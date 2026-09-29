Joaquín Sabina, sobre su refugio en Andalucía donde se ha retirado: "El único sitio donde no me siento un extranjero"

En noviembre de 2025 se apagaron las luces de Hola y adiós, la última gira de Joaquín Sabina por escenarios de América y Europa. A sus 77 años, el cantautor nacido en Úbeda y tan asociado a Madrid en sus canciones ya sabe adónde va cuando baja del escenario: a un rincón de la Costa de la Luz que descubrió a mediados de los años 90 de la mano de los escritores Luis García Montero y Almudena Grandes.

Colorida puesta de sol junto a un chiringuito en Rota, Cádiz / Istock / Tono Balaguer

Allí tiene casa, ha pasado numerosos veranos rodeado de amigos y, en 2017, fue nombrado hijo predilecto. En aquel acto explicó que lo había elegido para envejecer: era, dijo, su "puerto de llegada". Con el tiempo lo ha resumido de otra manera, como "el único sitio donde no me siento un extranjero".

Adriana Fernández

Ese sitio es Rota, una villa gaditana de unos 30.000 habitantes en la bahía de Cádiz, con una fuerte tradición pesquera y unas playas, como La Costilla o La Ballena, que muchos sitúan entre las mejores de España. Este es el paseo por lo que no conviene perderse.

Rota: un paseo imprescindible por un casco antiguo lleno de historia

Aparte de grandes playas de arena dorada, este pueblo gaditano destaca por un atractivo casco antiguo, con calles llenas de casitas blancas de balcones enrejados y macetas de flores. Tiene varios espacios naturales, donde se realizan actividades deportivas al aire libre. Estos son algunos de los monumentos que no podrás perderte:

Faro de Rota

El faro es una de las construcciones más llamativas que ver en Rota. Está situado entre la playa de la Costilla y el puerto de la ciudad. Alcanza los 27 metros de altura y su luz se distingue a más de 16 millas de distancia.

Faro de Rota, provincia de Cádiz, Andalucía, España / Istock / brytta

Castillo de la Luna

Se construyó en el siglo XIII y lo ordenó construir Guzmán el Bueno. Se convirtió en la residencia de los Ponce de León y se sabe que los Reyes Católicos residieron en él durante una visita a la localidad gaditana.

Los Corrales

En la playa de Pegina se encuentran los famosos corrales de pesca, estructuras de piedra construidas sobre la arena que tienen origen romano.

Cuando bajaba la marea, los peces quedaban atrapados entre los muros y capturarlos era mucho más sencillo. Aunque hoy ya no se utilizan, están protegidos como Monumento Natural por su valor histórico y ambiental.

Jardín Botánico Celestino Mutis

Jardín botánico de 12 hectáreas de extensión, situado cerca del Monasterio de La Rábida, en el término municipal de Palos de la Frontera, provincia de Huelva. Aquí podemos encontrar una gran diversidad de fauna y flora. Pero la mayoría de turistas también vienen a observar a los camaleones que viven aquí.

Diversidad de Plantas Tropicales, Invernadero José Celestino Mutis / Istock / David Sanchez

Qué comer en Rota: Urta a la Roteña y otros imprescindibles

Este encantador municipio andaluz destaca también por su rica y variada gastronomía, una combinación perfecta de productos frescos del mar, la huerta y la tradición culinaria gaditana. Uno de los restaurantes más recomendados donde podrás probar estos deliciosos platos es en El Timón, cerca del centro histórico.

Urta a la Roteña

Es un pescado blanco muy apreciado en la zona. Se cocina con tomate, cebolla, pimientos, ajo, vino blanco y especias. Todo se hornea junto, creando una salsa que potencia el sabor del pescado.

Papas aliñas

Un plato sencillo pero delicioso, típico de toda la provincia de Cádiz. Consiste en patatas cocidas, aliñadas con aceite de oliva, vinagre, cebolla fresca y perejil. También se le puede añadir atún o huevo duro.

Chocos con papas

Los chocos son sepias guisadas con patatas. Es otro plato muy popular en Rota. El guiso es sabroso, tradicional y lleno de sabor marinero.

Tortillitas de camarones

La torta o tortica de camarones, originaria de San Fernando, Cádiz, Andalucía, es una torta a base de harina de trigo, harina de garbanzo, agua, sal, cebolleta o cebolla, perejil y camarones. Se hace una masa líquida plana y se fríe en la sartén en abundante aceite de oliva.

Y tú... ¿Te retirarías en este precioso pueblo?