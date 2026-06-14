El refugio de Lolita Flores (67 años) es un pequeño pueblo blanco de Almería junto al Mediterráneo: playas vírgenes, casas encaladas y uno de los rincones más tranquilos del Cabo de Gata

Durante décadas, el nombre de Lolita Flores estuvo estrechamente ligado a Marbella, tan popular entre los famosos. La ciudad malagueña formó parte de algunos de los momentos más importantes de su vida familiar, pero, en los últimos años, otro rincón del sur de España lo ha sustituio como su destino de descanso: Agua Amarga, una pequeña localidad situada en la costa de Almería.

Este pueblo ha logrado conservar una tranquilidad cada vez más difícil de encontrar / Istock / t

Este pueblo del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar ha logrado conservar una tranquilidad cada vez más difícil de encontrar en el litoral español, especialmente en el Mediterráneo. La postal la forman sus casas blancas, sus playas de aguas transparentes y el espectacular paisaje árido que lo rodea que han convertido a Agua Amarga en uno de los lugares más apreciados por quienes buscan desconectar sin renunciar al mar, como Lolita y su familia.

Adriana Fernández

Como decíamos, aunque la historia personal de la artista suele asociarse con Marbella o con otros lugares vinculados a la saga de los Flores (como Jerez de la Frontera), Agua Amarga se ha convertido en uno de los destinos que han aparecido repetidamente en sus vacaciones junto a familiares y amigos, pese a ser un ambiente totalmente diferente.

La experiencia de veranear en Agua Amarga es muy distinta a la de otros destinos costeros más conocidos porque no hay grandes avenidas marítimas ni enormes urbanizaciones. El pueblo es pequeñito (apenas 400 vecinos), con calles tranquilas, viviendas encaladas y una atmósfera que todavía conserva parte de su pasado marinero.

Playa de Agua Amarga / Wikimedia Commons

Durante una de sus estancias en la localidad, Lolita compartió además un mensaje de agradecimiento en su perfil de Instagram tras disfrutar de una velada en uno de los establecimientos del pueblo: "Gracias por una noche estupenda y una comida espectacular", escribió la artista, reflejando la cercanía y el ambiente relajado que muchos viajeros destacan de este rincón del Cabo de Gata.

Un pueblo blanco entre el Mediterráneo y los paisajes volcánicos del Cabo de Gata

Gran parte del encanto de Agua Amarga se explica por su ubicación, ya que la localidad forma parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, uno de los espacios protegidos más singulares de España.

El pueblo se extiende junto a una amplia playa de arena y grava que permite disfrutar del mar a pocos pasos de las casas, lo que es un lujo a día de hoy. Desde alí puedes tomar alguna de las rutas más conocidas de la zona que te llevan a calas prácticamente vírgenes y a paisajes que han convertido esta parte de Almería en una referencia para amantes de la naturaleza y la fotografía.

Cala de Enmedio es uno de sus enclaves más conocidos / Istock

Entre los puntos más espectaculares destacan la Cala de Enmedio y la Cala del Plomo, con sus aguas transparentes, formaciones rocosas y un entorno prácticamente intacto.

La localidad es también una buena base para descubrir algunos de los rincones más interesantes del parque natural: es posible explorar senderos costeros, antiguos caminos utilizados por pescadores y puedes encontrar numerosos miradores desde los que contemplar los acantilados volcánicos tan característicos de la zona.