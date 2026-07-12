El refugio de Inma Cuesta (46 años) está en un pueblo de Jaén de unos 1.700 habitantes donde creció: "Me fui hace muchos años, pero este es el lugar al que siempre vuelvo buscando la raíz"
Más allá de su carrera en el cine y la televisión, Inma Cuesta sigue encontrando en este rincón de Jaén el lugar donde reconectar con sus orígenes y con una forma de vida mucho más pausada.
Inma Cuesta ha desarrollado gran parte de su carrera entre rodajes, teatros y ciudades, pero cuando habla de sus raíces siempre acaba regresando al mismo sitio. "Me fui hace años, pero este es el lugar al que siempre vuelvo buscando la raíz", explicaba al referirse al pequeño municipio donde pasó su infancia y al que sigue sintiendo como parte esencial de su historia.
Ese lugar es Arquillos, una localidad de la provincia de Jaén donde viven casi 1.700 vecinos. Aunque la actriz nació en Valencia, su familia se trasladó allí cuando era muy pequeña y fue en este pueblo donde creció antes de marcharse para continuar su formación artística. Desde entonces, su carrera la ha llevado por numerosos escenarios y platós siendo nominada tres veces al Goya.
La actriz, que se ha convertido en uno de los rostros más queridos del cine y la televisión, nunca ha ocultado el cariño que siente por Arquillos. Aunque abandonó el municipio siendo joven para estudiar Arte Dramático en Córdoba y abrirse camino en ese mundo, ha explicado en distintas ocasiones que continúa regresando siempre que puede.
También ha participado en iniciativas relacionadas con el municipio y nunca ha dudado en reivindicar públicamente sus vínculos con la provincia de Jaén. Esa cercanía ha contribuido a que muchos vecinos la sientan como una de las grandes embajadoras del pueblo, pese a que su carrera profesional se haya desarrollado lejos de allí, e incluso el Ayuntamiento decidió que una calle del pueblo llevara su nombre. La misma en la que, según relató, nacieron y vivieron sus abuelos y donde ella creció jugando con sus hermanos.
Un rincón del norte de Jaén con una historia poco conocida
El pueblo se encuentra al norte de la provincia, en la comarca de El Condado, muy cerca de Despeñaperros y de la frontera natural con Castilla-La Mancha, lo que lo convierte además en un buen punto de partida para descubrir una zona donde se alternan olivares y dehesas. La provincia de Jaén es conocida por concentrar la mayor superficie de olivar del mundo y buena parte de ese paisaje acompaña también el entorno de Arquillos, por lo que el aceite de oliva virgen extra ocupa un lugar central en la cocina local.
Aunque suele pasar desapercibido frente a otros destinos de la provincia, Arquillos conserva un pasado singular. El municipio forma parte de las llamadas Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, impulsadas por el rey Carlos III en el siglo XVIII para repoblar amplias zonas del norte de Andalucía y mejorar la seguridad en el Camino Real que comunicaba Madrid con Cádiz. Aquel proyecto dio origen a varias localidades de trazado ilustrado que todavía conservan parte de esa planificación urbanística.
Si te animas a visitar esta pequeña localidad del norte jienense encontrarás un ambiente muy distinto al de ciudades monumentales como Úbeda o Baeza. Aquí el atractivo reside en la tranquilidad de los pequeños municipios, en la cercanía de sus vecinos y en la posibilidad de recorrer carreteras secundarias que atraviesan algunos de los paisajes agrícolas más representativos de Andalucía.
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