias viguesas por sus playas pequeñas y casas frente al mar que la diferencian de los grandes destinos turísticos.

Toda esta parte litoral funciona además bastante bien para recorrer otras playas pequeñas. Además de Canido, Samil, O Vao o Saiáns aparecen relativamente cerca unas de otras, aunque cada una tiene un ambiente bastante diferente.