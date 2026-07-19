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El refugio de Estrella Morente (45 años) está en un pueblo blanco de la Costa Tropical: el mirador frente al Mediterráneo donde recuerda a su padre

La artista mantiene un estrecho vínculo con este pueblo blanco de la costa granadina, donde un mirador dedicado a Enrique Morente recuerda la profunda relación que el cantaor mantuvo con este paisaje frente al Mediterráneo.

El pueblo de la Costa Tropical donde Estrella Morente siempre encuentra un motivo para volver

El pueblo de la Costa Tropical donde Estrella Morente siempre encuentra un motivo para volver / iStock / GTres

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Andrea Gómez Bobillo

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El Mediterráneo ocupa un lugar muy especial en la historia de la familia Morente. Mucho antes de que esta localidad se consolidara como uno de los pueblos más atractivos de la Costa Tropical, para Enrique Morente este era un rincón donde alejarse de los escenarios y disfrutar de la tranquilidad junto a los suyos. Lejos de apagarse, ese vínculo continúa vivo a través de Estrella Morente, que sigue regresando a este punto de nuestra geografía donde el paisaje y la memoria familiar no se separan.

Calles de Salobreña

Calles de Salobreña / Istock / Photoshopix

Ese lugar es Salobreña, uno de los pueblos blancos más populares y reconocibles de la costa granadina gracias, en parte, a su castillo de origen nazarí que corona el pueblo y esá rodeado por el Mediterráneo. La localidad forma parte desde hace décadas de la historia de la familia Morente, ya que, allí, frente al mar, se encuentra también el Mirador Enrique Morente, un espacio dedicado al cantaor y que simboliza la estrecha relación que mantuvo con esta localidad.

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Adriana Fernández

El lugar donde la memoria de Enrique Morente sigue mirando al mar

La relación de la familia Morente con Salobreña se remonta muchos años atrás. Enrique Morente convirtió este rincón de la costa granadina en uno de sus lugares predilectos para descansar junto a los suyos, y ese vínculo terminó pasando también a su hija Estrella. Con el tiempo, el municipio quiso reconocer esa conexión inaugurando el Mirador Enrique Morente, situado sobre el peñón desde el que se contempla buena parte del litoral mediterráneo.

Estrella ha participado en distintos homenajes celebrados a su padre en este enclave que se ha convertido en uno de los recuerdos más visibles dedicados al cantaor dentro del municipio.

Playa de Salobreña en Granada

Playa de Salobreña en Granada / Istock / GavinD

Desde este balcón natural se puede ver el castillo nazarí, el casco histórico escalonado sobre la roca y las playas de la Costa Tropical. La panorámica es tan espectacular que no es difícil comprender por qué este lugar fue elegido para recordar a Enrique Morente y por qué continúa teniendo un significado especial para su familia.

La tranquilidad de este pequeño espacio es también uno de los rasgos que mejor definen al municipio, incluso durante el verano. Aunque recibe miles de visitantes cada año, Salobreña lleva un ritmo muy distinto al de otros destinos del litoral andaluz, con un casco histórico sin masas de gente que invita a recorrer sus calles sin prisas.

El pueblo blanco que conserva la esencia de la Costa Tropical

La imagen más característica de esta localidad de poco más de 12.000 habitantes es la del conjunto de casas encaladas que ascienden por la ladera hasta llegar al castillo, levantado sobre un gran peñón que hace siglos fue una isla frente a la costa. Con el paso del tiempo, los sedimentos arrastrados por el río Guadalfeo fueron uniendo ese promontorio a tierra firme hasta crear la amplia llanura que hoy rodea el municipio.

La vista desde las casas blancas de Salobreña

La vista desde las casas blancas de Salobreña / Istock / Juan Miguel Cervera Merlo

Durante el reino nazarí de Granada el castillo también fue utilizado como residencia de verano por la familia real, que llegaba aquí atraída por el clima más suave de la costa y por la posición estratégica que ofrecía este enclave sobre el Mediterráneo.

El pueblo más sorprendente de Granada tiene costa, es perfecto para primavera y se llama Salobreña

El pueblo más sorprendente de Granada tiene costa, es perfecto para primavera y se llama Salobreña / Istock / Tomasz Czajkowski

Pero no reduzcas tu visita al castillo. A menos de un minuto andando encuentras la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, construida sobre una antigua mezquita en el siglo XVI y que ejemplifica la fusión entre la arquitectura mudéjar y la cristiana. Para conocer más sobre su historia, la Ermita de San Juan Bautista es otra de las paradas obligatorias.

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Y aunque el patrimonio histórico merece por sí solo una visita a Salobreña, el municipio también invita a disfrutar de sus playas. La Charca, La Guardia o el paseo marítimo son algunos de los principales rincones frente al agua que no puedes perderte.

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