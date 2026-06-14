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El refugio de José Mota (60 años) es un tesoro del corazón de Ciudad Real: “Haber dado la espalda a la España rural es de los peores pecados que hemos cometido”

El humorista nació en esta histórica localidad manchega conocida por su castillo medieval, su relación con la historia de Castilla y su ubicación en pleno Campo de Montiel.

El refugio de José Mota es un tesoro del corazón de Ciudad Real

El refugio de José Mota es un tesoro del corazón de Ciudad Real / iStock / GTres

Martín Álvarez

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José Mota suele reivindicar con orgullo sus orígenes manchegos. El humorista nació en Montiel, una pequeña localidad de Ciudad Real que ha permanecido ligada a su vida personal pese al paso de los años. En una entrevista concedida a El Español defendió además el valor de los pueblos con una frase rotunda: “Haber dado la espalda a la España rural es de los peores pecados que hemos cometido”.

El humorista nació en Montiel, una pequeña localidad de Ciudad Real

El humorista nació en Montiel, una pequeña localidad de Ciudad Real / Wikimedia Commons

Sus palabras invitan a descubrir un lugar que conserva un importante legado medieval y que ocupa un lugar destacado dentro de la historia de la región, pese a que la localidad de apenas 1.170 vecinos suele pasar desapercibida para muchos viajeros.

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Adriana Fernández

El pueblo que vio nacer a José Mota

Aunque su carrera profesional se ha desarrollado lejos de Castilla-La Mancha, José Mota siempre ha mantenido una estrecha relación con la tierra donde nació. Montiel forma parte de esa España interior que el humorista suele reivindicar cuando habla de la importancia de conservar la identidad de los pueblos y de proteger el patrimonio rural.

Situado en el extremo sureste de la provincia de Ciudad Real, este pueblo forma parte del Campo de Montiel

Situado en el extremo sureste de la provincia de Ciudad Real, este pueblo forma parte del Campo de Montiel / Wikimedia Commons

La localidad conserva todavía esa tranquilidad que solo se puede alcanzar lejos de los grandes destinos turísticos. Sus calles, plazas y edificios tradicionales reflejan el carácter de una población que ha sido testigo de algunos acontecimientos decisivos de la historia peninsular y es que su nombre aparece ligado a uno de los episodios más importantes de la historia medieval castellana: la batalla que enfrentó a los hermanastros Pedro I de Castilla y Enrique de Trastámara (luego Enrique II de Castilla) en el siglo XIV y que culminó con la muerte del primero cambiando el rumbo de la Corona de Castilla.

Un castillo medieval y uno de los episodios clave de la historia de Castilla

El gran símbolo de Montiel es el Castillo de la Estrella, una fortaleza situada sobre una colina que domina buena parte del territorio. Aunque sus orígenes se remontan a épocas anteriores, el castillo alcanzó especial relevancia durante la Edad Media y terminó convirtiéndose en 1369 en el escenario de la batalla de Montiel.

El gran símbolo de Montiel es el Castillo de la Estrella

El gran símbolo de Montiel es el Castillo de la Estrella / Wikimedia Commons

Las ruinas del castillo continúan siendo uno de los principales reclamos patrimoniales de la comarca y gracias a su posición desde allí se tienen unas muy buenas vistas sobre el paisaje manchego y sus características llanuras y campos de cultivo.

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Más allá de la propia localidad, Montiel es una excelente manera de empezar a conocer a una de las comarcas históricas más interesantes de Castilla-La Mancha, el Campo de Montiel, que agrupa numerosos pueblos que conservan castillos, iglesias históricas y paisajes que apenas han cambiado con el paso del tiempo. Además, la comarca aparece asociada a algunas de las referencias geográficas que inspiraron a Miguel de Cervantes para situar las aventuras de Don Quijote.

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