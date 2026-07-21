El refugio de Grison (41 años) es un pueblo jienense de origen medieval donde su abuelo y su padre crecieron antes de migrar a Madrid: "Mi abuelo tiene hasta mote allí, lo llaman 'el de Madrid'"

Marcos Martínez, conocido por todos como Grison, cumplió 41 años el pasado noviembre y sigue viviendo un momento dulce: continúa como colaborador musical en La Revuelta junto a David Broncano tras su etapa dorada en La Resistencia, y comparte vida con su mujer, Raquel, con quien tiene dos hijos. Pero antes de esto, y de convertirse en campeón mundial de Boss LoopStation Contest en 2013 y en una de las voces más reconocibles de la televisión española, Grison creció en Madrid como cualquier chaval de la capital, ajeno en apariencia a cualquier acento sureño.

Adriana Fernández

Sin embargo, basta rascar un poco en su árbol familiar para encontrar Jaén. Por parte de padre, sus raíces se hunden en Torreperogil, un municipio de la comarca de La Loma del que migraron su abuelo y su padre en el contexto de la posguerra española, cuando miles de familias andaluzas buscaron en Madrid las oportunidades que el campo no ofrecía. El propio artista lo resumió con la mezcla de orgullo y humor que le caracteriza al contar que su abuelo, pese a los años vividos fuera, mantiene todavía un mote en el pueblo: "Mi abuelo tiene hasta mote allí, lo llaman 'el de Madrid'".

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Un pueblo con nombre de caballero medieval

El origen de Torreperogil se remonta al siglo XIII, cuando el rey castellano otorgó el señorío de la torre del pueblo a Pero Xil de Zatico, caballero de cuyo nombre deriva la denominación actual del municipio. En torno a aquella fortificación medieval creció el núcleo urbano que hoy conocemos, y de aquel castillo se conservan las llamadas Torres Oscuras: un torreón cuadrado y una torre ochavada de planta poligonal, declaradas Bien de Interés Cultural y reconvertidas en la actualidad en auditorio municipal.

Torres Oscuras de Torreperogil, Jaén / Wikicommons / By 19Tarrestnom65 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77870710

El municipio logró su independencia de Úbeda, de la que hoy le separan 11 kilómetros, gracias a una concesión de Felipe IV en 1635, aunque esa autonomía no quedó firmemente reconocida hasta 1642. Otro hito patrimonial es la Parroquia de Santa María la Mayor, construida en el siglo XVI, que atesora un altar de piedra, frescos dedicados a las Doce Virtudes y una portada sur de estilo plateresco que sigue impresionando a quienes se acercan a contemplarla.

Torreperogil, Jaén / Wikicommons / By 19Tarrestnom65 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77870722

Cómo llegar y qué visitar

Torreperogil se ubica en la comarca de La Loma, a caballo entre Úbeda y Cazorla, y a 67 kilómetros de la capital jiennense. Con 7.107 habitantes según el padrón del INE, el municipio combina su pasado medieval con una vida cotidiana tranquila propia de los pueblos de interior andaluces.

INDISPENSABLES Las Torres Oscuras, antiguo torreón del castillo medieval, hoy reconvertido en auditorio y BIC.

La Plaza de la Villa, corazón del casco histórico.

La Ermita de la Virgen de la Misericordia, punto de referencia religioso y arquitectónico del pueblo.

La Parroquia de Santa María la Mayor, con su portada plateresca del siglo XVI.

Sabores con Indicación Geográfica Protegida

La gastronomía local se apoya en dos productos con Indicación Geográfica Protegida propios de la zona: el aceite de oliva virgen extra y el vino de Torreperogil, ambos herederos de una tradición agrícola de siglos en La Loma jiennense. En la mesa torreña son habituales los garbanzos mareados (o "mareaos"), el cocido pasado por la sartén y triturado con tomate y cebolla, así como el arroz arriero y las pipirranas de garbanzos, aderezadas con el aceite local y el guindillón frito.

Para probar estos platos, dos opciones bien valoradas en el pueblo son Restaurante Casablanca Torreperogil y Aguasblanquillas, ambos con buenas puntuaciones recientes en plataformas de reseñas.

Detrás del Grison desenfadado de los platós de televisión hay, por tanto, un hilo que lo conecta con una torre medieval, una independencia arrancada al poder real en el siglo XVII y una historia familiar de migración que muchas familias andaluzas reconocerán como propia.