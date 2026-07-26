El refugio de Jorge Sanz (56 años) está en un rincón de la sierra madrileña: una torre del siglo IX, bosques de encinas y rutas entre enormes bloques de granito

Lejos de los focos y del ritmo del centro de Madrid, Jorge Sanz encontró hace años el lugar donde desconectar. El actor vive en Torrelodones, un municipio situado a los pies de la sierra de Guadarrama que ha convertido en su refugio personal rodeado de naturaleza, un huerto, animales y senderos entre encinas y grandes bloques de granito. Este rincón, mucho más ligado al campo que al asfalto, le ha dado una tranquilidad que contrasta con la intensa carrera que protagonizó desde niño.

El actor vive en la sierra de Madrid / Istock / 5

Su casa está ubicada en una amplia finca rodeada de vegetación, y eso es el claro reflejo de esa búsqueda de una vida mucho más pausada. El propio actor ha abierto sus puertas en varias ocasiones para enseñar un hogar donde cultiva su huerto, cuida ocas y disfruta de un paisaje que apenas hace pensar que el centro de Madrid se encuentra a poco más de media hora de distancia.

Sara Fernández García

Aunque se encuentra a apenas unos 30 kilómetros de la capital, Torrelodones (con alrededor de 25.000 vecinos) ofrece un paisaje muy distinto al de la gran ciudad, entre dehesas de encinas, berrocales de granito y espacios naturales que forman parte del entorno protegido de la Cuenca Alta del Manzanares.

Ese contacto mires por donde mires con la naturaleza fue uno de los motivos que llevaron a Jorge Sanz a instalarse aquí. En distintos reportajes ha mostrado su finca de alrededor de 3.000 metros cuadrados donde tranquilamente cultiva su huerto y convive con animales, nada que ver con el glamour del mundo del cine.

Uno de los grandes símbolos del municipio donde vive el actor de Belle Époque o Si te dicen que caí es la atalaya de Torrelodones, una torre defensiva de origen andalusí levantada entre los siglos IX y X para controlar el paso hacia la sierra. Fue declarada Bien de Interés Cultural y constituye uno de los vestigios medievales más importantes de la región, además de ser el punto desde el que se obtienen las mejores vistas del paisaje que rodea la localidad.

La Atalaya de Torrelodones / Istock

Senderos, embalses y grandes rocas de granito

Torrelodones también es conocido por la riqueza natural de sus alrededores, ya que cuenta con numerosos caminos que atraviesan encinares y formaciones de granito que han sido modeladas durante millones de años, un paisaje muy característico de la sierra madrileña que atrae a senderistas, escaladores y, en general, amantes de la naturaleza durante todo el año.

En joven escalando un saliente de granito en Torrelodones / Istock / Federico Moreno Casanueva

Entre los lugares más frecuentados se encuentra el Embalse de Los Peñascales, un espacio ideal para pasear y observar aves, así como las rutas que conectan con el cercano Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. A ello se suma la cercanía de otros espacios naturales como el Monte de Los Ángeles, donde es posible caminar entre encinas con muy buenas vistas.