El refugio de Joaquín (44 años) es una ciudad de bodegas centenarias donde aprendió a comer: "A mi madre le gustaba cocinar siempre producto de nuestra tierra, como las tortillitas de camarones"

Desde que comenzó su destacada carrera en el Real Betis Balompié, el futbolista sevillano Joaquín continúa, 528 partidos más tarde, siendo uno de los nombres clave en el bético, y un referente que, más allá de la pelota, ha marcado una generación en el mundo del futbol. Hoy, lejos de la cancha, continúa en el ojo público apoyado en su buen humor y acompañado de su familia, con quienes comparte el programa ‘El capitán’ recorriendo y conociendo el mundo junto a sus más allegados. Pero por lejos que viaje, y haciendo honor a la fama del carácter de su tierra, Joaquín hace alarde de su tierra allá por donde pise, y homenajea su cultura en cada ocasión que se preste.

Vista de una iglesia en el Puerto de Santa María. / Istock

"Le hemos hecho homenaje a su tierra, a su origen, a El Puerto", explicaba el chef Rafa Zafra en un programa de cocina junto al bético en el que, homenajeaban su infancia en El Puerto de Santa María con un platillo de tortillas de camarones que, como él mismo admitiría más adelante, le acompaña desde pequeño. “Hemos tenido la suerte de tener en casa una gran cocinera como ha sido mi madre, a la que siempre le gustaba cocinar producto de nuestra tierra, como las tortillitas de camarones", explicaba, y es que cuando uno está tan arraigado a la tierra de sus orígenes no hay distancia que le separe del cariño de un hogar, por más tiempo que pase por medio.

Adriana Fernández

La ciudad de los Cien Palacios

Pero El Puerto de Santa María es mucho más que comida, es cultura, tradición, historia y un paseo a cielo abierto rodeado de joyas estéticas como las que le dan nombre a la “ciudad de los cien palacios”: casas-palacio barrocas de los siglos XVII y XVIII que gracias a los Cargadores de Indias se hicieron huego en la ciudad gaditana.

Castillo de San Marcos en Puerto de Santa María / Istock

Nombrada Gran Ciudad por el Parlamento andaluz, y declarada Patrimonio Histórico-Artístcio en 1980 gracias a su patrimonio arquitectónico, este municipio responde a un origen de leyenda que, según recoge el mito, marcaría la fundación de la localidad bajo el mandato del rey de Atenas, Menesteo para dar paso, posteriormente, a la época romana, el dominio andalusí y, por último, la reconquista, bajo la Carta Puebla de Alfonso X el Sabio, siendo testigo de hitos como el primer mapa del mundo en el que se incluye América, dibujado en esta ciudad en el año 1500.

Paradas indispensables

Ahora bien, sabemos que el entorno natural gaditano es sencillamente espectacular, pero si algo destaca en El Puerto es su paisaje urbanístico, por eso apunta, porque estas son las paradas que no te puedes perder.

Terrazas en el Puerto de Santa Maria con el castillo de fondo. / Istock

Determinado Bien de Interés Cultural, el Castillo de San Marcos comprende una iglesia-fortaleza sobre una antigua mezquita almohade del siglo X. Mandado construir por Alfonso X el Sabio, aúna el estilo mudéjar con un gótico imperante que hace de su arquitectura un deleite a la vista.

Visita la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, igualmente gótica, aunque en este caso tardío, correspondiente al siglo XV y reconstruida con elementos barrocos y platerescos, como la Puerta del Sol, tras el azote de un terremoto.

Centro histórico de El Puerto de Santa María. / Istock

Las casas palacio anteriormente mencionadas son un indispensable en tu viaje, un conjunto de joyas del barroco civil de tres plantas: almacén, oficinas y vivienda, en orden ascendente, coronadas por torres mirador para vigilar la llegada de los barcos. Algunas de las más reconocidas son el Palacio de Araníbar, el Palacio de Purullena y el Palacio de Valdeclara.

Y por último, aunque igual de importante, conoce el Monasterio de la Victoria, un gótico de principios del siglo XVI, fundado por los Duques de Medinaceli que, a falta de un único propósito, fue iglesia, monasterio, hospital y hasta centro penitenciario.