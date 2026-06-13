El refugio español de Dua Lipa (30 años) es un pequeño pueblo de las Baleares: "La gente aquí en España tiene muchísima luz"
La cantante visita con frecuencia una de las localidades más singulares de la Serra de Tramuntana, conocida por sus casas de piedra y su histórica relación con artistas y escritores.
Cuando Dua Lipa habla de España suele hacerlo con entusiasmo. Durante uno de sus conciertos en Madrid aseguró que “la gente aquí en España tiene muchísima luz y amor”, lo que refleja la conexión que la cantante británica de origen albanés y kosovar mantiene con nuestro país. La artista ha elegido España para descansar durante algunas de sus vacaciones y uno de los lugares por los que se ha dejado caer es Deià, una pequeña localidad mallorquina que desde hace décadas atrae a artistas, escritores y viajeros de todo el mundo.
En la costa noroeste de Mallorca, lejos de las zonas más concurridas de la isla, este pueblo de poco más de 700 vecinos se ha convertido desde hace décadas en uno de los rincones más admirados del Mediterráneo por todo aquel que busca tranquilidad (¡y alejarse de los focos!). Su ubicación en pleno corazón de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO como paisaje cultural, explica buena parte de su atractivo.
A diferencia de otros destinos turísticos del archipiélago balear, Deià ha conservado una identidad muy marcada en la que los grandes protagonistas (con permiso de la sierra) son las viviendas construidas con piedra y los bancales agrícolas que rodean el núcleo urbano. No dejes de acercarte a la iglesia parroquial de Sant Joan Baptista que domina la parte alta del pueblo y ofrece algunas de las mejores panorámicas de la zona.
Esa inspiradora postal puede explicar por qué a lo largo del siglo XX Deià se convirtió en lugar de residencia para distintos artistas. El caso más conocido es el del escritor británico Robert Graves, que se instaló en el municipio en la década de 1930 y permaneció allí durante buena parte de su vida. La presencia tuvo un efecto claro, ya que Graves atrajo a otros perfiles vinculados al mundo cultural (como el pintor surrealista Esteban Francés). Su antigua residencia sigue siendo uno de los lugares más visitados del municipio.
Tras él, Deià empezó a consolidarse como un lugar asociado a escritores, músicos y artistas pese a su reducido tamaño, lo que le ha dado una reputación internacional difícil de igualar.
Un pueblo entre montañas, olivares y el Mediterráneo
Buena parte del encanto de Deià se encuentra en su entorno natural. Desde el núcleo urbano parten varios caminos que conectan con ese entorno, como el que desciende hasta la cala Deià, uno de los más conocidos porque te lleva a un pequeño rincón de aguas cristalinas. Es un recorrido corto en distancia, pero con desnivel. La cala no es de arena y el tamaño es bastante reducido, algo a tener en cuenta sobre todo en los meses de verano, cuando la ocupación puede ser alta desde primera hora del día.
Además de su popular cala, Deià destaca por los olivares en terrazas, construidos durante siglos para adaptarse a la complicada orografía de la zona, además de los bosques mediterráneos y las impresionantes vistas sobre el mar. No es de extrañar que Dua Lipa eligiese este rincón para su descanso. ¿Quién no lo haría?
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