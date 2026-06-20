El refugio español de Leo Messi (38 años) es uno de los rincones más exclusivos de Cataluña junto al Mediterráneo: "Tengo muchas ganas de ir y tenemos nuestra casa allí"

Han pasado varios años desde que Leo Messi dejó el FC Barcelona, pero hay un lugar de Cataluña que sigue ocupando un espacio importante en su vida. Se trata de Castelldefels, la localidad situada al sur de Barcelona donde el futbolista estableció su residencia familiar durante gran parte de su etapa como jugador azulgrana.

Costa del Mar Mediterráneo en Castelldefels. / Istock

Y, a pesar del tiempo, el futbolista no ha perdido la conexión con esta estapa de su vida. En una entrevista con Sport, el argentino reconocía que sigue pensando en Barcelona como parte de su futuro: "Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos", afirmaba en relación a su idea de volver a vivir ahí.

Adriana Fernández

Durante sus años en el Barça, Messi eligió Bellamar, una de las urbanizaciones más exclusivas de Castelldefels, para establecer su residencia familiar. La familia del futbolista disfrutaba desde su casa en las alturas de privacidad, vistas al mar Mediterráneo y una excelente conexión con Barcelona. Por eso, no nos extraña que Messi no haya sido el único que ha elegido este lugar para fijar su residencia; también lo han hecho numerosos deportistas y famosos en las últimas décadas.

Pero la relación de Messi con Castelldefels no terminó con su marcha de España. Por si una casa se le quedaba corta, y según informó El Periódico en abril de este año, el Ayuntamiento aprobó un proyecto promovido por el futbolista para dividir una parcela situada junto a su vivienda en varios solares destinados a futuras construcciones familiares.

Una playa de casi cinco kilómetros frente al Mediterráneo

Playa de Castelldefels, en Barcelona / Istock / imv

Más allá de la historia ligada al futbolista, Castelldefels es uno de los destinos costeros más conocidos del área metropolitana de Barcelona.

Su gran playa de unos cinco kilómetros de arena es su principal símbolo. A diferencia de otros tramos del litoral barcelonés más urbanizados, aquí los espacios son más abiertos y hay una sensación de amplitud poco habitual tan cerca de una gran ciudad. ¡No nos sorprende que el argentino eligiera vivir aquí!

Además, la localidad se encuentra entre el mar y el Parque Natural del Garraf, uno de los espacios protegidos más singulares de Cataluña. Por esta zona se accede fácilmente a rutas senderistas, miradores y paisajes dominados por formaciones calcáreas características del macizo del Garraf. No sabemos si el futbolista es dado a este tipo de excursiones, pero esta combinación de mar y montaña es todo un lujo.

A pocos minutos también se encuentra el Canal Olímpico de Cataluña, construido para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y convertido hoy en un espacio destinado a actividades deportivas y de ocio.

El castillo que domina la ciudad desde hace siglos

El castillo de Castelldefels / Istock / 5

En la parte alta del municipio se encuentra uno de sus monumentos más representativos: el castillo de Castelldefels, una fortaleza de origen medieval que ocupa una posición estratégica desde la que se domina buena parte del litoral.

A su alrededor se desarrolló el núcleo histórico de la localidad, mucho antes de que la expansión turística transformara la zona en el siglo XX. Además de su gran playa, el castillo es sin duda uno de los lugares más reconocibles de Castelldefels y uno de los mejores miradores para contemplar el paisaje de este encantador destino donde se puede disfrutar de mar, montaña y ciudad.