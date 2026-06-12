El refugio de Luis Enrique (56 años) es una aldea costera de 100 habitantes en Asturias: un paraíso cantábrico entre calles estrechas, acantilados y una de las playas más impresionantes de toda la zona
El entrenador del Paris Saint-Germain mantiene un vínculo muy especial con esta localidad asturiana, ya que es el pueblo natal de su madre
El exfutbolista y actual entrenador del París Saint- Germain, Luis Enrique, nació en Gijón, pero eso no quita que tenga una gran conexión con este pueblo asturiano, Soirana, una pequeña aldea del concejo de Navia, dentro de la parroquia de Puerto de Vega. Es el pueblo natal de su madre, Nely García, por lo que paso gran parte de su infancia, conviviendo y creando recuerdos junto a sus abuelos, primos y tíos.
En Puerto de Vega, muy cerca de Soirana, Luis Enrique pasaba los veranos y ponía copas hace veinte años. "Recuerdo perfectamente cuando jugaba en el Sporting y venía por aquí con un Opel Calibra a pasar los veranos. Muy buen chaval", recuerda uno de los parroquianos. Es el lugar ideal del entrenador para desconectar por completo, lejos del ruido y los focos mediáticos.
¿Qué podemos encontrar en este enclave astur?
Es una localidad muy pequeña, actualmente tiene solo 30 viviendas y alrededor de 100 personas viviendo en este pueblo. Aunque en fechas especiales, como en Semana Santa o Navidad, la población aumenta, ya que es una zona muy turística y tranquila para descansar del agobio de la ciudad. Uno de los puntos más positivos de este municipio es que no tiene un ambiente turístico masivo, lo que ayuda también a proteger este espacio natural.
Este rincón asturiano cautiva por su paisaje cantábrico, definido por acantilados impresionantes, el mar bravo, prados verdes y una naturaleza prácticamente virgen. Se localiza a unos 40 metros de altitud en la rasa costera asturiana, una plataforma verde que se eleva sobre el nivel del mar. Está muy vinculado a la agricultura, ganadería y a la actividad marinera por sus pueblos cercanos del litoral.
Son muy famosos sus recorridos por la zona cantábrica, donde encontrarás caminos sencillos que atraviesan prados. Su ruta más frecuentada es el paseo hacia Puerto de Vega, un cercano pueblo marinero donde el ambiente es mucho más festivo.
Muy cerca de Soirana se encuentra una de las playas más bonitas del occidente asturiano, la playa de Frejulfe. Esta playa fue declarada "monumento natural", teniendo una longitud de 800 metros y en su extremo oriental se encuentra la desembocadura del río Frejulfe.
Es una zona perfecta para hacer senderismo y rutas en bicicleta, uno de los deportes favoritos de Luis Enrique, gran aficionado al ciclismo. Los recorridos más destacados incluyen la Senda Costa Naviega y varias rutas circulares que conectan arenales y acantilados. Sin duda, un destino que no podrás perderte si lo que buscas es desconectar de lo cotidiano y conectar con la naturaleza.
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