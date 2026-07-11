El refugio de Enrique Bunbury (58 años) es la casa bautizada como un disco de Rob Zombie: "Por fin he encontrado algo que puedo llamar mi casa"

Después de pasar buena parte de su vida entre giras, estudios de grabación y cientos de ciudades del mundo, Enrique Bunbury encontró un lugar donde dejar de sentirse de paso. Buscaba un sitio donde recuperar cierta calma después de años de una vida marcada por los viajes y donde pudiera trabajar sin perder el contacto con el mar, por lo que no fue una decisión improvisada. "He vivido de forma nómada en los últimos años y por fin he encontrado algo que puedo llamar mi casa", afirmaba el de Zaragoza en una entrevista para Público.

El músico eligió esta localidad de la costa gaditana / Istock / TONO BALAGUER

Ese lugar fue El Puerto de Santa María, en la bahía de Cádiz. Allí instaló la vivienda y el estudio donde empezó una de las etapas más estables de su carrera. Incluso decidió bautizar la casa con un nombre que refleja otra de sus grandes pasiones musicales: Hellville de Luxe, un homenaje al álbum Hellbilly Deluxe del músico Rob Zombie. Tiempo después, ese mismo nombre acabaría convirtiéndose también en el título del disco que publicó en 2008.

Adriana Fernández

La relación de Bunbury con El Puerto de Santa María va mucho más allá de una residencia. El cantante ha explicado en varias entrevistas que necesitaba encontrar un espacio donde sentirse realmente en casa después de una larga etapa viviendo entre hoteles y aeropuertos. Ese deseo coincidió con su llegada a esta ciudad gaditana, donde estableció su vivienda y un estudio de trabajo que se convirtió en el centro de su actividad creativa.

Terrazas junto al Castillo de San Marcos / Istock

Aunque ahora reside en Topanga (California, EEUU), durante el tiempo que el músico vivió en El Puerto nunca habló de este como un escondite aislado del mundo. Al contrario, siempre ha hablado de un lugar donde llevar una vida más pausada sin renunciar a seguir trabajando, algo que valoró cuando decidió instalarse allí y donde ahora pasa largas temporadas.

"He sufrido las grandes ciudades y necesitaba un lugar pequeño como éste, con sus magníficas vistas, el mar y ese aire tan diferente", afirmaba Bunbury en aquella entrevista.

Una ciudad que mira al Atlántico

Paseo marítimo del Puerto de Santa María en Cádiz / Istock / TONO BALAGUER

No hace falta investigar mucho para entender por qué Bunbury eligió hace años este rincón de Cádiz, una de las ciudades con más personalidad de la bahía. El Puerto de Santa María ha estado ligado al mar desde hace siglos y tuvo un papel destacado en el comercio atlántico y en las rutas con América durante la Edad Moderna, un pasado que todavía puede percibirse al recorrer su casco histórico y contemplar las antiguas casas-palacio levantadas por comerciantes.

No podemos hablar de la ciudad sin mencionar su relación con el vino. El Puerto forma parte del histórico Marco de Jerez y allí se ubican bodegas centenarias donde continúan elaborándose y criándose algunos de los vinos más conocidos de Andalucía. Si tienes la oprtunidad, visita alguna de ellas para comprender hasta qué punto esta tradición ha marcado la economía y la cultura locales.

El emblemático castillo de San Marcos el emblemático en El Puerto de Santa María / Istock

El patrimonio histórico tampoco pasa desapercibido. El Castillo de San Marcos, construido en el siglo XIII sobre una antigua mezquita, es un gran reflejo de la compleja historia de la ciudad.

Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del mar. La localidad cuenta con un amplio frente litoral donde playas como Valdelagrana, La Puntilla o Fuentebravía forman parte de la vida cotidiana de los casi 90.000 vecinos mucho más allá de los meses de verano.