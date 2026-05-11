El refugio de José Mourinho: un pueblo medieval de 2.000 habitantes con calas escondidas de agua turquesa

José Mourinho parece ser el hombre que tiene entre ceja y ceja Florentino Pérez para que se convierta en el nuevo entrenador del Real Madrid. Sería su segunda etapa en el club blanco y llegaría en una situación límite, ya que el vestuario es un polvorín, especialmente tras el último encontronazo entre Tchouaméni y Fede Valverde, quien acabó en el hospital tras recibir un fuerte golpe.

Ferragudo, Algarve / Istock

Alejado de los banquillos, Mourinho está completamente enamorado de Ferragudo, un pueblo del Algarve portugués, donde siempre que sus compromisos se lo permiten acude, ya que es un refugio para alejarse del foco mediático. Un lugar donde podría planificar la próxima temporada del Real Madrid.

El pueblo portugués se encuentra a apenas una hora de la frontera con Huelva, al estar situado justo enfrente de Portimão, en el oeste del Algarve. Se trata de un pequeño municipio con alrededor de 2.000 habitantes, caracterizado por su tradición pesquera, ya que se ubica en la desembocadura del río Arade.

Ferragudo, Portugal / Istock / Ekaterina Pokrovsky

Se caracteriza por ser un pueblo con calles estrechas, casas encaladas en blanco y barcas de colores amarradas en la orilla del río. Sin embargo, por su belleza, Ferragudo se ha convertido en un lugar ideal para desconectar, sobre todo en las épocas más señaladas del año, como Navidad, Semana Santa y las vacaciones de verano.

Aun así, la sensación general es la de una localidad tranquila, especialmente si se compara con otros destinos de la costa algarvía. Su centro histórico es muy pintoresco, donde destaca la iglesia de Nossa Senhora da Conceição.

La playa más popular entre los habitantes de Ferragudo es Praia Grande, una extensa zona de arena protegida por el estuario, ideal para pasear, practicar deportes acuáticos y disfrutar de los atardeceres sobre el Atlántico.

Sin embargo, en los alrededores también se pueden encontrar calas más pequeñas y menos transitadas que otras zonas del Algarve.

Ferragudo, Portugal / Istock / ELEN MARLEN

Sin duda, Ferragudo es un destino pensado para desconectar. Aunque no cuenta con una gran oferta de actividades, destaca por su tranquilidad, el ambiente relajado y su cercanía al mar, algo que lo ha convertido en uno de los lugares elegidos por Mourinho para alejarse del fútbol y descansar.