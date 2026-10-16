El refugio de Esperanza Aguirre (74 años) es considerada la ciudad más perfecta del mundo: "Por mis venas corre un mayor porcentaje de sangre vasca que de otros sitios de España"

Licenciada en Derecho, Esperanza Aguirre es una destacada política española del Partido Popular y una de las figuras más influyentes del ala conservadora y liberal en España. Nació en la capital madrileña un 3 de enero de 1952, concretamente en el barrio de Malasaña, donde se crio junto a sus ocho hermanos. Su primer domicilio familiar estaba situado en la calle de Alcalá, muy cerca del número 114.

Adriana Fernández

A pesar de haberse criado entre los famosos barrios madrileños, su corazón siempre ha pertenecido a Donostia, donde veraneaba todos los veranos con su familia hasta los 22 años de edad. En una entrevista para la premier de “todos los apellidos vascos” en el medio ETB2 dejó muy claro su fuerte vínculo con esta tierra, “por mis venas corre un mayor porcentaje de sangre vasca que de otros sitios de España".

Paseo marítimo de San Sebastian / Istock / alxpin

Donostia es considerada por el medio estadounidense “The Telegraph” la ciudad más perfecta del mundo gracias a su carácter moderno, urbano y transformador. Para Aguirre, San Sebastián es sinónimo de veranos llenos de anécdotas y recuerdos, donde pasaba largas tardes de verano jugando con sus primos en un piso cerca de la calle Hernani. Además, en esta entrevista, también recalcó los sitios favoritos de la juventud burguesa de los años 60 y cuáles eran sus puntos claves de ocio,”el Real Club de Tenis era el sitio de ligue en Donostia, nuestro punto de encuentro era la Heladería Veneciana”.

Bahía escénica de San Sebastián. Vista aérea de la costa de Vizcaya y las montañas de fondo / Istock / natalia perez

Un día o más por San Sebastián

San Sebastián es un destino perfecto para recorrerlo a pie y descubrir esta hermosa ciudad justo a sus barrios y magníficas playas. Para empezar el día, una buena ruta y si es para subir al Monte Urgull mucho mejor, este monte se encuentra en uno de los extremos de la Bahía de La Concha. Es uno de los tres pulmones de la ciudad donde podrás disfrutar de su exótica vegetación y los mejores miradores para observar la ciudad .

Playa de La Concha / Istock / ALEXANDRE AROCAS

Muy cerca encontramos otra de esas paradas que no puedes dejar escapar, hablaos del Castillo de la Mota, aunque también se le conoce como Irutxulo, que significa "tres agujeros”, este término viene de los pescadores, que veían la ciudad desde el mar y contemplaban las tres entradas: entre el monte Igueldo y la Isla de Santa Clara; entre Santa Clara y el monte Urgull; y entre el monte Urgull y el monte Ulía. Se trata de una fortaleza militar cuyo origen viene desde el siglo XII y donde dentro encontrarás una gran lista de actividades para hacer como torneos medievales o talleres de mosaicos.

El Dato Si lo tuyo son los planes de playa, no te puedes perder La Concha, Ondarreta y Zurriola. Destacan por su arena fina y dorada, sus aguas cristalinas y un paseo que supera el kilómetro de longitud en sus arenales.

Después te recomendamos bajar al Puerto y callejear por la parte vieja disfrutando de sus famosos pintxos, placeres culinarios en miniatura y mercados como, por ejemplo, el Mercado de la Bretxa. La Parte Vieja es el casco histórico de Donostia, aquí encuentras las construcciones más antiguas y mejor conservadas de la época. No puedes perderte la Basílica de Santa María, la iglesia de San Vicente o la Plaza de la Constitución, centro de todas las fiestas como la Tamborrada. La zona del Puerto mantiene viva su esencia.

¿Lo sabías? El Museo San Telmo es conocido como el Antiguo Convento de Dominicos, declarado Monumento Histórico-Artístico, que combina su claustro renacentista y la iglesia con la arquitectura contemporánea.

Por último, la Catedral del Buen Pastor es el templo religioso más grande e imponente de San Sebastián y la sede de la diócesis de la ciudad. Se encuentra en el centro del Ensanche Cortázar y es el elemento arquitectónico más dominante del eje urbano que conecta el centro con la Parte Vieja. Se inauguró en 1897 con la presencia de la familia real española, la reina regente María Cristina y el rey Alfonso XIII. Aunque nació como una iglesia parroquial, fue convertida en catedral al crearse la Diócesis de San Sebastián en el año 1953.

Basílica de Santa María en San Sebastián en un hermoso día de verano / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

Destaca por su estilo neogótico diseñado por el arquitecto donostiarra Manuel Echave, quien se inspiró directamente en las grandes catedrales góticas europeas. Su elemento más icónico es la gran torre de la fachada principal, culminada por una aguja de piedra que alcanza los 75 metros de altura, siendo visible desde casi cualquier punto del centro de la ciudad; y sus enormes vidrieras en su interior

Calle principal del casco antiguo de San Sebastián con la catedral del Buen Pastor al fondo / Istock / Conchi Martínez

Lo mejores pintxos de Donosti para ti

San Sebastián cuenta con un gran número de restaurantes con estrellas Michelin, entre ellos Arzak, dirigido por Juan Mari Arzak, y Akelarre, de Pedro Subijana. Estos restaurantes han llevado la alta cocina vasca a un nivel internacional, ofreciendo menús innovadores que mezclan cocina tradicional con las últimas modas culinarias.

La buena gastronomía no se encuentra solo en restaurantes de alto nivel. Los pintxos son otra parte esencial de la cultura culinaria de San Sebastián, y bares como La Cuchara de San Telmo y Ganbara son famosos por sus ejemplares elaborados, que varían desde clásicos como la gilda hasta delicadezas como el txangurro, centollo.