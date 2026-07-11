El refugio de Eva Amaral (53 años) es una aldea zaragozana cuyo nombre nunca ha querido desvelar: "Fui allí por una llamada de la naturaleza. Entre mis vecinos soy una más"

Durante años, Eva Amaral ha llenado grandes recintos y festivales, pero cuando termina un concierto junto a su compañero, Juan Aguirre, su vida transcurre muy lejos del ruido. La cantante zaragozana cambió la ciudad por una pequeña aldea donde, según cuenta, encontró exactamente lo que necesitaba: naturaleza, tranquilidad y una rutina sencilla. Nunca ha querido revelar el nombre del lugar y esa decisión forma parte, precisamente, del valor que tiene para ella ese refugio.

Cascada de Diana en el parque natural del Monasterio de Piedra en Zaragoza. / Istock / Antonio Lopez Velasco

"Tengo una vida muy sencilla. Desde hace poquito vivo en una aldea y por eso estoy más cerca de la naturaleza. Estoy súper a gusto, entre mis vecinos soy una más. Llevo ya varios años allí y estoy muy feliz", explicaba en una entrevista con el pianista James Rhodes en su programa En clave de Rhodes en la SER.

Sara Fernández García

La aldea donde Eva Amaral encontró el ritmo que buscaba

La artista explicó que el cambio no respondió a una decisión improvisada, sino a una necesidad personal. "Fue una llamada de la naturaleza", resumía al recordar el momento en que decidió instalarse en una pequeña aldea cuyo nombre continúa manteniendo en privado. Lejos de convertir ese lugar en un reclamo público, ha preferido proteger su intimidad y la de quienes viven allí.

En sus declaraciones y sus publicaciones de Instagram también ha dejado entrever cómo transcurren sus días. Desde la ventana de la cocina observa un nogal y varios árboles donde ha colocado comederos para atraer a los pájaros. Mientras cocina, disfruta viendo cómo diferentes especies se acercan a las semillas. Esa escena cotidiana, aparentemente sencilla, se ha convertido para ella en una fuente de bienestar e incluso de inspiración para los conciertos. "Cocinar y observar a los pájaros forma parte de una energía que luego se desborda en el escenario", explicaba la intérprete de temas tan icónicos como Sin ti no soy nada o Cómo hablar.

La cantante también ha compartido muchas imágenes de esa vida rural en sus redes sociales, donde aparece recogiendo leña, vendimiando o simplemente disfrutando de observar aves y otros animales de la zona. Nada que ver con los focos y los escenarios de esa otra parte de su vida.

La provincia de Zaragoza y el atractivo de las pequeñas aldeas

Aunque nunca ha querido revelar dónde se encuentra exactamente su refugio, sí ha explicado que se trata de una aldea de la provincia de Zaragoza. Ese territorio conserva decenas de pequeños núcleos rurales donde la vida lleva otro ritmo y donde la naturaleza sigue formando parte del día a día de los vecinos.

Camino rural en montaña del Moncayo, región de Aragón / Istock / herraez

La provincia cuenta con lugares tan especiales como las sierras del Moncayo o las estepas de Belchite, pasando por las hoces del río Piedra, los campos de cultivo de las Cinco Villas o los pueblos históricos del Campo de Daroca.

Muchas de estas localidades apenas cuentan con unas decenas de habitantes, por lo que son con seguridad un lugar ideal para los que, como la artista, buscan tranquilidad en un entorno muy distinto al de las grandes ciudades.