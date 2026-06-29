El refugio de Javier Calvo (35 años) es "una joya oculta” de Murcia con una Fiesta de Interés Turístico Internacional: “Desde que nací veraneo aquí, me siento muy conectado”

“En Águilas he compartido con mis primos, mis tíos y mis amigos de verano todo tipo de aventuras, días de playa, noches veraniegas y primeros amores”, explicaba el actor, productor y director de cine español Javier Calvo, mitad fundamentales de “Los Javis” que, pese a su reciente separación continúan trabajando juntos tras éxitos como La Mesias, VenenoLa llamada o, más recientemente su último estreno, La bola negra.

Adriana Fernández

En el caso de Calvo la respuesta a su refugio siempre será la casa que le vio crecer de niño, un pequeño hogar en el pueblo murciano de Águilas que sus abuelos adquirieron cuando él solo era un niño. Hoy su abuela ya ha fallecido, pero el refugio que ambos construyeron, así como sus recuerdos, continúan inspirando al director cada día, tal y como el mismo explicaba en entrevista para el Carnaval de Águilas el pasado 2025, en una conversación en torno a su entonces papel como pregonero para esta festividad:

“Para mí es algo muy bonito y especial porque mis abuelos compraron una casa en Águilas hace muchísimos años. Yo desde que nací veraneo en Águilas, me siento muy conectado a Águilas”, admitía, y añadía: “Mi abuela murió hace unos años y ha servido de inspiración para muchas cosas que he escrito, y mi abuelo aún vive y es una de las personas que más quiero en el mundo”.

Águilas, Murcia / Istock

Águilas, una Muy Noble y Leal Villa

Con 28 kilómetros de línea costera y el Paisaje Protegido de Cuatro Calas, incluyendo impresionantes formaciones geológicas en su frontera con la provincia de Almería, Águilas es la última parada de la Costa Cálida murciana, con acantilados salvajes, playas vírgenes y paisajes impresionantes en un entorno que incluye el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, un litoral virgen donde la montaña se encuentra con el mar, en un hogar de especies protegidas como la tortuga mora.

Cuatro Calas, Águilas, Murcia / Istock

Ubicada en el extremo suroeste de la Región de Murcia, nace en la antigüedad como legado romano bajo el nombre de Aguilae, un punto comercial estratégico enfocado principalmente en el producto del mar. Con la caída del imperio y el paso del tiempo esta región permanecería despoblada durante casi tres siglos, hasta su refundación en 1785 bajo el mandato de Carlos III. Desde entonces la misma ciudad que hoy se mantiene, continuó creciendo gracias a su actividad portuaria y, llegados los siglos XIX y XX, la fiebre de plata, plomo y hierro que atrajo compañías británicas, moldeando la que hoy recuerda su paso en estética y arquitectura.

Amanecer en una playa de Aguilas, Murcia / Istock

Patrimonio y tradición

Hoy en día el patrimonio de este pueblo de casi 40.000 habitantes recoge su tradición y cultura forjada por la sucesión histórica sobre su suelo, visible en espacios como el Castillo de San Juan de las Águilas, una fortaleza militar del siglo XVIII declarada Bien de Interés Cultural (BIC), que se eleva en un promontorio a 85 metros de altura y divide las dos bahías de la ciudad en una panorámica de infarto; o los restos del Yacimiento Arqueológico Protegido de las Termas Romanas occidentales, excavadas en pleno centro urbano y datadas en el siglo II.

Batería costera, castillo defensivo de San Juan de las Águilas / Istock / ROBERTO Fernandez

Otros puntos de interés son el Embarcadero del Hornillo, joya de la arqueología industrial en Europa declarada BIC en 2009 y considerado entonces el segundo cargadero de mineral más importante del país, permitiendo la carga directa de mineral desde los trenes a los barcos británicos.

Embarcadero del Hornillo, Aguilas / Istock / Tono Balaguer

El Rincón del Hornillo, junto al propio embarcadero, una escalinata monumental decorada a mano con mosaicos coloridos de un estilo modernista que recuerda la obra de Gaudí, pero firma bajo la mano del artista local Juan Martínez "Casuco"; o la Plaza de España, conocida como La Glorieta, presidida por una escultura llamada "La Pava de la Balsa", rodeada de fachadas señoriales entre las que se incluye el propio Ayuntamiento, de estilo neomudéjar.

Cala cerrada en Aguilas al atardecer, Murcia / Istock

El carnaval de Águilas

Pero sin duda la festividad que mejor recoge la esencia de este municipio es su carnaval, condecorado Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2015 por su estilo único y artesanal, así como su belleza.

Cartel del Carnaval de Águilas 2026 / Federación de Peñas del Carnaval de Águilas

Durante varias semanas las calles se visten de desfiles llenos de color, crítica social y elegancia, con un pregón inicial con un representante diferente cada año que, desde el llamado "Balcón de los Sueños", palco del Ayuntamiento, habla a la ciudad, habiendo contado con nombres tan importantes como Miki Nadal, Fernando Tejero, Ana Morgade o Arturo Valls.

Carnaval de Águilas / Istock

Entre los puntos principales de esta celebración destaca la Suelta de la Mussona, un personaje mitológico mitad humano y mitad bestia que recorre la ciudad, así como la batalla simbólica entre Don Carnal y Doña Cuaresma, que marca el final de las fiestas.

También es llamativo el lanzamiento de cascarones -huevos rellenos de confeti-, y actividades paralelas como concursos de maquillaje corporal, premios, y una intensa participación vecinal que convierte a Águilas en una fiesta sin precedente.

“El mensaje que quiero transmitir es que Águilas es una joya oculta”, explicaba entonces Javier Calvo, “es uno de esos pocos sitios que aún no se han masificado. Siento que todos los que veraneamos en Águilas tenemos un secreto compartido, disfrutamos de un paraíso que aún no ha sido ocupado.”, sentenciaba.

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