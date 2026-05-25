El refugio de Luis de la Fuente (64 años) tiene un casco histórico BIC y una fiesta Interés Turístico Nacional: "Tengo una vinculación muy importante. Digo muy orgullosamente que soy de pueblo”

“Yo digo muy orgullosamente que soy de pueblo, porque Haro es mi pueblo. Tengo unos orígenes normales, los de una persona de pueblo que disfrutó de una infancia maravillosa”. En el caso de Luis de la Fuente, la respuesta es automática, y su pueblo de origen será siempre la respuesta directa al pensar en su hogar.

Adriana Fernández

"Para mí Haro es mi refugio, mi descanso, mi paz", explicaba en una entrevista con el medio Haro Digital, y es que las raíces del riojano ascienden hasta este pequeño pueblo del noroeste de La Rioja, una pequeña villa de 11.000 habitantes asentada entre los ríos Ebro y Tirón que, lejos de pasar desapercibida, se ha ganado el título de Bien de Interés Cultural (BIC), por su espectacular casco antiguo.

Haro, La Rioja / Istock

Un pueblo que le devuelve a su infancia

"Tengo una vinculación muy importante con mi tierra, con mi pueblo, con Haro y con todo lo que significa mi niñez y mi familia”, decía el entrenador de la selección española en la citada entrevista. “Yo digo muy orgullosamente que soy de pueblo, porque Haro es mi pueblo", comentaba.

El entorno natural inmediato de esta pequeña ciudad recoge una impresionante panorámica del río Ebro, con una vista inmejorable desde la , en los Riscos de Bilibio, a menos de 5 kilómetros del pueblo, un punto de peregrinación marcado por la vida y muerte del anacoreta Felices de Bilibio.

Pero la magia se esconde en el interior de esta región vinícola, con un patrimonio arquitectónico y urbanístico que ha hecho de sus muros patrimonio, destacando la portada principal de la iglesia de Santo Tomás, obra de Felipe Vigarny, y sus numerosos palacios.

Portada de Santo Tomás de Haro / Wikicommons/ Byj2000

En la Plaza de la Paz de Haro se continúa el aglutinamiento de arte, con varios edificios nobles como el Ayuntamiento, fechado en el siglo XVIII; el Palacio de Bendaña, plateresco y ubicado en la antigua muralla medieval; o una galería mudéjar del siglo XV única en La Rioja.

Plaza de la Paz, Haro / Istock

De sus murallas del siglo XII, solo queda la Torre de los Presos, donde actualmente se hospeda el Museo de Arte Contemporáneo El Torreón, junto al arco de San Bernardo, antigua puerta de entrada al recinto amurallado.

Hitos, leyendas y batallas de Haro

Pese a no ser una ciudad de gran tamaño, Haro destaca por ser la primera ciudad española con alumbrado eléctrico público en todas las calles del casco urbano, junto con Jerez a finales del siglo XIX. Asimismo, ostenta la tercera procesión de faroles más antigua de España, llamada el Rosario de Faroles, que tiene lugar en septiembre en las fiestas de la Virgen de la Vega.

Sin embargo, los grandes hitos de Haro saltan fuera del marco del nombre, siendo mucho más que un enunciado, una fiesta de Interés Turístico Nacional. Se trata de la Batalla del Vino, fechada en la mañana del 29 de junio, en las fiestas de San Pedro.

Vueltas después de batalla del vino / Wikicommons/bigsus

El objetivo es claro: empapar con vino tinto a otros participantes hasta quedar morados y mojados. A unos seis kilómetros del pueblo, en los Riscos de Bilibio, y tras celebrar la romería, el vino se convierte en arma arrojadiza del pueblo.

Viñedos de La Rioja / Istock

Pero su presencia no es casual, ya que el vino es, precisamente, uno de los productos por excelencia de la zona, en especial en el conocido como Barrio de la Estación, la milla de oro del vino con la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo, y un único eje central: la estación de ferrocarril.

Ferrocarril con bodegas de Haro. / Istock

"Siempre me ha ofrecido la posibilidad de estar con mis seres más queridos. Mis padres, mis hermanos, mis amigos… Siempre he vuelto", comentaba de la Fuente en relación a su pueblo natal. "Era el lugar donde me reencontraba con muchas cosas y me cargaba las pilas. Siempre salía con mucha más energía de la que traía cuando llegaba", admitía.